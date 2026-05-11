ETV Bharat / bharat

విదేశీ మారక వ్యయాన్ని తగ్గించాలి- ఆదా చేయడంతో పాటు సంపాదించాలి కూడా: అశ్వినీ వైష్ణవ్

పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన కేంద్రమంత్రి- విదేశీ మారక ద్రవ్య వ్యయాన్ని తగ్గించాలని విజ్ఞప్తి- సీఐఐ వార్షిక బిజినెస్​ సమ్మిట్​లో

Ashwini Vaishnaw On West Asia
Union Minister Ashwini Vaishnaw (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 11, 2026 at 12:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ashwini Vaishnaw On West Asia : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వల్ల ఎదురవుతున్న సవాళ్లను అధిగమించడానికి దేశ పౌరులకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన విజ్ఞప్తులకు మద్దతుగా కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇలాంటి సమయంలో దేశ ప్రజలు, వ్యాపార సంస్థలు విదేశీ మారక ద్రవ్య వినియోగాన్ని తగ్గించాలని పిలుపునిచ్చారు. అదే సమయంలో దేశానికి మరింత విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని సంపాదించే దిశగా కృషి చేయాలని సూచించారు. దిల్లీలో జరిగిన సీఐఐ వార్షిక బిజినెస్ సమ్మిట్​-2026లో ప్రసంగిస్తూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'యుద్ధం ఇంకా కొనసాగుతోంది. ఆదివారం జరిగిన పరిణామాలను చూస్తే కూడా కాల్పుల విరమణ ఇప్పటికీ చాలా దూరంలో ఉందని మనందరికీ అర్థమవుతోంది. మన ప్రధానంత్రి మనందరినీ కోరినట్లుగా పౌరులుగా మనం విదేశీ మారకద్రవ్యం అవసరమయ్యే అన్ని విషయాలపై మన ఖర్చును తగ్గించుకోవచ్చు. పౌరులుగా మన జీవితాల్లో విదేశీ మారక ద్రవ్య వినియోగాన్ని తగ్గించేందుకు ఏం చేయగలమో గుర్తించాలి. విదేశీ మారకాన్ని ఆదా చేయడం చాలా ముఖ్యం. కేవలం ఆదా చేస్తే సరిపోదు. ఎగుమతులు, సేవలు, వ్యాపారాల ద్వారా మరింతగా సంపాదించాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండు పనులు సమాంతరంగా జరగాలి. ఒకవైపు ఖర్చును తగ్గించాలి. మరోవైపు దేశానికి మరింత విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని తీసుకురావాలి' అని అశ్వినీ వైష్ణవ్ తెలిపారు.

TAGGED:

ASHWINI VAISHNAW ON WEST ASIA
ASHWINI VAISHNAW ON WEST ASIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.