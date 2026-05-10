బ్లూ సారీ, డైమండ్ ఆభరణాలు- విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారంలో స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా త్రిష
సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిసిన నటి త్రిష- నీలం రంగు సిల్క్ చీరలో మల్లెపూలతో పాటు డైమండ్ ఆభరణాలు ధరించిన హీరోయిన్
Published : May 10, 2026 at 10:28 AM IST
Trisha in Vijay Oath Ceremony : తమిళనాట అనిశ్చితి వీడి ఎట్టకేలకు కొత్త ప్రభుత్వం కొలువు తీరింది. మూడు దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న ద్రవిడ పార్టీల ఆధిపత్యాన్ని బద్దలు కొడుతూ విజయ్ నూతన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. వందలాది అతిథుల మధ్య కొత్త సీఎం విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం ఘనంగా జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే ప్రమాణ స్వీకారానికి వచ్చిన హీరోయిన్ త్రిష మొత్తం సభకే హైలెట్గా నిలిచింది.
మల్లెపూలు, డైమండ్ ఆభరణాలు ధరించి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా త్రిష
చెన్నైలోని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ స్టేడియానికి వచ్చిన త్రిష సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిశారు. నీలం రంగు సిల్క్ చీరలో మల్లెపూలతో పాటు డైమండ్ ఆభరణాలు ధరించి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. సభకు రాగానే ప్రజలకు అభివాదం చేసి, విజయ్ కుటుంబ సభ్యులను కలిశారు. సభకు వచ్చే ముందు తమిళనాడుకు ఇదో గొప్ప రోజని ప్రశ్నించగా, "ధన్యవాదాలు, నేను ఎదురుచూస్తున్నాను" అంటూ బదులిచ్చారు. అంతకుముందు మే 4న ఫలితాల సమయంలోనూ నటి త్రిష సందడి చేశారు. టీవీకే గెలుపు దిశగా దూసుకుపోతున్న సమయంలో నటి త్రిష విజయ్ ఇంటికి చేరుకున్నారు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా తిరుమల వెళ్లిన త్రిష అక్కడి నుంచి నేరుగా విజయ్ ఇంటికి చేరుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
VIDEO | Chennai: Actor Trisha Krishnan warmly greets TVK chief Vijay's sister and mother as she arrives at Jawaharlal Nehru Indoor Stadium for his swearing-in as Tamil Nadu CM.— Press Trust of India (@PTI_News) May 10, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/tePCyk9uHa
Tamil Nadu: Actor Trisha Krishnan at the Jawaharlal Nehru Stadium in Chennai, where TVK Chief C Joseph Vijay will take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu, shortly. pic.twitter.com/VmvDUqIjIq— ANI (@ANI) May 10, 2026
#WATCH | Tamil Nadu: On a reporter's question- " big day for tamil nadu", actor trisha krishnan says, "thank you, looking forward," as she leaves from her residence in chennai pic.twitter.com/qdEAnfP2q8— ANI (@ANI) May 10, 2026
విజయ్ తల్లిదండ్రుల సంతోషం
మరోవైపు విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం పట్ల తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తన కుమారుడు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసే ఆ క్షణాన్ని తాను ఎంతగానో ఆస్వాదిస్తానని విజయ్ తండ్రి, దర్శకుడు ఎస్.ఏ. చంద్రశేఖర్ అన్నారు. "నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మేము ఆ కార్యక్రమానికి హాజరుకాబోతున్నాము. నా కుమారుడు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడాన్ని చూసి నేను ఆనందిస్తాను." అని అన్నారు. అటు విజయ్ తల్లి శోభ కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. "నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ రోజు మాతృ దినోత్సవం కూడా కావడంతో నా ఆనందానికి అవధులు లేవు" అని అన్నారు.
#WATCH | Parents of TVK Chief Vijay at the Jawaharlal Nehru Stadium in Chennai, where TVK Chief Vijay will take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu shortly.— ANI (@ANI) May 10, 2026
(Source: TN DIPR) pic.twitter.com/4sZ6VTz87a
9 మంది మంత్రులుగా ప్రమాణం
ఇదిలా ఉండగా, తమిళనాడు గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్లేకర్ విజయ్తో సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. విజయ్తో పాటు 9మంది మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఎన్. ఆనంద్, అదవ్ అర్జున, కె.జి. అరున్రాజ్, కె.ఎ. సెంగొట్టియాన్, పి. వెంకట రమణన్, ఆర్. నిర్మల్ కుమార్, రాజ్మోహన్, డాక్టర్ టీకే ప్రభు, సెల్వి ఎస్. కీర్తన మంత్రులుగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు.
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ హాజరు
విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారానికి కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ దిల్లీ నుంచి చెన్నై వచ్చారు. టీవీకే నేతలు, విజయ్కు మద్దతిస్తున్న పార్టీల నాయకులు నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియానికి చేరుకున్నారు. రాజకీయ నాయకులతో పాటు సినీ ప్రముఖులు సైతం విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం కోసం వచ్చారు. ప్రముఖల రాక నేపథ్యంలో వేదికకు దారితీసే మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. స్టేడియం చుట్టుపక్కల భారీగా బలగాలను మోహరించారు.
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 107 స్థానాలు సాధించి అతిపెద్ద పార్టీగా నిలిచిన టీవీకేకు ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం 11 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరమైంది. తొలుత కాంగ్రెస్, తర్వాత వామపక్షాలు మద్దతు తెలపగా తీవ్ర ఉత్కంఠ తర్వాత శనివారం వీసీకే, ఐయూఎంల్ కూడా మద్దతు ప్రకటించాయి. ఫలితంగా మిత్రపక్షాల మద్దతుతో టీవీకే మెజార్టీ 120కి చేరడంతో విజయ్ను ముఖ్యమంత్రిగా గవర్నర్ రాజేంద్ర ఆర్లేకర్ నియమించారు. మే13లోపు అసెంబ్లీలో బలం నిరూపించుకోవాలని ఆదేశించారు.
తమిళనాడు సీఎంగా విజయ్ను నియమిస్తూ లేఖ ఇచ్చిన గవర్నర్
తమిళనాడు సీఎంగా విజయ్- ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు ప్రమాణస్వీకారం