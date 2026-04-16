ఆ బిల్లులు దురుద్దేశపూరితమైనవి- కొన్ని రాష్ట్రాలకు అపారమైన నష్టం : కాంగ్రెస్
పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాల్లో భాగంగా లోక్సభ ముందుకు మూడు ప్రధాన బిల్లులు- ఈ బిల్లుల వల్ల పలు రాష్ట్రాలు తీవ్రంగా నష్టపోతాయని కాంగ్రెస్ మండిపాటు- వీటిపై ప్రతిపక్షానికి తీవ్రమైన ఆందోళనలు ఉన్నాయని వెల్లడి
Published : April 16, 2026 at 10:17 AM IST
Congress On Delimitation Bill : మహిళా రిజర్వేషన్లను అమల్లోకి తేవడానికి వీలుగా కేంద్రం తీసుకొస్తున్న మూడు బిల్లులపై కాంగ్రెస్ స్పందించింది. ఈ బిల్లులను మహిళా రిజర్వేషన్ల కోసం తీసుకున్న చర్యలుగా కేంద్రం చెబుతున్నప్పటికీ, వాటి అసలు ఉద్దేశం డీలిమిటేషన్పైనే ఉందని ఆరోపించింది. ఈ బిల్లులు రాష్ట్రాల మధ్య ప్రాతినిధ్య సమతుల్యతను గణనీయంగా మార్చగలవని విమర్శించింది. డీలిమిటేషన్ బిల్లుపై ప్రతిపక్షానికి తీవ్రమైన ఆందోళనలు ఉన్నాయని పేర్కొంది. ప్రస్తుత లోక్సభ సభ్యులలో మూడింట ఒక వంతు స్థానాలను ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ వర్గాలకు చెందిన మహిళలకు రిజర్వ్ చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. ఇది రాజ్యాంగ విలువలకు అనుగుణంగా ఉండే ప్రజాస్వామ్యయుతమైన విధానమని అభిప్రాయపడింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు.
బీజేపీ బలంగా ఉన్న రాష్ట్రాలకు అనుకూలంగా డీలిమిటేషన్ : జైరాం రమేశ్
"లోక్సభలో మూడు బిల్లులు పరిశీలనకు రానున్నాయి. వాటిని మహిళా రిజర్వేషన్లనే కోసమే తీసుకొచ్చామని చెబుతున్నారు. కానీ వాటి అసలు ఉద్దేశం మాత్రం నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు సంబంధించినదే. ప్రస్తుతం బీజేపీ బలంగా ఉన్న కొన్ని అధిక జనాభా గల రాష్ట్రాలకు అనుకూలంగా ఉన్న ఈ పునర్విభజన ప్రతిపాదనలపై దేశవ్యాప్తంగా అనేక ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఈ బిల్లుతో లోక్సభలో పలు రాష్ట్రాల బలం తగ్గుతుంది. అసోం, జమ్ముకశ్మీర్లలో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగిన తీరు, మోదీ-షా ద్వయం ఎంత ఘోరంగా పనిచేస్తుందో మనకు తెలియజేస్తుంది. ఈ బిల్లుల అసలు ఉద్దేశం దురుద్దేశపూరితమైనది. వాటిలోని అంశాలు మోసపూరితమైనవి. ఈ బిల్లుకు కలిగించే నష్టం అపారమైనది. వాటిని పూర్తిగా తిరస్కరించాలి. లోక్సభలోని ప్రస్తుత 543 స్థానాలలో మూడింట ఒక వంతు స్థానాలను మహిళలకు రిజర్వ్ చేయాలి. మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లు పార్లమెంట్లోకి వచ్చినప్పుడు 2023లో ప్రతిపక్షం ఇదే వైఖరిని తీసుకుంది. ఇప్పుడు అంతే." అని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు.
Three Bills are being taken up in the Lok Sabha. The packaging and marketing is women’s reservation but the fundamentals have to do with delimitation.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 16, 2026
Many concerns have been raised from across the country regarding the delimitation proposals that privilege a few populous…
ఈ బిల్లు దేశ రాజకీయ వ్యవస్థకు హానికరం, వినాశకరం : మనీశ్ తివారీ
డీలిమిటేషన్ బిల్లును కాంగ్రెస్ ఎంపీ మనీశ్ తివారీ తప్పపట్టారు. ఈ బిల్లు దేశ రాజకీయ వ్యవస్థకు హానికరం, నష్టదాయకం, వినాశకరమని పేర్కొన్నారు. "నేను మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లకు మద్దతు ఇస్తున్నాను. ప్రమాదకరమైన ఈ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లును వ్యతిరేకిస్తున్నాను. ఎందుకంటే దీని పర్యవసానాలు మన రాజకీయ వ్యవస్థకు హానిచేస్తాయి. అలాగే నష్టపరుస్తాయి. ప్రభుత్వ ప్రణాళిక లోక్సభలో ప్రాతినిధ్య సమతుల్యతను మార్చేస్తుంది. " అని మనీశ్ తివారీ స్పష్టం చేశారు.
బిల్లును వీగిపోయేలా చేస్తాం : టీఎంసీ ఎంపీ సాగరిక
విపక్ష పార్టీలన్నీ మహిళా రిజర్వేషన్కు మద్దతు ఇస్తుండగా, మోదీ ప్రభుత్వం మాత్రం డీలిమిటేషన్ సవరణ బిల్లును తీసుకువస్తోందని టీఎంసీ ఎంపీ సాగరిక ఘోష్ మండిపడ్డారు. ఈ బిల్లు ప్రతిపక్షపాలిత రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యాన్ని తగ్గించి, బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో సీట్లను పెంచుతుందని ఆరోపించారు. రాజ్యాంగ (131వ సవరణ) బిల్లు 2026కు వ్యతిరేకంగా ఓటేసి, ఈ బిల్లును వీగిపోయేలా చేస్తామన్నారు.
కనిమొళి కీలక నిర్ణయం
మరోవైపు, మహిళా రిజర్వేషన్ తక్షణ అమలు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, మూడు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో అసెంబ్లీ సీట్ల పెంపునకు సంబంధించిన మూడు బిల్లులను కేంద్రం లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న నేపథ్యంలో డీఎంకే ఎంపీ కనిమొళి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ మూడు బిల్లులను లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఒక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు.
బిల్లు ప్రతిని కాల్చేసిన స్టాలిన్
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ ఈ మూడు బిల్లులను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. ప్రతిపాదిత డీలిమిటేషన్ బిల్లు కాపీని గురువారం ఉదయం కాల్చేశారు. అలాగే రాష్ట్రవ్యాప్త డీలిమిటేషన్ వ్యతిరేక ఆందోళనను ప్రారంభించేందుకు నల్ల జెండాను కూడా ఎగురవేశారు. "ఈ ప్రతిఘటన జ్వాలలు తమిళనాడు అంతా వ్యాపించి, బీజేపీ అహంకారాన్ని అణచివేయాలి. గతంలో తమిళనాడులో హిందీకి వ్యతిరేకంగా చేపట్టిన ప్రతిఘటన జ్వాల దిల్లీని దహించేసింది. దిల్లీ దిగొచ్చిన తర్వాతే మా జ్వాల చల్లారింది. ఈ రోజు తమిళులను వారి సొంత గడ్డపై శరణార్థులుగా మార్చే నల్ల చట్టం ప్రతిని తగలబెట్టి నేను మరో జ్వాలను రగిలించాను. ఈ జ్వాల కూడా ద్రవిడ భూమి అంతటా వ్యాపిస్తుంది. ఇది బీజేపీ అహంకారాన్ని అణచివేస్తుంది" అని స్టాలిన్ ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు.