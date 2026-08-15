భారత్ మాతాకీ జై- నక్సల్స్ గడ్డపై తొలిసారి రెపరెపలాడిన త్రివర్ణ పతాకం- ఘనంగా వేడుకలు!
నక్సల్ గడ్డల్లో తొలిసారి రెపరెపలాడిన త్రివర్ణ పతాకం- బోటెర్లో లాల్ సలామ్కు బదులు భారత్ మాతాకీ జై- కాంకేర్లో పోలీసులతో కలిసి జెండా ఎగరేసిన లొంగిపోయిన నక్సలైట్లు
Published : August 15, 2026 at 7:19 PM IST
Chhattisgarh Naxal villages Independence Day : ఒకప్పుడు నక్సల్స్ ప్రభావం, భయంతో బయట ప్రపంచానికి దూరంగా ఉన్న ప్రాంతం- ఇప్పుడు సందడి సందడిగా మారింది. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ ఇప్పుడు అక్కడి పిల్లల చేతుల్లో త్రివర్ణ పతాకం కనిపిస్తోంది. ఒకప్పుడు గ్రామంలో ఎర్రజెండా, నల్లజెండా మాత్రమే కనిపించేవి. కానీ ఇప్పుడు అదే ప్రాంతంలో భారత్ మాతాకీ జై నినాదాలు మార్మోగిపోతున్నాయి. ఛత్తీస్గఢ్లోని అబూజ్మాడ్ ప్రాంతంలోని బోటేర్ గ్రామంలో తొలిసారి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం జరుపుకోవడం అక్కడి మార్పునకు నిదర్శనంగా నిలిచింది.
నారాయణపూర్ జిల్లా కేంద్రానికి సుమారు 120 కిలో మీటర్ల దూరంలో అత్యంత మారుమూల ప్రాంతంలో బోటేర్ గ్రామం ఉంది. ఇక్కడికి చేరుకోవడం ఇప్పటికీ చాలా కష్టంగానే ఉంటుంది. సమీపంలోని కుడ్మెల్ పోలీస్ క్యాంప్ వరకు టూ వీలర్పై వెళ్లగలిగినా, తర్వాత దాదాపు 9 కిలోమీటర్లు కాలినడకన ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. నదులు, వాగులు, తాత్కాలిక వంతెనలు, బురదతో కూడిన కొండదారులు, దట్టమైన అడవుల్ని దాటాల్సి ఉంటుంది. 2026 మార్చిలో బోటేర్ ప్రాంతంలో పోలీస్ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత అక్కడ తొలిసారి అక్కడ ఇప్పుడు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నిర్వహించారు.
పోలీసుల సమక్షంలో గ్రామస్థులు ఉత్సాహంగా త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేశారు. పిల్లలు, యువత, వృద్ధులు చేతుల్లో జాతీయ జెండాలతో వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. గ్రామస్థుల కథనం ప్రకారం, ఇంతకుముందు నక్సల్స్ ఆదేశాల నేపథ్యంలో గ్రామంలో త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేయడం సాధ్యమయ్యేది కాదు. ఎర్రజెండా లేదా నల్లజెండా మాత్రమే కనిపించేది. ఇప్పుడు పరిస్థితి మారడంతో తొలిసారి జాతీయ జెండాను గర్వంగా ఎగురవేశారు. బోటేర్ చుట్టుపక్కల అడవుల్లోని నక్సల్స్ కీలక నేత నంబాల కేశవరావు అలియాస్ బసవరాజు తన సహచరులతో ఉండేవాడని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. భద్రతా బలగాల చేతిలో బసవరాజు, అతని అనుచరులు మరణించిన తర్వాత ఇప్పుడు అక్కడ నక్సల్స్ కార్యకలాపాలు తగ్గుముఖం పట్టాయని వారు తెలిపారు. అయితే తమ ఊరికి సరైన రోడ్డు, కరెంట్, నెట్వర్క్, పాఠశాలల సౌకర్యం కల్పించాలని కోరుతున్నారు.
కర్రెగుట్ట కొండలపైనా ఎగిరిన త్రివర్ణ పతాకం: అమిత్ షా
ఇదే సమయంలో బస్తర్లోనూ 3 రోజుల పాటు తిరంగా యాత్ర దాదాపు 600 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి శుక్రవారం రోజు బీజాపూర్ జిల్లాలోని కర్రెగుట్ట కొండల వద్ద ముగిసింది. అక్కడ జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. దీనిపై కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా కూడా స్పందించారు. ఒకప్పుడు నక్సల్ ఉగ్రవాదానికి కేంద్రంగా ఉన్న కర్రెగుట్ట కొండపై ఇప్పుడు త్రివర్ణం గర్వంగా రెపరెపలాడుతోందని అన్నారు. ఛత్తీస్గఢ్- తెలంగాణ సరిహద్దులోని కర్రెగుట్ట ప్రాంతం చాలా కాలంగా మావోయిస్టులకు కోర్ ఏరియాగా ఉండేది. అక్కడ భద్రతా బలగాలు ఇటీవల విస్తృత స్థాయిలో యాంటీ- మావోయిస్ట్ ఆపరేషన్ నిర్వహించాయి.
సుక్మా జిల్లాలోని మిన్పా ప్రాంతం కూడా ఒకప్పుడు మావోయిస్టులకు అత్యంత కీలక స్థావరంగా ఉండేది. అక్కడ మావోయిస్టులు జన అదాలత్లు నిర్వహించేవారని, ఆయుధాలతో బహిరంగంగా తిరిగేవారని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. కానీ అదే మిన్పాలో ఇప్పుడు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా పెద్ద సంఖ్యలో గ్రామస్థులు, పిల్లలు పాల్గొన్నారు. 2020 మార్చి 21న ఇక్కడ జరిగిన భీకర ఎదురుకాల్పుల్లో 17 మంది జవాన్లు అమరులయ్యారు. ఆ జవాన్ల త్యాగాల ఫలితంగా నేడు మిన్పా మావోయిస్టుల బారిన పడకుండా స్వేచ్ఛా వాయువులు పీల్చుకుంటోందని అంటున్నారు. చిన్నారులు జాతీయ జెండాలు చేతబూని ప్రభాత్ ఫేరీ పేరిట ర్యాలీ నిర్వహించారు. మూతబడ్డ పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. రేషన్, విద్యుత్, రోడ్లు, ఇతర ఆరోగ్య సౌకర్యాలు గ్రామానికి వస్తుండటంతో ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
జెండా ఎగురవేసిన లొంగిపోయిన నక్సలైట్లు
కాంకేర్ జిల్లాలోని ముల్లా క్యాంప్ వద్ద ఒక అరుదైన సన్నివేశం జరిగింది. జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిన 27 మంది లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు వేడుకల్లో పాల్గొని, పోలీసులతో కలిసి జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ఒకప్పుడు కాంకేర్ ప్రాంతం నక్సలైట్లకు ప్రధాన కేంద్రంగా ఉండేదని అధికారులు తెలిపారు. నక్సల్ వ్యతిరేక చర్యలతో పరిస్థితుల్లో మార్పు వచ్చి, లొంగిపోయిన నక్సలైట్లు తిరిగి జనాల్లో కలుస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు బిహార్లోని గుర్మాహా ప్రాంతంలో 25 ఏళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు జాతీయ జెండా ఎగిరింది. గతంలో ఇక్కడ జాతీయ జెండా ఎగరేసిన వారిని పోలీసుల మనుషులుగా ముద్ర వేసి హింసించేవారని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.
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