ట్రంప్, మోదీ స్నేహంతో భారత్ - అమెరికా బంధం బలోపేతం : సెర్జియో గోర్

Prime Minister Narendra Modi, US President Donald Trump (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 1, 2026 at 11:04 AM IST

US On Trump Modi Bond : భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిజమైన స్నేహితుడిగా భావిస్తారని దిల్లీలోని అమెరికా రాయబారి సెర్జియో గోర్ తెలిపారు. వారి స్వచ్ఛమైన స్నేహం ఇరుదేశాల సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తోందని పేర్కొన్నారు. భారత్ - అమెరికా బంధాన్ని 21వ శతాబ్దపు వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంగా మార్చాలి అనేది తన లక్ష్యమని ఆయన వెల్లడించారు. ఇరుదేశాలకూ ఉమ్మడి ప్రయోజనాన్ని కలిగించే లక్ష్యాలతో పనిచేసే గొప్ప అవకాశం తనకు లభించిందన్నారు. న్యూదిల్లీలోని అమెరికా ఎంబసీ ప్రచురించే 'స్పాన్' (Span) మేగజైన్‌కు బుధవారం ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సెర్జియో గోర్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

భారత ప్రజలతో ప్రభావితుడిని అయ్యాను
'నా కుటుంబంతో కలిసి తొలిసారిగా 15 ఏళ్ల క్రితం భారత్‌లో పర్యటించాను. ఆ పర్యటన అనుభవాలను నేను అస్సలు మర్చిపోలేకపోయాను. అవి నా మనసులో పదిలంగా నిలిచిపోయాయి. భారతదేశ సంస్కృతి, చరిత్ర, రంగులు, గొప్ప నేపథ్యం గురించి అప్పట్లోనే నేను తెలుసుకున్నాను. భారత ప్రజల ఆప్యాయత, దయాభావంతో నేను చాలా ప్రభావితుడిని అయ్యాను. ఈ నేపథ్యంలో చాలా ఏళ్ల తర్వాత భిన్నమైన పరిస్థితుల్లో అమెరికా రాయబారి హోదాలో నేను మళ్లీ భారత్‌కు వచ్చాను. ఇప్పటికీ నాతో భారత ప్రజల స్నేహభావం ఏమాత్రం తగ్గలేదని బలంగా చెప్పగలను. వీటి ప్రాతిపదికన ఇరుదేశాల సంబంధాలను బలోపేతం చేయడమే నా లక్ష్యం' అని భారత్‌లోని అమెరికా రాయబారి సెర్జియో గోర్ చెప్పారు.

ట్రంప్ నాతో ఆ విషయమే చెప్పారు
'ఇటీవలే (మార్చి 31న) నేను అమెరికాకు వెళ్లినప్పుడు వైట్ హౌస్‌లో ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్‌తో భేటీ అయ్యాను. భారత్ -అమెరికా బంధం బలోపేతం కావడం అనేది చాలా ముఖ్యమని ట్రంప్ నాతో చెప్పారు. ఈ అంశానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుందని ప్రెసిడెంట్ తెలిపారు. ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ నిత్యం రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉంటారు. ఆయన చాలా వేగంగా పావులు కదుపుతుంటారు. ఫలితాలను ఆశిస్తుంటారు. నా నుంచి ట్రంప్ ఆశించే ఫలితం ఏమిటంటే, నేను ప్రతిరోజు ఉదయం భారత్‌లోని ఎంబసీకి వెళ్లాలి. అమెరికా ప్రజలకు ప్రయోజనం కలిగించే, సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించే కార్యకలాపాలను నిర్వహించాలి. నేను మాట్లాడే ప్రతీ ఫోన్ కాల్, హాజరయ్యే ప్రతీ సమావేశం, కుదుర్చుకునే ప్రతీ ఒప్పందం, సాధించే ప్రతీ విజయం అమెరికా కోసమే. ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ మా నుంచి ఆశించే పని ఇదే. భారత్ - అమెరికా ద్వైపాక్షిక బంధాన్ని కొత్త ఎత్తులకు తీసుకెళ్లడంతో పాటు అమెరికాకు ప్రయోజనాన్ని కలిగించే ఫలితాలను సాధించడం అనే లక్ష్యం మాకు ఉంటుంది. రక్షణ, ఇంధన, విమానయాన, అధునాతన తయారీ, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల విభాగాల్లో భారత్ - అమెరికా బంధం బలోపేతం అవుతోంది. దీనివల్ల ఇరుదేశాల్లో కొత్త అవకాశాలు ఏర్పడుతున్నాయి. సప్లై చైన్ వ్యవస్థలు బలోపేతం అవుతున్నాయి' అని సెర్జియో గోర్ పేర్కొన్నారు.

