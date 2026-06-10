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ఆ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇకపై వారానికి ఐదు రోజులే పనిదినాలు

త్రిపుర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కొత్త కార్యాలయ సమయాలు- ఉదయం 9.30 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పని వేళలు- ఇకపై అన్ని శనివారాలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు

All Saturdays Holidays In Tripura
All Saturdays Holidays In Tripura (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 10, 2026 at 12:18 PM IST

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All Saturdays Holidays In Tripura : ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంక్షేమం, పరిపాలనా సామర్థ్యాన్ని సమన్వయం చేసే దిశగా త్రిపుర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్‌ మాణిక్‌ సాహా నేతృత్వంలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కార్యాలయాల పని వేళల్లో మార్పులు చేస్తూ, అన్ని శనివారాలను సెలవు దినాలుగా ప్రకటించింది. ఉద్యోగుల పని, వ్యక్తిగత జీవిత సమతుల్యతను మెరుగుపరచడంతో పాటు ప్రభుత్వ సేవల్లో ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.

పని వేళల్లో మార్పులు
ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పనిచేస్తున్నాయి. తాజా ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఇకపై కార్యాలయాలు ఉదయం 9.30 గంటలకు ప్రారంభమై సాయంత్రం 6 గంటలకు ముగుస్తాయి. దీంతో రోజువారీ పని సమయం పెరుగుతున్నప్పటికీ, వారానికి అదనపు సెలవు లభించనుంది. ఇప్పటివరకు రెండో, నాలుగో శనివారాలు మాత్రమే సెలవులుగా ఉండగా, కొత్త విధానంలో అన్ని శనివారాలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు దినాలుగా ప్రకటించారు. ఫలితంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రతి నెల నాలుగు శనివారాలు విశ్రాంతి దినాలుగా లభించనున్నాయి.

పరిపాలనకు భంగం ఉండదన్న ప్రభుత్వం
శనివారాలు పూర్తిగా సెలవుగా ప్రకటించడం వల్ల ప్రభుత్వ పనితీరుపై ప్రభావం పడకుండా వారంలో మిగిలిన ఐదు రోజుల పని గంటలను పెంచినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అదనపు పని గంటల ద్వారా శనివారం సెలవును భర్తీ చేయగలమని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ మార్పుతో ప్రజలకు అందించే సేవలు, పరిపాలనా నిర్ణయాలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల పనితీరులో ఎలాంటి అంతరాయం ఉండదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఉద్యోగుల సంక్షేమంతో పాటు సమర్థవంతమైన పరిపాలన కొనసాగించడం ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.

స్వాగతించిన ఉద్యోగులు
రాష్ట్ర సివిల్‌ సెక్రటేరియట్‌కు చెందిన సీనియర్‌ అధికారి దులాల్‌ దేవ్‌ ఈ నిర్ణయాన్ని స్వాగతించారు. దేశంలోని పలు రాష్ట్రాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఇలాంటి పని సమయాలు అమల్లో ఉన్నాయని, త్రిపుర ఉద్యోగులు కూడా ఈ విధానానికి త్వరగా అలవాటు పడతారని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. కొంతమంది ఉద్యోగులు దూర ప్రాంతాల నుంచి కార్యాలయాలకు రాకపోకలు సాగిస్తుండటంతో ప్రారంభ రోజుల్లో స్వల్ప ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, కొద్ది రోజుల్లోనే అందరూ కొత్త విధానానికి అలవాటు పడతారని చెప్పారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా జీతభత్యాలు ఆశిస్తున్నప్పుడు, అదే స్థాయిలో విధులు నిర్వహించేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉండాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.

కుటుంబానికి ఎక్కువ సమయం
కొత్త విధానం ఉద్యోగులకు కుటుంబ సభ్యులతో ఎక్కువ సమయం గడిపే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. వ్యక్తిగత అభివృద్ధి, విశ్రాంతి, మానసిక ఆరోగ్యానికి ఇది దోహదపడుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వారాంతంలో వరుసగా రెండు రోజులు విశ్రాంతి తీసుకునే అవకాశం పొందడం వల్ల ఉద్యోగ సంతృప్తి పెరగడంతో పాటు కార్యాలయాల్లో ఉత్పాదకత కూడా మెరుగుపడే అవకాశముందని అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

త్రిపుర అటవీ శాఖలో పనిచేస్తున్న డాక్టర్‌ క్వీన్‌ శర్మ కూడా ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రశంసించారు. గతంలో పని సమయాలు, వ్యక్తిగత కార్యక్రమాలను సమన్వయం చేసుకోవడం కష్టంగా ఉండేదని, తాజా మార్పులతో ఉద్యోగులపై సానుకూల ప్రభావం పడుతుందని తెలిపారు. ప్రతి నెల అదనంగా నాలుగు సెలవులు లభించడం ఉద్యోగుల్లో ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుందని, ఇది మంచి పరిపాలనా ప్రణాళికగా భావిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి అద్దం పడుతుందని ఆయన అభినందించారు. ముఖ్యమంత్రి మాణిక్‌ సాహా ప్రభుత్వం చేపడుతున్న పరిపాలనా సంస్కరణల్లో ఇది మరో కీలక అడుగుగా భావిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల నుంచి వస్తున్న సానుకూల స్పందనను దృష్టిలో ఉంచుకుంటే, ఈ కొత్త పని విధానం భవిష్యత్తులో ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా ఆదర్శంగా నిలిచే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

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