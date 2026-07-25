చెత్త నుంచి డబ్బు- చెరువు నుంచి టూరిజం- ఇది ఆ పంచాయతీ మ్యాజిక్! అసలేం చేశారంటే?
ప్రభుత్వ నిధులపై ఆధారపడకుండా స్వయం సమృద్ధి సాధించిన పంచాయతీ- చెత్త సేకరణ, బోటింగ్, ఈ-లైబ్రరీలతో నెలవారీ ఆదాయం- మహిళల సాధికారతకు ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమాలు
Published : July 25, 2026 at 1:16 PM IST
Self Reliant Village Model : బిహార్లోని తూర్పు చంపారణ్ జిల్లాలో ఉన్న సిస్వా పూర్వీ గ్రామ పంచాయతీ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రభుత్వ నిధులు వస్తేనే అభివృద్ధి సాధ్యమనే అభిప్రాయాన్ని ఆ పంచాయతీ పూర్తిగా మార్చేసింది. చెత్త నుంచి ఆదాయం, చెరువు ద్వారా పర్యటకం, ఈ-లైబ్రరీతో విద్యాభివృద్ధి- ఇలా పలు వినూత్న కార్యక్రమాలతో ఆ గ్రామం స్వయం సమృద్ధి దిశగా అడుగులు వేసింది. ఆ మార్పునకు ప్రధాన కారణం పంచాయతీ సర్పంజ్ తాన్యా పర్వీన్.
దాదాపు 5 వేల జనాభా ఉన్న సిస్వా పూర్వీ పంచాయతీకి మూడేళ్ల క్రితం తాన్యా పర్వీన్ సర్పంచ్గా ఎన్నికయ్యారు. అప్పటి నుంచి గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించాలనే లక్ష్యంతో పలు కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారు. గ్రామ ప్రజలు కేవలం ప్రభుత్వ పథకాల లబ్ధిదారులుగా కాకుండా ఆర్థికంగా బలపడాలని ఆమె సంకల్పించారు. మొదటగా గ్రామంలో చెత్త నిర్వహణపై దృష్టి సారించారు. ప్రతి ఇంటి నుంచి నెలకు రూ.30 చొప్పున చెత్త సేకరణ రుసుము వసూలు చేస్తున్నారు. గ్రామస్థులు కూడా సంతోషంగానే ఆ మొత్తాన్ని చెల్లిస్తున్నారు. దీంతో పంచాయతీకి ఒక స్థిరమైన ఆదాయ వనరు ఏర్పడింది.
వాటితో ఆదాయం
అంతేకాదు, గ్రామం పరిశుభ్రంగా మారింది. తడి, పొడి చెత్తను వేర్వేరుగా సేకరించి శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో నిర్వహిస్తున్నారు. పంచాయతీ ఆదాయానికి మరో ప్రధాన వనరుగా గ్రామంలోని చెరువు నిలిచింది. పంచాయతీ కార్యాలయం పక్కనే ఉన్న చెరువును అందంగా తీర్చిదిద్దారు. అక్కడ చిన్న పార్కును ఏర్పాటు చేసి బోటింగ్ సౌకర్యాన్ని కల్పించారు. బోటింగ్ కోసం ఒక్కో వ్యక్తి నుంచి రూ.20 చొప్పున రుసుము వసూలు చేస్తున్నారు. ప్రతి రోజు సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు గ్రామస్థులతో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజలు కూడా ఇక్కడికి వస్తున్నారు. దీంతో పంచాయతీకి నెలనెలా ఆదాయం లభిస్తోంది.
ఇదే కాకుండా, ఆ చెరువులో చేపల పెంపకాన్ని కూడా చేపట్టారు. ప్రస్తుతం చెరువులో చేపలను వదిలారు. వాటిని విక్రయించడం ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని కూడా పంచాయతీ అభివృద్ధికే వినియోగించాలని నిర్ణయించారు. ఇలా ఒకే వనరును పలు విధాలుగా ఉపయోగించుకుంటూ ఆదాయాన్ని పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. విద్యా రంగంలోనూ సిస్వా పూర్వీ పంచాయతీ ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో గ్రామంలో ఆధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన ఈ-లైబ్రరీని ప్రారంభించారు. ఇందులో ఎయిర్ కండీషనింగ్, వై-ఫై, కంప్యూటర్లు, డిజిటల్ పుస్తకాల సౌకర్యం కల్పించారు.
ఎంతో ప్రయోజనం
విద్యార్థులు నెలకు రూ.200 రుసుము చెల్లించి ఈ సౌకర్యాలను వినియోగించుకుంటున్నారు. ఈ మొత్తాన్ని లైబ్రరీ నిర్వహణతో పాటు పంచాయతీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు వినియోగిస్తున్నారు. గ్రామానికి చెందిన విద్యార్థులు ఈ లైబ్రరీ వల్ల ఎంతో ప్రయోజనం పొందుతున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఇంతకుముందు చదువుకోడానికి సమీప పట్టణానికి వెళ్లాల్సి వచ్చేదని, దానికి గంటల సమయం వెచ్చించాల్సి వచ్చేదని వారు తెలిపారు. ఇప్పుడు గ్రామంలోనే మంచి వాతావరణంలో చదువుకునే అవకాశం లభించిందని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మహిళల సాధికారత కోసం కూడా పంచాయతీ పలు కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తోంది. మహిళలకు కంప్యూటర్, కుట్టు, అల్లిక తదితర రంగాల్లో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. శిక్షణ పూర్తయిన తర్వాత పలువురు మహిళలు స్వయం ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించుకుని ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటున్నారు. మహిళలు ఆర్థికంగా బలపడితేనే గ్రామాభివృద్ధి సాధ్యమని తాన్యా పర్వీన్ అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఆ వినూత్న కార్యక్రమాల కారణంగా సిస్వా పూర్వీ పంచాయతీకి జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు లభించింది. పంచాయతీరాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ ఈ గ్రామాన్ని అధికారికంగా లెర్నింగ్ సెంటర్’గా ప్రకటించింది. అంటే, ఇతర పంచాయతీల ప్రజాప్రతినిధులు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ నమూనాను అధ్యయనం చేయవచ్చు.
భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు ఇలా!
జులై 26న బిహార్లోని వివిధ జిల్లాల నుంచి 50 నుంచి 100 మంది ముఖియాలు ఈ పంచాయతీని సందర్శించనున్నారు. తాన్యా పర్వీన్ చేసిన సేవలకు గుర్తింపుగా దిల్లీలో రాష్ట్రపతి, కేంద్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ తరఫున ఆమెకు ప్రత్యేక సత్కారం కూడా లభించింది. ప్రభుత్వ నిధుల కోసం ఎదురు చూడకుండా, గ్రామంలోని వనరులను వినియోగించి అభివృద్ధి సాధించవచ్చని ఆమె నిరూపించారు. భవిష్యత్తులో గ్రామంలో సౌర విద్యుత్ దీపాలు, సేంద్రియ ఎరువుల తయారీ, మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల ఉత్పత్తులకు మార్కెటింగ్ సదుపాయాలు కల్పించాలని పంచాయతీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.
సిస్వా పూర్వీ పంచాయతీ కేవలం బిహార్కే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా గ్రామీణాభివృద్ధికి ఆదర్శంగా నిలవాలని తాన్యా పర్వీన్ ఆకాంక్షిస్తున్నారు. చెత్తతో ఆదాయం, చెరువుతో పర్యాటకం, లైబ్రరీతో విద్యాభివృద్ధి, మహిళలతో స్వయం సమృద్ధి ఇలా ఒక చిన్న గ్రామం పెద్ద మార్పుకు నాంది పలికింది. పెద్ద బడ్జెట్లు లేకపోయినా, పెద్ద సంకల్పం ఉంటే గ్రామాల రూపురేఖలు మారతాయని సిస్వా పూర్వీ పంచాయతీ మరోసారి నిరూపించింది.
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