ఎమ్మెల్యే అయినా సామాన్య జీవనమే- గంజి అన్నం, ఉడికించిన బంగాళాదుంపలే ఆహారం- హంగూ ఆర్భాటాలకు దూరం!
జనం మనసులు గెల్చుకుంటున్న కమలకాంత హన్స్దా- ఎమ్మెల్యే అయినా జీవన శైలిలో, ప్రవర్తనలో నో ఛేంజ్- దినచర్య నుంచి ఆహారపు అలవాట్ల దాకా అన్నీ సింపులే- మళ్లీ కాశీపూర్ అసెంబ్లీ టికెట్ ఇచ్చిన బీజేపీ
Published : April 18, 2026 at 12:58 PM IST
Tribal teacher to MLA Inspirational Story : ఈరోజుల్లో కొందరు కౌన్సిలర్లు సైతం భారీ సంపదను కూడబెడుతున్నారు. ఇక పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులైతే కోట్లకు పడగలెత్తుతున్నారు. బంగాల్లోని మమతా బెనర్జీ సర్కారులో ఉన్న కొంతమంది కౌన్సిలర్లు, ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులపైనా ఇలాంటి ఆరోపణలు వచ్చాయి. అదే రాష్ట్రంలోని ఓ ఎమ్మెల్యే మాత్రం ఆడంబరాలకు దూరంగా సాదాసీదా జీవనాన్ని గడుపుతున్నారు. ఆయన ఇంటి బయట జనం గుంపుగా తిరగరు. అవినీతి, లంచగొండితనాలకు తావు ఇవ్వకుండా ప్రజల మన్ననలను ఆ ఎమ్మెల్యే అందుకుంటున్నారు. చివరకు ఆయన ఆహారపు అలవాట్లు కూడా సింపుల్గానే ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎన్నికల ప్రచారం సైతం హంగు ఆర్భాటాలు లేకుండా చేస్తున్నారు. పురూలియా జిల్లా కాశీపూర్ ఎమ్మెల్యే కమలకాంత హన్స్దా 'ఈటీవీ భారత్'తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. ఆవివరాలతో కథనమిది.
నాడు టీచర్ - నేడు ఎమ్మెల్యే
కమలకాంత హన్స్దా పురూలియా జిల్లా కాశీపూర్ అసెంబ్లీ స్థానంలోని సుభాష్నగర్ వాస్తవ్యులు. ఆయన నిరుపేద గిరిజన కుటుంబంలో జన్మించారు. బంగాలీలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ, బీఎడ్ చేశారు. పురూలియాలోని రఘునాథ్పూర్-I బ్లాక్లో ఉన్న మధుతాటి ఉన్నత పాఠశాలలో బంగాలీ ఉపాధ్యాయుడిగా కమలకాంత పనిచేశారు. దాదాపు మూడు దశాబ్దాల పాటు టీచర్గా సేవలు అందించారు. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయనకు కాశీపూర్ అసెంబ్లీ టికెట్ను బీజేపీ కేటాయించింది. ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకే తన టీచర్ ఉద్యోగాన్ని కమలకాంత వదిలేశారు. ఆ ఎన్నికల్లో 7,387 ఓట్ల మెజారిటీతో ఆయన గెలిచారు. గత ఐదేళ్లుగా ఎమ్మెల్యేగా వ్యవహరిస్తున్నప్పటికీ ఆయన జీవన శైలిలో, ప్రవర్తనా శైలిలో ఏమాత్రం మార్పు రాలేదు. కమలకాంత రోజూ ఉదయాన్నే తోటకు నీళ్లు పోస్తూ, పూల మొక్కలను సంరక్షిస్తూ గడుపుతారు. ఆయన ఇప్పటికీ గంజి అన్నం, ఆకుకూరలు, ఉడికించిన బంగాళాదుంపలు వంటి సాదాసీదా ఆహారాన్నే తీసుకుంటున్నారు.
దేశ సేవ కోసమే పాలిటిక్స్లోకి
"నేను డబ్బు, పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసం రాజకీయాల్లోకి రాలేదు. దేశ సేవ కోసమే పాలిటిక్స్లోకి అడుగుపెట్టాను. బీజేపీ సిద్ధాంతం కూడా ఇదే. అందుకే నేను బీజేపీలో చేరాను. ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నవాళ్లు పూర్తి పారదర్శకతతో, అవినీతికి తావు ఇవ్వకుండా పనిచేయొచ్చని నిరూపించడానికి నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను. గత ఐదేళ్లలో ఎమ్మెల్యే హోదాలో నేను ఎవరి నుంచీ ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోలేదు. నాపై ఎవ్వరూ అవినీతి ఆరోపణ చేయలేరు. ప్రజాప్రతినిధులు తలచుకుంటే రాజకీయాల్లో నిజాయితీతో ఉండొచ్చు. ఈ ఎన్నికల్లో మళ్లీ బీజేపీ తరఫున కాశీపూర్ అసెంబ్లీ స్థానంలో పోటీ చేస్తున్నాను. ఇంటింటికి వెళ్లి ప్రజలను కలిసి నేను చేసిన అభివృద్ధి పనుల గురించి, బీజేపీ అజెండా గురించి వివరిస్తున్నాను" అని కమలకాంత హన్స్దా తెలిపారు.
నిధులు తక్కువే- అయినా పనులు చేయించా
"ఎమ్మెల్యేలకు చాలా తక్కువ నిధులను కేటాయిస్తారు. ఇంత పరిమిత నిధులతో భారీ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను చేపట్టడం అస్సలు సాధ్యం కాదు. నేను ఆ పరిమితులలోనూ సాధ్యమైనంత వరకు పనులు చేశాను. మొదట్లో అధికార పార్టీ (టీఎంసీ) వాళ్లు నా పనికి ఆటంకం కలిగించడానికి యత్నించారు. ఎన్నో అడ్డంకులను సహించాను. రోడ్ల నిర్మాణం, తాగునీటి వసతి కల్పించడం, సోలార్ లైట్లు, హై మాస్ట్ లైటింగ్ ఏర్పాటు, పాఠశాల భవనాల నిర్మాణం వంటి ప్రాజెక్టులను చేపట్టాను. నా చొరవతో రైల్వేల వంటి వివిధ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఏజెన్సీల ద్వారా కాశీపూర్, ఆద్రా ప్రాంతాలకు అనేక ప్రయోజనాలను చేకూర్చాను" అని కమలకాంత హన్స్దా చెప్పారు.
నాడు తండ్రిని ఓడించా - నేడు కొడుకును ఓడిస్తా
2026 బంగాల్ ఎన్నికల్లో కాశీపూర్ స్థానంలో బీజేపీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే కమలకాంత హన్స్దా, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) అభ్యర్థి సౌమెన్ బెల్తారియా మధ్య ప్రధాన పోటీ నెలకొంది. గత ఎన్నికల్లో సౌమెన్ బెల్తారియా తండ్రి స్వపన్ కుమార్ బెల్తారియాను 7,387 ఓట్ల తేడాతో కమలకాంత ఓడించారు. ఈసారి స్వపన్ కుమారుడు సౌమెన్ను కూడా ఓడిస్తాననే విశ్వాసాన్ని కమలకాంత వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది ఒక టీచర్కు దొంగకు, విద్యావేత్తకు బందిపోటుకు మధ్య జరుగుతున్న పోటీ అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. తన ప్రత్యర్థులు ఎంతటి పలుకుబడి ఉన్నవాళ్లైనా కార్యకర్తల అండతో తానే గెలుస్తానని చెబుతున్నారు. బంగాల్ వ్యాప్తంగానూ బీజేపీ గెలుస్తుందని కమలకాంత తెలిపారు.
లక్ష్యాలు : విద్య - సంక్షేమ ఫలాలు - ఆరోగ్యం
బంగాల్లో బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే, ప్రత్యేకంగా ఆదివాసీ సమాజం కోసం ఒక హాస్టల్ను ఏర్పాటు చేయిస్తానని కమలకాంత ప్రకటించారు. ప్రజలకు ఉచితాలను ఇచ్చి మభ్యపెట్టడం కంటే స్వయం సమృద్ధి సాధించేలా చేయూతను ఇవ్వడంపైనే బీజేపీ ఫోకస్ ఉంటుందన్నారు. బీజేపీకి మద్దతు ఇస్తున్నారనే కారణంతో చాలామంది గిరిజనులకు టీఎంసీ ప్రభుత్వం నుంచి సంక్షేమ ఫలాలు అందలేదని, అలాంటి వాళ్లను ఆదుకుంటామని తెలిపారు. ఎంతోమంది బీజేపీ మద్దతుదారులకు నేటికీ గృహ నిర్మాణ గ్రాంట్లు అందలేదన్నారు. కాశీపూర్ అసెంబ్లీ స్థానంలో ప్రధానంగా ఆరోగ్య సంరక్షణ మౌలిక సదుపాయాల కొరత ఉందని ఎమ్మెల్యే కమలకాంత చెప్పారు.
అనేక ఆరోగ్య కేంద్రాలు నిరుపయోగంగా ఉన్నాయన్నారు. ఈసారి గెలిచాక వాటిని పునరుద్ధరించడంపై ఫోకస్ పెడతానని పేర్కొన్నారు. తాను సందర్శించిన పలు మారుమూల గ్రామాలలో ప్రజలు అనారోగ్యానికి గురైతే అంబులెన్స్లోకి ఎక్కించడానికి ఒక కిలోమీటరు దూరం మంచంపై మోసుకెళ్తున్నారని కమలకాంత తెలిపారు. టీఎంసీ ప్రభుత్వం వైఫల్యానికి ఇంతకంటే పెద్ద నిదర్శనం మరొకటి ఉండదన్నారు. ఇలాంటి మారుమూల పల్లెలకు వైద్యవసతులను అందుబాటులోకి తెస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.