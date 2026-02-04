ETV Bharat / bharat

అటవీ మార్గంలో రోజూ 7కి.మీ. సైకిల్​పై వెళ్లి చదవు- ఆ గ్రామంలో 10th పరీక్షలు ​రాస్తున్న తొలి విద్యార్థిని

వన్యమృగాలు సంచరించే ప్రాంతంలో రోజూ స్కూల్​కు వెళుతోన్న విద్యార్థిని- ఎలాగైనా ఉన్నత చదువులు చదవాలనే పట్టుదలతో సెకండరీ ఎగ్జామ్​ రాస్తోన్న విద్యార్థిని

Tribal Girl Becomes Secondary Examination
Published : February 4, 2026 at 5:28 PM IST

Tribal Girl Village’s First Secondary Examinee: అదో మారుమూల ప్రాంతం. టౌన్​కు వెళ్లాలంటే మార్గమధ్యలో ఉన్న అటవీ మార్గాన్ని దాటుకుని వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి. అంతేకాదు, ఆ ప్రాంతంలో ఎన్నో వన్యమృగాలు నిత్యం సంచరిస్తూ ఉంటాయి. ఇంతటి కఠినమైన పరిస్థితుల్లోనూ ఓ విద్యార్థిని 7 కిలోమీటర్లు సైకిల్​పై ప్రయాణిస్తూ ప్రతిరోజూ పాఠశాలకు వెళ్లింది. ఇప్పుడు పదో తరగతి పరీక్షలు రాస్తోంది. ఆ మారుమూల గ్రామంలోని ప్రజలు కూలీ పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తుంటారు. వెనకబడిన ఆ ప్రాంతంలో పదో తరగతి పరీక్షలు రాస్తున్న మొదటి విద్యార్థి ఈమెనే కావడం విశేషం.

బంగాల్​లోని జల్పాయిగురి జిల్లా మైనాగురి బ్లాక్​లో బుధురామ్​ బన్​బస్తి అనే గ్రామం ఉంది. ఆ గ్రామంలో 27 కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. అయితే, ఆ ప్రాంతంలో మంచల్​ ఒరాన్​, రూపాలి దంపతులు వృత్తి రీత్యా వ్యవసాయం చేసుకుంటూ జీవనం కొనసాగిస్తునారు. వారి కుమారైనే సుమిలా(15). దంపతులిద్దరూ పెద్దగా చదువుకోలేకపోయినా తన కుమారైను ఉన్నత చదువులు చదివించాలని మంచి ప్రయోజకురాలిని చేయాలని భావించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కుమారై సుమిలాను రోజూ స్కూలుకు పంపేవారు.

"మేము పెద్దగా చదువుకోలేదు. కానీ, మా అమ్మాయిని ఎలాగైనా పై చదువులు చదివించాలని కోరుకుంటున్నాం. రోజు సుమిలా సైకిల్​పై పాఠశాలకు, ట్యూషన్​లకు అడవి దారిలో ఒంటరిగా వెళుతోంది. ఆ విషయంలో మాకు ఎప్పుడూ భయంగానే ఉంటుంది. అయినా సరే మా కుమారైను మంచిగా చదువుకొని జీవితంలో విజయం సాధించాలని మేం కోరుకుంటున్నాం" అని సుమిలా తల్లిదండ్రులు పేర్కొన్నారు.

తల్లిదండ్రుల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టాలి!
సుమిలా ప్రాథమిక విద్య పూర్తైన తర్వాత, ఆమెను పాన్​బారి భవానీ ఉన్నత పాఠశాలలో చేర్పించారు ఆమె తల్లిదండ్రులు. అయితే, ఆ పాఠశాల వారు ఉంటున్న గ్రామానికి సుమారు 7 కిలోమీటర్లు దూరాన ఉంది. అంతేకాదు, ఆ మార్గమంతా దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం. సుమిలా రోజూ స్కూల్​కు వెళ్లాలంటే ఆ ప్రాంతాన్ని దాటి వెళ్లాలి. ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఏనుగులు, అడవి దున్నలు, ఖడ్గమృగాలు సంచరిస్తుంటాయి. ఒక్కోసారి సుమిలా తన స్కూలు ముగించుకుని ఇంటికి చేరుకునే సరికి చీకటిపడేది. అయినా, సుమిలా దేనికి భయపడేది కాదు. ఎందుకంటే, తల్లిదండ్రులు తనపై పెట్టుకున్న నమ్మకాని నిలబెట్టాలని, మంచిగా చదువుకొని ఉన్నత శిఖరాలను అదిరోహించాలన్న పట్టుదలే తనను ముందుకు నడిపించాయని సుమిలా చెప్పింది.

"మా గ్రామంలో సెకండరీ పరీక్ష రాసే మొదటి విద్యార్థిని నేను. మా ప్రాంత వాసులు, నా తల్లిదండ్రులు నాపై ఎంతో నమ్మకం పెట్టుకున్నారు. వారి ఆశలను నేరవేర్చేందుకు నేను ఎంతగానైనా కష్టపడతాను. ఏది ఏమైనా పరీక్షల్లో విజయం సాధించి మా గ్రామంలో విద్యా జ్యోతిని వెలిగిస్తాను." అని విద్యార్థిని సుమిలా పేర్కొంది.

సెకండరీ పరీక్ష రాయడం మా అందరికి గర్వ కారణం!
మరోవైపు, తన గ్రామం నుంచి కూడా పదోతరగతి చదివిన విద్యార్థిని ఒకరున్నారని ఆ గ్రామస్థులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా గ్రామ నివాసి బుధువా మాట్లాడారు. 'మా గ్రామంలో ఇప్పటివరకు ఎవరూ పదో తరగతి పరీక్ష రాయలేదు. సుమిలా పరీక్ష రాయడం మా అందరికి గర్వ కారణం. ఆమె పరీక్షలో మంచి మార్కులు సాధిస్తుందని మేమంతా ఆశిస్తున్నాం.' అని చెప్పారు.

సుమిలా ధైర్య సాహసాలను, చదువు పట్ల ఆమెకున్న ఇంట్రెస్టును తెలుసుకున్న స్థానిక అధికార యంత్రాంగం ఆమెను అభినందించారు. మారుమూల ప్రాంతం నుంచి సెకండరీ పరీక్ష రాస్తోన్న విద్యార్థిని సుమిలాను చూసి మొత్తం గ్రామం గర్విస్తోందని మైనాగురి మహిళ, శిశు సంక్షేమ కమిటీ ఛైర్ పర్సన్ పద్మమణిరాయ్ పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు, సుమిలా ఉన్నత చదువులకోసం కావాల్సిన అన్నిరకాల సహాయ సహకారాలను అందిస్తామని ఆమె హామీ ఇచ్చారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

