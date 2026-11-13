ముగ్గురు మిత్రుల సాహసయాత్ర- 25 ఏళ్ల క్రితం నాటి పాత కారులో 6,900 కి.మీల జర్నీ- ఖార్దుంగ్ లా పాస్కు చేరిక
Ladakh Trip With Old Car : 25 ఏళ్ల క్రితం నాటి పాత మారుతి కారులో మంగళూరుకు చెందిన ముగ్గురు సాహసికులు 6,900 కిలోమీటర్ల సాహసయాత్రను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు.
Published : November 13, 2026 at 1:02 PM IST
కర్ణాటకలోని మంగళూరుకు చెందిన ముగ్గురు మిత్రులు అద్భుతమైన సాహసయాత్ర చేపట్టారు. 25 ఏళ్ల క్రితం నాటి పాత కారుతో ప్రపంచంలోని అత్యంత ఎత్తైన మోటారు వాహన రహదారులలో ఒకటైన ఖార్దుంగ్ లా పాస్ను చేరుకున్నారు. మొత్తం 6,900 కిలోమీటర్ల యాత్రను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. వీరు ముగ్గురు దృఢ సంకల్పం ఉంటే పాత వాహనం కూడా హిమాలయాల ఎత్తైన కొండలను అధిరోహించగలదని నిరూపించారు. ఈ క్రమంలో ముగ్గురి మిత్రుల సాహసయాత్రపై 'ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యేక కథనం.
ఆలోచన ఎలా పుట్టిందంటే?
ఈ అద్భుతమైన సాహసాన్ని పూర్తి చేసిన వారిలో మంగళూరులో ఉన్న 'భట్స్ ఆటో కేర్' యజమాని హరీశ్ భట్ (50), కారు ఓనర్ రాకేశ్ బోలార్ (51), కృష్ణ ప్రసాద్ భట్ (34) ఉన్నారు. ఈ పాత కారును అమ్మేయాలని అనుకుంటున్న తరుణంలోనే ఈ సాహసయాత్ర ఆలోచన పుట్టింది. కొత్త వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసిన తర్వాత రాకేశ్ బోలార్ తన 25 ఏళ్ల పాత మారుతి 800 (KA 20N 9396) కారును విక్రయించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే ఈ కారుకు మెకానిక్గా వ్యవహరించే హరీశ్ భట్ సరదాగా 'ఈ కారును అమ్మేయకండి. దీనిలోనే మనం సుదూర ప్రయాణం చేద్దాం. ఏకంగా దేశ రాజధాని దిల్లీ వరకు వెళ్లాం!' అని రాకేశ్తో అన్నారు. ఆ తర్వాత రాకేశ్ హిమాలయన్ ట్రెక్కింగ్ ముగించుకుని వచ్చిన అనంతరం ఈ ముగ్గురి మనసులోనూ హిమాలయ లోయలను ఇదే చిన్న కారులో చూడాలనే కల చిగురించింది.
అక్టోబర్ 19న జరిగిన ఆయుధ పూజ అనంతరం వీరు ముగ్గురు కారులోని విడిభాగాలు, టైర్లు, ఇంజిన్ పనితీరును క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత మంగళూరు నుంచి లద్దాఖ్ వైపునకు ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. గోవా, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, రాజస్థాన్, హరియాణా, పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల మీదుగా ప్రయాణించి లద్దాఖ్లోని లేహ్కు చేరుకున్నారు. అనంతరం నవంబర్ 2న తిరిగి సురక్షితంగా మంగళూరుకు చేరుకున్నారు. ఎటువంటి ఆధునిక సాంకేతిక హంగులు, ఏసీ సౌకర్యం కూడా లేని 2001 మోడల్ 'మారుతి 800' కారులో సాహసయాత్రను విజయవంతంగా ముగించారు.
తీవ్రమైన చలి, గడ్డు పరిస్థితులను ఎదురొడ్డి
రాకేశ్ బోలార్ సహా ముగ్గురు మిత్రులు లద్దాఖ్లో ప్రయాణించిన సమయంలో చలి తీవ్రంగా ఉంది. -10°C నుంచి -15°C వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఎత్తైన ప్రదేశాలలో తగ్గిన ఆక్సిజన్ స్థాయిల కారణంగా వారి కారు వేగం గణనీయంగా తగ్గింది. రోడ్డుపై మలుపుల్లో కష్టతరమైన ప్రయాణం చేయాల్సి వచ్చింది. అంతేకాకుండా పైపులలో నీరు గడ్డ కట్టడంతో ఉదయం 11గంటల వరకు కుళాయిల నుంచి నీరు రాలేదు. హోటళ్లు మూసి ఉండటంతో వారు కారులో గ్యాస్ సిలిండర్లు, వంట పాత్రలు తీసుకువెళ్లి వంట చేసుకున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం ఒక టెంట్, ఆక్సిజన్ సిలిండర్, అదనపు పెట్రోల్ క్యాన్లను కూడా వెంట తీసుకెళ్లారు.
'గంటకు 70-80కి.మీల వేగంతో ప్రయాణం'
తాము మంగళూరు నుంచి లద్దాఖ్ వరకు కారులో మొత్తం 6,900 కి.మీలు ప్రయాణించామని 'భట్స్ ఆటో కేర్' యజమాని హరీశ్ భట్ తెలిపారు. కారులో తమ ప్రయాణం గంటకు 70-80 కి.మీల వేగంతో సాగిందన్నారు. మనాలి సమీపంలో టైర్ ట్యూబ్లో గాలి పోవడం మినహా ప్రయాణం మొత్తం కారు ఎటువంటి లోపం లేకుండా పనిచేసిందని చెప్పారు. షింకు లా కనుమ ఎక్కుతున్నప్పుడు తక్కువ ఆక్సిజన్ స్థాయిల కారణంగా ఇంజిన్లో సమస్య తలెత్తిందని, తాము కూడా ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి ఇబ్బంది పడ్డామని అన్నారు. అయినప్పటికీ కృష్ణ ప్రసాద్ చాలా నేర్పుగా కారును కనుమ పైకి నడిపారని గుర్తు చేసుకున్నారు. 14 రోజుల ప్రయాణం తన జీవితంలో గొప్ప పాఠాలను నేర్పిందని వివరించారు.
"మేము 25 ఏళ్ల క్రితం నాటి పాత వాహనంలో బయలుదేరినప్పుడు అది మార్గమధ్యంలో పాడైపోతుందేమో భయపడ్డాం. అలా జరిగితే కారును ట్రక్కులో తీసుకురావాల్సి వస్తుందేమోనన్న భయం మాలో ఉండేది. అయినప్పటికీ పర్యావరణ పరిరక్షణను ప్రోత్సహించడానికి కారుపై 'సేవ్ ట్రీస్, సేప్ ఫారెస్ట్' అనే సందేశాన్ని ప్రదర్శిస్తూ మేము ఈ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాం. ఈ ప్రయాణంలో 'భిన్నత్వంలో ఏకత్వం' నిజమైన సారాంశాన్ని చూశాం. ఈ భావన గురించి మేము కేవలం పుస్తకాలలో మాత్రమే చదివాం. కానీ ఇప్పుడు దారిలో దానిని ప్రత్యక్షంగా చూశాం. రాజస్థాన్, హరియాణా గ్రామాలలో మాకు అస్సలు పరిచయం లేని వ్యక్తులు కూడా మమ్మల్ని తమ ఇళ్లలోకి ఆహ్వానించి భోజనం పెట్టారు. ప్రజల నుంచి లభించిన అటువంటి స్వచ్ఛమైన, నిస్వార్థమైన ఆప్యాయతను మేము ఎప్పటికీ మరచిపోలేం" అని రాకేశ్ బోలార్ పేర్కొన్నారు.
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