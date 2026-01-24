ETV Bharat / bharat

శివపార్వతులు పెళ్లి చేసుకున్న దగ్గరే ఒక్కటైన ఏడు జంటలు- పెద్ద ఎత్తున మంచు కురుస్తుండగానే!

ఉత్తరాఖండ్ త్రియుగినారాయణ్​ క్షేత్రంలో ఏడు జంటల వివాహం- వసంత పంచమి పురస్కరించుకుని ఏడడుగులు వేసిన ఏడు జంటలు - దేశ, విదేశాల నుంచి వచ్చి వివాహమాడుతున్న పలువురు!

MARRIAGES IN TRIYUGINARAYANAN TEMLE
MARRIAGES IN TRIYUGINARAYANAN TEMLE (Etv Bharat)
Weddings In Uttarakhand Snowfall : ఉత్తరాఖండ్ పేరు వింటేనే మంచుకురుస్తూ, ఎత్తైన పర్వతాలు, లోయలు గుర్తుకొస్తాయి. సాధారణంగా ఏడాది పొడవునా ఇక్కడి వాతావరణం చల్లగానే ఉంటుంది. ఇక శీతాకాలమైతే విపరీతంగా మంచు కురుస్తుంది. అయితే, శివ, పార్వతులకు వివాహ వేదికగా భావించే త్రియుగినారాయణ్​ క్షేత్రంలో, గడ్డకట్టే చలిలో ఆసక్తికరంగా ఏడు జంటలు వివాహం చేసుకుని, అక్కడి ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చాయి. శుక్రవారం వసంత పంచమి సందర్భంగా ఈ ఏడు జోడీలు ఒక్కటయ్యాయి. అయితే, వీరి పెళ్లి రోజే అక్కడ హిమపాతం కురవడంతో, స్వయంగా ఆకాశమే దీవిస్తున్నట్లుగా మంచు పూలు కురిశాయి. కాగా, వైభవోపేతంగా పెళ్లి చేసుకున్న ఆ జంటలను స్థానికులు సహా, సందర్శనకు వచ్చిన పర్యాటకులు కూడా దీవించారు. ప్రస్తుతం వీరి వివాహ వేడుకల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్నాయి.

పూల వర్షం కురిసినట్లుగా!
ఈ సీజన్​కు సంబంధించి మొదటి హిమపాతం కూడా ఈ వసంత పంచమి రోజునే కురిసింది. దీంతో ఆకాశమే నవ వధూ వరులపై పూల వర్షం కురిపించి ఆశీర్వదిస్తుందా అన్నట్లు, దూది పింజల మాదిరి మంచు కురిసింది. ఇలాంటి భిన్న వాతావరణంలో వధూవరులు దండలు మార్చుకుని, మిగితా వివాహ క్రతువులను పూర్తి చేశారు. కాగా, ఇక్కడ వివాహం చేసుకునే నూతన వధూవరుల సంఖ్య ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతున్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. కేవలం ఉత్తరాఖండ్​కు చెందిన వారే కాకుండా, దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటున్నట్లు వివరించారు. కొందరు విదేశాల నుంచి కూడా వచ్చి శివపార్వతుల వివాహ స్థలమైన త్రియుగినారాయణ్‌లో వివాహం చేసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. దీంతో ఈ ప్రదేశం వేగంగా, ఒక వివాహ గమ్యస్థానంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని అంటున్నారు.

సౌకర్యవంతంగా భావిస్తున్నారు
ఈ మేరకు స్థానిక నివాసి దివాకర్ గౌరోలా మాట్లాడుతూ, "త్రియుగినారాయణ్ ఆలయంలో ఏడాది పొడవునా వివాహాల కోసం బుకింగ్‌లు జరుగుతాయి. నూతన వధూవరుల సౌకర్యార్థం స్థానికులు అన్ని విధాలా సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు. ఈ ప్రాంతంలో హోటళ్లు, లాడ్జీలు, రెస్టారెంట్ల సౌకర్యాలు పుష్కలంగా ఉండటంతో, సందర్శించే జంటలు, వారి కుటుంబాలు సౌకర్యవంతంగా భావిస్తున్నాయి. నేడు, త్రియుగినారాయణ్ ఆలయం దేశంలోనే కాకుండా విదేశాలలో కూడా ఒక వివాహ గమ్యస్థానంగా గుర్తింపు పొందుతోంది" అని ఆయన తెలిపారు. కాగా, సహజ సౌందర్యం, సంప్రదాయ వివాహ ఆచారాల ప్రత్యేక సమ్మేళనం త్రియుగినారాయణ్‌ను నూతన వధూవరులకు ఒక ప్రత్యేక వివాహ వేదికగా మారుస్తోంది.

ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేలా
రుద్రప్రయాగ్ జిల్లాలోని శివపార్వతుల వివాహ వేదికగా ప్రసిద్ధి చెందిన త్రియుగినారాయణ్ ధామ్‌లో జరిగే వివాహాల కోసం భారతదేశం నుంచి మాత్రమే కాకుండా విదేశాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు వస్తున్నారు. పర్యాటకులు ఈ హిమపాతాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించగా, స్థానిక హోటల్ యజమానులు కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే, ఇది వధూవరుల కుటుంబాలతో పాటు పెళ్లి బృందానికి కూడా జీవితకాలం గుర్తుండిపోయే అనుభూతిని మిగిల్చితోంది. శుక్రవారం జరిగిన పెళ్లిళ్లతో అక్కడున్నవారందరూ ఆనంద పరవశులయ్యారు. వీరి వివాహాలను ఈ సీజన్​లోనే అత్యుత్తమమైన పెళ్లి వేడుకలుగా, అక్కడి ప్రజలు అభివర్ణిస్తున్నారు.

ట్రాఫిక్​తో సతమతమైన జంట
అయితే, ఒకవైపు మరపురాని విధంగా పెళ్లిళ్లు జరుగుతుంటే, ఇదే ప్రాంతంలో జంగల్​చట్టీలోనూ ఈ తరహా వివాహం చేసుకున్న సూరజ్​, దీక్షలకు సంబంధించి బరాత్​కు ట్రాఫిక్​ సమస్య వేధించింది. తెహ్రీ గర్వాల్‌లో రోడ్లు మూసుకుపోవడంతో పెళ్లి ఊరేగింపు వాహనాలు ట్రాఫిక్​లో చిక్కుకుపోయాయి. మోరియానా టాప్ సమీపంలో భారీ హిమపాతం కారణంగా రోడ్లు దిగ్బంధమయ్యాయి. దీంతో వరుడు, అతని బృందం మోరియానా టాప్ నుంచి బిందాల్ కోటికి కాలినడకన వెళ్లి పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో కూడా ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

