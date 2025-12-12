Telangana Panchayat Elections Results2025

'దిల్లీలోని కాలుష్యాన్ని నివారించడంపై దృష్టి పెట్టండి'- పార్లమెంట్ పరిసరాల్లో ధూమపానాన్ని సమర్థించుకున్న టీఎంసీ ఎంపీ

Choose ETV Bharat

Trinamool MP Smoking Row : పార్లమెంట్ పరిసరాల్లో టీఎంసీ ఎంపీ సౌగతా రాయ్ సిగరెట్ తాగారని బీజేపీ ఆరోపించిన నేపథ్యంలో ఈ వార్త వైరల్​గా మారింది. ఈ ఘటనపై సౌగతా రాయ్ స్పందించారు. దిల్లీలో కాలుష్యాన్ని తగ్గించడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించాలని కోరారు. కాలుష్య సమస్య నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించారు. శుక్రవారం ఆయన పార్లమెంట్ వెలుపల మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర కామెంట్​ చేశారు.

ఒక్క సిగరెట్ వల్ల ఏమీ అయిపోదు

"దేశ రాజధాని దిల్లీలో నెలకొన్న కాలుష్య సమస్య నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి మోదీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది. సభ లోపల సిగరెట్లు తాగడంపై నిషేధం ఉంది. కానీ, సభ వెలుపల బహిరంగ ప్రదేశంలో సిగరెట్లు తాగడానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. బీజేపీ ప్రభుత్వ హయాంలో దిల్లీలో కాలుష్యం అత్యధిక స్థాయిలో ఉంది. ఇలాంటి ఆరోపణలు చేయడం మానేసి, వాయు కాలుష్యం దృష్టి పెట్టాలి. ఒక్క సిగరెట్ తాగడం వల్ల కాలుష్యమేమీ పెరిగిపోదు" అని టీఎంసీ ఎంపీ సౌగతా రాయ్ వ్యాఖ్యానించారు.

గురువారం పార్లమెంట్ వెలుపల ధూమపానం చేస్తూ కనిపించారు టీఎంసీ ఎంపీ సౌగతా రాయ్. అప్పుడు ఆయన్ను కేంద్ర మంత్రులు గజేంద్ర షెకావత్, గిరిరాజ్ సింగ్ నిలదీశారు. ప్రజా ఆరోగ్యంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ సిగరెట్ తాగడాన్ని ప్రశ్నించారు. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. ఆ వీడియోలో సౌగతా రాయ్ తన ఎడమ చేతిలో సిగరెట్ పట్టుకుని కనిపించారు. తనను తాను సమర్థించుకుంటూ, బహిరంగ ప్రదేశంలోనే ధూమపానం చేస్తున్నానని అన్నారు. పార్లమెంట్ భవనం లోపల ధూమపానం చేయట్లేదని అన్నారు.

