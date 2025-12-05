ETV Bharat / bharat

శ్మశానంలో నీడ లేదని బాధపడ్డారు- 30 ఏళ్లుగా వేల చెట్లు నాటేశారు- 85 ఏళ్ల వృద్ధుడి ప్రకృతి కథ ఇదే!

85 ఏళ్ల వృద్ధుడి అద్భుత సంకల్పం- అంత్యక్రియల సమయంలో ఎండ దెబ్బకు తట్టుకోలేక తీసుకున్న నిర్ణయం-ప్రభుత్వం ఇచ్చే పెన్షన్ డబ్బులను కూడా మొక్కల కోసమే ఖర్చు చేస్తున్న వైనం.

Old Man Planting Trees
Old Man Planting Trees (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 5, 2025 at 8:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Old Man Planting Trees : ప్రస్తుత కాలంలో గ్లోబల్ వార్మింగ్, వాతావరణ మార్పుల గురించి ప్రభుత్వాలు కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నాయి. ఎన్నో సంస్థలు ప్రచారాలు చేస్తున్నాయి. కానీ, ఒడిశాలోని కేంద్రపారా జిల్లాకు చెందిన 85 ఏళ్ల ధనేశ్వర్ బారిక్ మాత్రం నిశ్శబ్ద విప్లవం సృష్టిస్తున్నారు. ఎలాంటి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా, గత 30 ఏళ్లుగా వేలాది చెట్లను నాటుతూ పర్యావరణానికి నిజమైన మిత్రుడిగా నిలిచారు. ఈ వయసులో మందుల కోసం దాచుకోవాల్సిన డబ్బును, చెట్ల పెంపకం కోసం ఖర్చు చేస్తున్న ఆయన కథ నేటి యువతకు నిజంగా ఒక పాఠం.

శ్మశానంలో ఆ సంఘటనతో మొదలైంది
అసలు ఈ ప్రయాణం ఎలా మొదలైందంటే? 30 ఏళ్ల క్రితం గ్రామంలో ఒకరు చనిపోయారు. అంత్యక్రియల కోసం గ్రామస్థులంతా శ్మశానానికి వెళ్లారు. అప్పుడు ఎండ మండిపోతోంది. కనీసం తల దాచుకోవడానికి ఒక చెట్టు నీడ కూడా లేదు. ఆ వేడిని తట్టుకోలేక అంతా దగ్గర్లో ఉన్న ఒక వంతెన కింద తలదాచుకున్నారు. ఆ రోజే ధనేశ్వర్ ఒక గట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇకపై ఈ ప్రాంతంలో చెట్లు నాటాలని శపథం చేశారు. ఆ రోజు మొదలైన ఆయన యజ్ఞం నేటికీ కొనసాగుతూనే ఉంది.

Old Man Planting Trees
ధనేశ్వర్ (Etv Bharat)

పెన్షన్ డబ్బులన్నీ చెట్ల కోసమే
ధనేశ్వర్ వృత్తి రీత్యా వడ్రంగి పని చేస్తారు. ఆ పని ద్వారా వచ్చే ఆదాయంతో పాటు, ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే రూ. 3500 వృద్ధాప్య పింఛను మొత్తాన్ని కూడా ఆయన చెట్ల కోసమే ఖర్చు చేస్తారు. మొక్కలు కొనడం, వాటికి ఎరువులు వేయడం, పశువుల నుంచి రక్షించడానికి కంచెలు వేయడం.. ఇలా ప్రతి పనికి తన సొంత డబ్బునే వెచ్చిస్తారు. చెట్లను తన సొంత బిడ్డల్లా చూసుకుంటారు. చేతిలో ఒక పార, నీళ్ల బిందె పట్టుకుని 85 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆయన చూపిస్తున్న చొరవ అద్భుతం.

Old Man Planting Trees
ధనేశ్వర్ (Etv Bharat)

కాలేజీ విద్యార్థుల కోసం ఆకుపచ్చని నీడ
ఆయన మొదట శ్మశానం దగ్గరే చెట్లు నాటడం ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత గ్రామంలోని కాలేజీ దగ్గర విద్యార్థులు ఎండలో నిల్చోవడం చూసి అక్కడ కూడా మొక్కలు నాటారు. నికిరాయ్, కుటారంగ్ పంచాయతీల పరిధిలో ఖాళీ స్థలాలు, రోడ్ల పక్కన, చెరువు గట్ల మీద వేలాది చెట్లు నాటారు. రావి, వేప, పూల మొక్కలతో పాటు నీడనిచ్చే అనేక రకాల చెట్లను పెంచారు. ఒకప్పుడు తాను నాటిన చెట్ల కింద ఇప్పుడు కాలేజీ విద్యార్థులు కూర్చుని చదువుకోవడం చూస్తే తనకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుందని ధనేశ్వర్ చెబుతారు.

ప్రకృతి దూత పురస్కారం
ఆయన సేవలను గుర్తించిన ఒడిశా ప్రభుత్వం, అటవీ మరియు పర్యావరణ శాఖ తరఫున 'ప్రకృతి దూత పురస్కారం 2025'తో సత్కరించింది. రూ. 10,000 నగదు బహుమతిని కూడా అందజేశారు. అలాగే 2024లో అనేక స్థానిక సంస్థలు కూడా ఆయన్ను గౌరవించాయి. కేవలం ప్రభుత్వమే కాదు, స్థానిక ప్రజలు కూడా ఆయన్ను ఎంతగానో గౌరవిస్తారు. ఆయన నాటిన చెట్లు ఇప్పుడు అడవిలా మారి ఆ ప్రాంతానికి స్వచ్ఛమైన గాలిని ఇస్తున్నాయి.

Old Man Planting Trees
ధనేశ్వర్ (Etv Bharat)

కుటుంబం గర్వపడేలా!
ధనేశ్వర్ అంకితభావం చూసి ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కూడా గర్వపడుతున్నారు. అనారోగ్యంతో ఉన్నా సరే, వర్షం పడుతున్నా సరే ఆయన ఇంట్లో కూర్చోరు. తెల్లవారుజామున 4 గంటలకే లేచి చెట్ల సంరక్షణ కోసం పనులు మొదలుపెడతారు. తండ్రి ఆరోగ్యం బాగోలేనప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోమని చెప్పినా వినరని, ఆయనకు చెట్లే ప్రాణం అని కూతురు రాజలక్ష్మి చెబుతారు. ప్రకృతిని ప్రేమించే వాడే నిజమైన దేవుడు అంటారు. ఆ మాటకు నిలువెత్తు నిదర్శనం ధనేశ్వర్ బారిక్.

TAGGED:

ENVIRONMENT PROTECTION MAN
PRAKRITI DUTSU PURASKAR 2025
ODISHAINSPIRING STORIES
NATURE LOVER KENDRAPARA
OLD MAN PLANTING TREES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.