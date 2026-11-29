నదులు, కాలువల్లో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలకు చెక్- జలచరాలకు రక్షణగా 'ట్రాష్ షీల్డ్'
Trash Shield Remove Wastage River: ప్రవహించే నీటిలో ప్లాస్టిక్, ఇతర ఘన వ్యర్థాలు దిగువకు కొట్టుకుపోకుండా నిరోధించడానికి ట్రాష్ షీల్డ్ పరికరాన్ని రూపొందించారు. దీంతో జలచరాలు సురక్షితంగా జీవించడానికి వీలుగా ఉంటుంది.
Published : November 29, 2026 at 2:51 PM IST
నదులు, కాలువల్లో పూజా సామగ్రి, ప్లాస్టిక్, ఇతర ఘన వ్యర్థాలను పారవేయడం సర్వసాధారణ సమస్యగా మారింది. ఈ వ్యర్థాలు నీటి ప్రవాహంతో పాటు కొట్టుకుపోయి, నీటి నాణ్యతను తగ్గించడమే కాకుండా, సాగునీటి కోసం ఉపయోగించే ఆర్ఓ ప్లాంట్లు, పైప్లైన్ల పనితీరుకు అంతరాయం కలిగిస్తున్నాయి. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి గుజరాత్లో 'ట్రాష్ షీల్డ్' అనే ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తున్నారు. అహ్మదాబాద్ సమీపంలోని గోధవి, చాంగోదర్ కాలువల్లో ఈ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి విజయవంతంగా వినియోగిస్తున్నారు. ఇది వ్యర్థాలను ఒకే చోట సేకరించి చేపలు, తాబేళ్ల వంటి జలచరాలు స్వేచ్ఛగా ప్రయాణించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
'ట్రాష్ షీల్డ్' అంటే ఏమిటి అది ఎలా పనిచేస్తుంది?
'ట్రాష్ షీల్డ్' అనేది నీటి ప్రవాహంతో కొట్టుకువచ్చే ప్లాస్టిక్, ఇతర ఘన వ్యర్థాలను అడ్డుకోవడానికి ప్రధానంగా రూపొందించిన ఒక తేలియాడే ఓ వ్యవస్థ. ఇది వ్యర్థాలను ఒక నిర్దేశిత ప్రదేశంలో సేకరిస్తుంది. దీనివల్ల వాటిని తొలగించి పారవేయడం సులభతరం అవుతుంది. మైల్డ్ స్టీల్ (ఎంఎస్)తో చేసిన జాలీ, పీవీసీ పైపులను ఉపయోగించి ఈ అడ్డుకట్టను తయారు చేశారు. పీవీసీ పైపులు ఈ నిర్మాణాన్ని నీటిపై తేలియాడేలా చేస్తాయి. దీనివల్ల నీటి మట్టంలో వచ్చే మార్పులకు అనుగుణంగా ఇది పైకి, కిందికి కదలడానికి వీలవుతుంది.
ముఖ్య లక్షణం
ఈ వ్యవస్థ ముఖ్య లక్షణం ఏమిటంటే, ఇది ప్లాస్టిక్, ఘన వ్యర్థాలను అడ్డుకుంటూనే, జలచరాలు స్వేచ్ఛగా సంచరించడానికి దీని కింద ఒక ఖాళీ మార్గం ఉంటుంది. దీనివల్ల జలచరాలకు ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా దాని గుండా వెళ్లడానికి వీలుగా ఉంటుంది. దీని రూపకల్పన, ధర విషయానికి వస్తే ప్రతి 'ట్రాష్ షీల్డ్' యూనిట్ సుమారుగా 1 మీటరు పొడవు 800 మిల్లీమీటర్ల ఎత్తు ఉంటుంది. కాలువ వెడల్పు ఆధారంగా ఏర్పాటు చేయవలసిన ట్రాష్ షీల్డ్ల సంఖ్యను నిర్ణయిస్తారు.
'ట్రాష్ షీల్డ్' ముఖ్య వివరాలు:
నిర్మాణం: రక్షణ పూతతో కూడిన మైల్డ్ స్టీల్ (ఎంఎస్) మెష్, పీవీసీ పైపులు
పొడవు: సుమారు 1 మీటర్
ఎత్తు: 800 మిల్లీమీటర్లు
తేలియాడే యంత్రాంగం: నీటి మట్టంలో మార్పులకు అనుగుణంగా పైకి, కిందికి సర్దుబాటు చేసుకుంటుంది
ఖర్చు: ఒక్కో బ్యారియర్కి సుమారుగా రూ. 6,000-రూ.7,000
ప్రధాన విధి: ప్లాస్టిక్, ఘన వ్యర్థాలను సేకరించి, అవి దిగువకు ప్రవహించకుండా నివారిస్తుంది
పర్యావరణ పరిరక్షణ: జలచరాలు బ్యారియర్ కింద నుంచి వెళ్లడానికి వీలు కల్పిస్తుంది
గోధవి కాలువపై మొత్తం 17 బ్యారియర్లను ఏర్పాటు చేయగా, చాంగోదర్ కాలువపై ప్రస్తుతం 12 బ్యారియర్లు పనిచేస్తున్నాయి.
'ట్రాష్ షీల్డ్స్' ఎక్కడెక్కడ ఏర్పాటు చేశారు?
ఈ సాంకేతికతను మొదట పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా గోధవి సమీపంలోని కాలువల్లో ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత దీనిని చాంగోదర్ ప్రాంతానికి విస్తరించారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవస్థను గుజరాత్లోని గోధవి కాలువ, చాంగోదర్ ప్రాంతంలోని రెండు కాలువలు, రాజ్కోట్లోని అజీ నది ఇలా నాలుగు ప్రదేశాల్లో ఏర్పాటు చేశారు. ఇటీవల రాజ్కోట్లోని అజీ నదిపై ఒక అడ్డుకట్టను నిర్మించారు. అదే ప్రాంతంతో మరొకటి ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రణాళిక వేస్తున్నారు.
40 గ్రామాలకు తాగునీటి సరఫరా
చుట్టుపక్కల సుమారు 40 గ్రామాల ప్రజలు తమ తాగునీటి కోసం గోధవి కాలువపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. గతంలో కాలువ గట్లు తెరిచి ఉండటం వల్ల, అటుగా వెళ్లేవారు చెత్తను నేరుగా నీటిలో పారవేసేవారు. దీనివల్ల కాలుష్యం పెరగడమే కాకుండా, ఆ వ్యర్థాలు దిగువకు ప్రవహించి ఇతర ప్రాంతాలకు చేరేవి. ఈ అడ్డుకట్ట వల్ల వ్యర్థాలు పేరుకుపోవడాన్ని నియంత్రించి, కాలువను శుభ్రంగా ఉంచడానికి సహాయపడ్డాయని స్థానికుడు బాబుభాయ్ వాఘేలా వివరించారు. నీటి కాలుష్యం తగ్గడం స్థానిక నివాసితులకు ఉపశమనాన్ని కలిగించిందని ఆయన తెలిపారు.
ట్రాష్ షీల్డ్తో పరిష్కారమైన సమస్య
గతంలో కాలువ సమీపంలో ఉన్న ఆర్ఓ ప్లాంట్కు నీటితో పాటు వ్యర్థాలు చేరేవి. దీని ఫలితంగా సాధారణంగా ప్రతి 3-4 రోజులకు మార్చాల్సిన ప్లాంట్ ఫిల్టర్లను, వ్యర్థాలు పేరుకుపోవడం వల్ల ప్రతిరోజూ మార్చాల్సి వచ్చేది. 'ట్రాష్ షీల్డ్' ఏర్పాటుతో ఈ సమస్య పరిష్కారమైంది. అంతేకాకుండా సాగునీటి కోసం కాలువ నుంటి నీటిని తోడే రైతులు కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఎందుకంటే కొబ్బరి పీచు, ఇతర వ్యర్థాలు తరచుగా వారి పైపుల్లో ఇరుక్కుపోయేవి. ఇప్పుడు వ్యర్థాలు ముందుగానే నిలువరించడంతో రైతులకు కూడా ఎంతో ఉపశమనం లభించింది.
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