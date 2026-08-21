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చేపల వ్యర్థాలతో ఎముకలు, దంతాలకు చికిత్స- మంగళూరు శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలో వెల్లడి

చేపల ఎముకలు, పొలుసులతో ‘నానో-హైడ్రాక్సీఅపటైట్’ తయారీ- విరిగిన ఎముకలు, దంతాల చికిత్సలో ఉపయోగించే అవకాశం- చేపల వ్యర్థాలతో కాలుష్యానికి చెక్- సాంకేతికతకు పేటెంట్ కోసం సన్నాహాలు

Bone Grafting With Fish Bones
చేపల ముళ్లతో ఎముకలు, దంతాలకు చికిత్స (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 21, 2026 at 12:36 PM IST

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Bone Grafting With Fish Bones : సాధారణంగా చేపల కూర తినేటప్పుడు అందులోని ముళ్లను పక్కన పారేస్తుంటారు. చేపలు క్లీన్ చేసేటప్పుడు వచ్చే పొలుసు, పేగులు వంటి వ్యర్థాలను అయితే ఆ వాసనకు కనీసం చూడటానికి కూడా కొందరు ఇష్టపడరు. అయితే చేపల నుంచి వచ్చే ముళ్లు, పొలుసులు, పేగులు, తల వంటి వాటిని కేవలం వ్యర్థాలుగా చూడాల్సిన అవసరం లేదని అంటున్నారు నిపుణులు. చేపల ఎముకలు, పొలుసుల్లో ఉన్న ఖనిజాలను ఉపయోగించి వైద్య రంగానికి ఉపయోగపడే విలువైన వైద్య మిశ్రమాన్ని తయారు చేయవచ్చని మంగళూరులోని పరిశోధకులు నిరూపించారు. ఈ మిశ్రమాన్ని భవిష్యత్తులో విరిగిన ఎముకల చికిత్స, దంతాల పునరుద్ధరణ వంటి వైద్య అవసరాల్లో ఉపయోగించొచ్చని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.

మంగళూరులోని కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిషరీస్‌లో ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ విభాగాధిపతి ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ బి. మంజా నాయక్ నేతృత్వంలోని పరిశోధకుల బృందం ఈ అధ్యయనం చేసింది. సాధారణంగా చేపలను శుభ్రం చేసిన తర్వాత మిగిలిపోయే ఎముకలు, పొలుసులను వ్యర్థాలుగా పారవేస్తుంటారు. అయితే వీటిలోనే శరీరానికి, ముఖ్యంగా ఎముకల నిర్మాణానికి అవసరమైన కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ వంటి ఖనిజాలు అధికంగా ఉంటాయని పరిశోధకులు గుర్తించారు.

40 శాతం వరకు వ్యర్థాలు
ఒక కిలో చేపలను శుభ్రపరిచి ఫిల్లెట్లుగా తయారు చేసినప్పుడు సుమారు 60 నుంచి 65 శాతం మాత్రమే తినదగిన మాంసం లభిస్తుంది. మిగిలిన 35 నుంచి 40 శాతం వరకు ఎముకలు, పొలుసులు, తల, పేగులు, ఇతర భాగాలు ఉంటాయి. వీటిలో ఎక్కువ భాగం సాధారణంగా వ్యర్థాలుగా పారవేస్తారు. అయితే ఈ వ్యర్థాల్లో గణనీయమైన స్థాయిలో ప్రోటీన్, కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ వంటి విలువైన పదార్థాలు ఉంటాయి. దీంతో వాటిని పూర్తిగా వృథా చేయకుండా తిరిగి ఉపయోగిస్తే పర్యావరణానికి మేలు చేయడంతో పాటు ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కూడా పొందవచ్చని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. ఈ ఆలోచనతోనే పరిశోధకులు 'జీరో-వేస్ట్ ప్రాసెసింగ్' విధానంపై దృష్టి పెట్టారు. అంటే చేపలను ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత మిగిలే పదార్థాలను వీలైనంత వరకు తిరిగి ఉపయోగించి కొత్త ఉత్పత్తులను తయారు చేయడం. దీని ద్వారా వ్యర్థాల పరిమాణాన్ని తగ్గించడంతో పాటు వాటికి విలువను కల్పించవచ్చు.

పరిశోధన ఎలా సాగింది?
కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ ‘ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ’ విభాగం అధిపతి ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ బి. మంజ నాయక్ నేతృత్వంలోని నిపుణుల బృందం ఈ పరిశోధనకు శ్రీకారం చుట్టింది. వివిధ జాతుల చేపల నుంచి సేకరించిన ముళ్లు, పొలుసులలో కాల్షియం, భాస్వరం ఒక నిర్దిష్ట నిష్పత్తిలో ఉన్నట్లు వారు గుర్తించారు. ఈ చేపల అవశేషాలను ‘థర్మల్ కాల్సినేషన్’ అనే అత్యాధునిక శాస్త్రీయ పద్ధతి ద్వారా క్లీన్ చేశారు. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా కేవలం 10 నుంచి 15 నానోమీటర్ల పరిమాణం మాత్రమే ఉండే ‘నానో-హైడ్రాక్సీఅపటైట్’ కణాలను ఉత్పత్తి చేశారు. ఈ నానో-కణాల ఖనిజ కూర్పు అచ్చం మానవ ఎముకలు, దంతాలలో ఉండే నిర్మాణాన్ని పోలి ఉంటుంది. ఈ చేపల వ్యర్థాల నుంచి తయారైన సమ్మేళనం వైద్య రంగంలో అద్భుతమైన ఉపయోగపడుతుందని పరిశోధకులు చెప్పారు.

రోడ్డు ప్రమాదాలలో తీవ్రంగా గాయపడి విరిగిన ఎముకలను అతికించడానికి, వయసురీత్యా బలహీనపడిన ఎముకలను పటిష్టం చేయడానికి చేసే బోన్ గ్రాఫ్టింగ్ ప్రక్రియలో ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని వెల్లడించారు. కృత్రిమ ఎముకల తయారీలోనూ దీనిని ఉపయోగించవచ్చని చెప్పారు. పుచ్చిపోయిన దంతాలను పునరుద్ధరించడానికి, దంత చికిత్సల్లో డెంటల్ ఫీలర్‌గా లేదా గ్రాఫ్టింగ్ మెటీరియల్‌గా దీనిని వాడొచ్చని పరిశోధన బృందం చెబుతోంది.

ఆవు, పంది ఎముకలకు ప్రత్యామ్నాయం
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో లభించే కొన్ని హైడ్రాక్సీఅపటైట్ ఉత్పత్తులను ఆవు లేదా పంది ఎముకల నుంచి తయారు చేస్తారు. అలాంటి ఉత్పత్తులకు చేపల ఎముకలు, పొలుసుల నుంచి తయారయ్యే నానో-హైడ్రాక్సీఅపటైట్ సహజమైన ప్రత్యామ్నాయంగా మారే అవకాశం ఉందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.

"చేప వ్యర్థాలు, ముళ్లులు , పొలుసుల్లో విలువైన పోషకాలు, ఖనిజాలు ఉంటాయి. గతంలో మా బృందం చేప చర్మం నుంచి తోలు తయారు చేయడంలో విజయం సాధించింది. ఇప్పుడు చేపల ముళ్లు, పొలుసుల నుంచి వైద్య రంగంలో ఉపయోగించే నానో-హైడ్రాక్సీఅపటైట్‌ను అభివృద్ధి చేశాం. ఈ వ్యర్థాలను ఉపయోగించడం ద్వారా పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించడంతో పాటు బయోమెడికల్ రంగానికి ప్రత్యామ్నాయ పదార్థాన్ని అందించవచ్చు."
- ప్రొఫెసర్ మంజా నాయక్ , మంగళూరులోని కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిషరీస్‌లో ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ విభాగాధిపతి

పేటెంట్‌కు సన్నాహాలు
ఈ పరిశోధన ఫలితాలను ఇప్పటికే నాణ్యతా పరీక్షల నిమిత్తం దేశంలోని ప్రముఖ ల్యాబ్​లకు పంపించారు. అంతేకాకుండా, ఈ సాంకేతికతకు పేటెంట్ హక్కులు పొందేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో ఈ సాంకేతికతను సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు బదిలీ చేయాలని కళాశాల యాజమాన్యం భావిస్తోంది. చేపల వ్యర్థాల వాణిజ్య ప్రాసెసింగ్ ద్వారా దేశంలో కొత్త పరిశ్రమలు పుట్టుకొచ్చే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల మత్స్య రంగంలో అదనపు ఆదాయం సమకూరడంతో పాటు ఎంతోమందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి.

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