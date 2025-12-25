కర్ణాటక ప్రమాదం: షాకింగ్ విషయాలు చెప్పిన ప్రత్యక్ష సాక్షులు, డ్రైవర్- దర్యాప్తునకు సీఎం ఆదేశాలు
కర్ణాటకలోని ఘోర ప్రమాదం- సమగ్ర దర్యాప్తు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశం
Published : December 25, 2025 at 11:53 AM IST
Karnataka Bus Accident : కర్ణాటకలోని చిత్రదుర్గలో జరిగిన ఘోర ప్రమాదంపై ప్రత్యక్ష సాక్షులు, బస్సు డ్రైవర్, క్లీనర్ కీలక వివరాలను వెల్లడించారు. గురువారం తెల్లవారుజామున కంటైనర్ ట్రక్ అతి వేగంగా దూసుకొచ్చి ప్రైవేటు లగ్జరీ స్లీపర్ బస్సును ఢీకొట్టిందని వారు తెలిపారు. బస్సును ట్రక్ ఢీకొనగానే భారీగా మంటలు ఎగిసిపడ్డాయని, ఘటనా స్థలిని పొగలు అలుముకున్నాయని పరిసర ప్రాంత ప్రజలు పేర్కొన్నారు. బస్సు కిటికీలు, పైకప్పుల మీదుగా వేగంగా మంటలు వ్యాపించడాన్ని కళ్లారా చూశామన్నారు. బస్సులోని చాలామంది ప్రయాణికులు ఈ మంటల్లోనే కాలిపోయి సజీవ దహనం అయ్యారని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. రోడ్డు డివైడర్ అవతలి వైపు నుంచి ట్రక్ అకస్మాత్తుగా దూసుకొచ్చి తమ బస్సును ఢీకొట్టిందని బస్సు డ్రైవర్ రఫీఖ్ తెలిపాడు. ట్రక్ బారి నుంచి బస్సును తప్పించేందుకు చాలా ట్రై చేశానన్నాడు. ఇక ఈ ప్రమాదం కారణాలను గుర్తించేందుకు సమగ్ర దర్యాప్తునకు సీఎం సిద్దరామయ్య ఆదేశాలు జారీచేశారు.
ట్రక్ను చూసి, బస్సును వెనక్కి పోనిచ్చాను: బస్సు డ్రైవర్
"మేం కర్ణాటకలోని గోకర్ణ నుంచి బెంగళూరుకు బయలుదేరాం. మా బస్సులో 32 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. చిత్రదుర్గ జిల్లా పరిధిలోకి ప్రవేశించాక షాకింగ్ ఘటన జరిగింది. నేను ఆ సమయానికి బస్సును గంటకు 70 కి.మీ వేగంతోనే నడుపుతున్నాను. అయితే అకస్మాత్తుగా రోడ్డు డివైడర్కు అవతలి వైపు నుంచి ఒక భారీ కంటైనర్ ట్రక్ మా బస్సు వైపు దూసుకు రాసాగింది. దీన్ని చూసి నేను అలర్ట్ అయ్యాను. ఆ ట్రక్ నుంచి బస్సును కాపాడేందుకు యత్నించాను. ఈక్రమంలో బస్సును వెనక వైపుగా పోనిచ్చాను. దీంతో వెనుకే ఉన్న మరొక వాహనాన్ని బస్సు తాకింది. అయితే వెనుక భాగంలో ఏ వాహనాన్ని బస్సు తాకిందో నాకు తెలియదు. కానీ అప్పటికే ట్రక్ అతివేగంగా, మా బస్సుకు చాలా దగ్గరికి వచ్చేయడంతో ఏమీ చేయలేకపోయాను. చివరకు బస్సును ట్రక్ ఢీకొట్టింది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో, నన్ను బస్సులో నుంచి బయటికి ఎలా తీశారో తెలియదు" అని ప్రమాదానికి గురైన బస్సు డ్రైవర్ రఫీఖ్ వివరించారు.
#WATCH | Karnataka | Visuals from the spot where an accident took place between a lorry and a private bus near Gorlathu village in Chitradurga district on National Highway 48. As per IGP Dr BR Ravikante Gowda, nine people died in the accident, including the lorry driver. pic.twitter.com/UIlL6GDZ7Q— ANI (@ANI) December 25, 2025
ట్రక్ ఢీకొనగానే బస్సులో నుంచి బయటపడిపోయాను : బస్సు క్లీనర్
"గురువారం తెల్లవారుజామున 2 గంటలకు ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఆ సమయానికి నేను ఇంకా నిద్రపోలేదు. నేను బస్సు ముందు భాగంలో కూర్చున్నాను. ట్రక్ ఢీకొనగానే నేను బస్సు కిటికీ భాగంలో నుంచి బయట పడిపోయాను. ట్రక్ ఢీకొన్న ధాటికి కిటికీ అద్దం పగలడంతో ఇలా జరిగింది. ట్రక్ నేరుగా బస్సులోని డీజిల్ ట్యాంకును తాకింది. దీనివల్లే భారీగా మంటలు రాచుకున్నాయి. నాకు స్వల్ప గాయాలు అయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాను" అని ప్రమాదానికి గురైన బస్సు క్లీనర్ మహ్మద్ సాదిఖ్ వివరించారు.
బస్సులో అవే మిగిలాయి
బస్సులోని చాలామంది ప్రయాణికులు సజీవ దహనం అయ్యారని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. మంటల ధాటి అధికంగా ఉండటంతో బస్సు దారుణంగా కాలిపోయిందన్నారు. ఆ బస్సులో కొన్ని వాహన భాగాలు, ప్రయాణికుల వస్తువులు పడి ఉంటాన్ని గుర్తించామన్నారు. క్రేన్ సాయంతో కాలిపోయిన బస్సును హైవే మార్గం పైనుంచి పక్కకు జరిపామని పేర్కొన్నారు. సంఘటనా స్థలిలోకి ఎవరూ ప్రవేశించకుండా పోలీసులు పహారా కాస్తున్నారని అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి.
డీజిల్ ట్యాంకును ట్రక్ ఢీకొన్నందు వల్లే మంటలు : ఐజీ రవికాంతె గౌడ
"సీబర్డ్ టూరిస్టు బస్సులోని డీజిల్ ట్యాంకును ట్రక్ ఢీకొన్నందు వల్లే మంటలు ఎగిసిపడి ఉండొచ్చని ప్రాథమిక విచారణలో గుర్తించాం. చాలామంది ప్రయాణికులు బస్సులోనే సజీవ దహనమై చనిపోయారు. కొందరు ప్రయాణికులు బస్సులో నుంచి దూకి ప్రాణాలు కాపాడుకున్నారు. బస్సు డ్రైవర్, క్లీనర్ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ట్రక్ డ్రైవర్ చనిపోయాడు. ట్రక్ రోడ్ డివైడర్ పైనుంచి దూసుకొచ్చి మరీ బస్సును ఢీకొంది. చనిపోయిన 9 మందిలో 8 మంది ప్రయాణికులు, ట్రక్ డ్రైవర్ ఉన్నారు. వీరంతా ఆన్లైన్లోనే బస్సు టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నారు. వారి కుటుంబీకుల ఫోన్ నంబర్లకు సంప్రదించేందుకు మేం ట్రై చేస్తున్నాం. డెడ్బాడీలను గుర్తించేందుకు డీఎన్ఏ టెస్టులు చేయిస్తాం. ఇక గాయాలపాలైన 12 మంది ప్రయాణికుల్లో 9 మందిని సిరా పట్టణంలోని ఆస్పత్రులకు, మరో ముగ్గురిని తూమకూరుకు తరలించాం. బాగా కాలిపోయిన మరో వ్యక్తిని బెంగళూరులోని విక్టోరియా ఆస్పత్రికి పంపాం. గాయాలపాలైన మిగతావాళ్లంతా సేఫ్గా ఉన్నారు. ఓ స్కూలు బస్సు డ్రైవరే ఈ ప్రమాదానికి ప్రధానమైన ప్రత్యక్ష సాక్షి" అని కర్ణాటక ఈస్ట్ జోన్ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్(ఐజీ) రవికాంతె గౌడ తెలిపారు.
సమగ్ర దర్యాప్తునకు సీఎం సిద్దరామయ్య ఆదేశాలు
చిత్రదుర్గలో జరిగిన ఘోర బస్సు ప్రమాద కారణాలను తెలుసుకునేందుకు సమగ్ర దర్యాప్తునకు సీఎం సిద్దరామయ్య ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ ఘటనపై ఆయన తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంలో చనిపోయిన 9 మంది కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సంతాపాన్ని ప్రకటించారు. ఈ ప్రమాద వార్త తన హృదయాన్ని తీవ్రంగా కలచివేసిందని సీఎం తెలిపారు. క్రిస్మస్ సెలవుల కోసం ఇళ్లకు వెళ్తున్న వారు మార్గం మధ్యలో ప్రాణాలు విడవడం ఎంతో ఆవేదనను కలిగించిందని చెప్పారు. చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షలు చొప్పున, గాయపడిన వారి ఫ్యామిలీలకు రూ.50వేలు చొప్పున సహాయాన్ని అందిస్తామని ప్రకటించారు. బస్సు ప్రమాదంలో చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్, మాజీ ప్రధాన మంత్రి హెచ్డీ దేవెగౌడ, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బీవై విజయేంద్ర ప్రగాఢ సంతాపాన్ని తెలిపారు. గాయపడిన వాళ్లంతా త్వరగా కోలుకోవాలని తాము కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.
ఈ ప్రమాద వార్త విని చాలా బాధపడ్డాను : రాష్ట్రపతి ముర్ము
"చిత్రదుర్గలో జరిగిన బస్సు ప్రమాద ఘటన విషాదకరం. ఆ వార్తను తెలుసుకొని నేను ఆవేదనకు గురయ్యాను. 9 మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం బాధాకరం. బాధిత కుటుంబాలకు నా సంతాపాలు. క్షతగాత్రులు వేగంగా కోలుకోవాలని నేను ప్రార్ధిస్తాను" అని పేర్కొంటూ ఎక్స్ వేదికగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ట్వీట్ చేశారు.