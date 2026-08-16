కన్వర్ యాత్రికుల సేవలో ట్రాన్స్జెండర్లు- శ్రావణ మేళాలో ప్రత్యేక ఆకర్షణ
ఝార్ఖండ్లో ఘనంగా ప్రారంభమైన ప్రపంచ ప్రఖ్యాత శ్రావణ మేళా- దేవఘర్లో కన్వరియా మార్గంలో ప్రత్యేక సేవా శిబిరం- నీరు, షర్బత్, మందులు, విశ్రాంతి సౌకర్యాలు అందిస్తున్న ట్రాన్స్జెండర్లు
Published : August 16, 2026 at 10:59 AM IST
Transgenders Seva At Kanwariyas Yatra : ఝార్ఖండ్లోని దేవఘర్లో ప్రపంచ ప్రఖ్యాత శ్రావణ మేళా ప్రారంభమైంది. దీంతో మేళా ప్రాంగణంతో పాటు కన్వారియా మార్గం యాత్రికులతో కిటకిటలాడుతోంది. పవిత్ర జలాన్ని మోసుకెళ్లే కాన్వారియాలకు సేవ చేసేందుకు జిల్లా యంత్రాంగంతో పాటు స్థానికులు, వివిధ సామాజిక సంస్థలు పెద్దఎత్తున సేవా శిబిరాలను ఏర్పాటు చేశాయి. ఈ శిబిరాల్లో భక్తులకు నీరు, ఆహారం, మందులు, విశ్రాంతి వంటి సౌకర్యాలు అందిస్తున్నారు. అయితే వీటిలో దేవ్ఘర్లోని ట్రాన్స్జెండర్ సమాజం ఏర్పాటు చేసిన సేవా శిబిరం ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంటోంది. భక్తి, సేవాభావం, సామాజిక బాధ్యతకు ఈ శిబిరం ఓ ప్రత్యేక ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది.
కాన్వారియా మార్గంలో ప్రత్యేక శిబిరం
దేవఘర్లోని ట్రాన్స్జెండర్ సమాజం కన్వారియా మార్గంలో ప్రత్యేక సేవా శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేసి వచ్చే యాత్రికులకు ఇక్కడ పలు రకాల సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు. దాహంతో వచ్చే భక్తులకు తాగునీరు, షర్బత్ అందిస్తున్నారు. అవసరమైన వారికి మందులూ ఇస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. దీంతో ఈ సేవా శిబిరం కాన్వారియాలకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారింది. రోజంతా నడిచి అలసిపోయిన భక్తులు ఇక్కడ కాసేపు సేదతీరుతున్నారు. తమకు అవసరమైన సహాయాన్ని పొందిన అనంతరం తిరిగి యాత్రను కొనసాగిస్తున్నారు.
"ఈ సేవా కార్యక్రమం గత రెండేళ్లుగా కొనసాగిస్తున్నాం. మొదట్లో ఈ శిబిరాన్ని కేవలం సోమవారాల్లో మాత్రమే నిర్వహించేవాళ్లం. అయితే యాత్రికుల నుంచి వస్తున్న ఆదరణ, ట్రాన్స్జెండర్ సమాజం సేవాభావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇప్పుడు శ్రావణ మాసం మొత్తం దాదాపు నెల రోజుల పాటు శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. యాత్రికులకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించడమే మా లక్ష్యం."
- అజిత్ ప్రకాశ్, శిబిర నిర్వాహకుడు
భక్తి, సేవకు మేళవింపు
ఈ సేవా కార్యక్రమం గురించి మహా మండలేశ్వర్ రాజ్నంద్ గిరి అలియాస్ రోజ్ మౌసీ మాట్లాడుతూ, భక్తి, సేవను మిళితం చేసే ఈ కార్యక్రమం నిరంతరం కొనసాగుతోందని తెలిపారు. ఈ శిబిరానికి వచ్చే యాత్రికుల అవసరాలకు తగినట్లు సహాయం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఎవరికైనా నీరు అవసరమైతే అందిస్తున్నామని, అలసటతో ఉన్నవారికి షర్బత్ ఇస్తున్నామని చెప్పారు. అవసరమైన వారికి మందులు అందించడంతో పాటు విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నామని వివరించారు.
రోజూ వందలాది మంది యాత్రికులు
ఈ సేవా శిబిరాన్ని ప్రతిరోజు వందలాది మంది కాన్వారియాలు సందర్శిస్తున్నారని రాజ్నంద్ గిరి తెలిపారు. సుదీర్ఘ ప్రయాణం తర్వాత అలసిపోయిన భక్తులు కొద్దిసేపు ఇక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారని చెప్పారు. సేవలు పొందిన అనంతరం తమ యాత్రను కొనసాగిస్తున్నారని తెలిపారు. ఈ సేవా కార్యక్రమం నిర్వహణకు అయ్యే ఖర్చును ట్రాన్స్జెండర్ సమాజానికి అందే విరాళాలు, కానుకల నుంచే సమకూరుస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. తమ సమాజంపై ప్రజలు చూపిస్తున్న ఆదరణ ద్వారా లభించే విరాళాలను యాత్రికుల సేవ కోసం వినియోగిస్తున్నామని చెప్పారు.
స్థానికుల ప్రశంసలు
ట్రాన్స్జెండర్ సమాజం ఏర్పాటు చేసిన ఈ సేవా శిబిరాన్ని స్థానిక ప్రజలు కూడా ప్రశంసిస్తున్నారు. సమాజంలో తమకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉన్నప్పటికీ, యాత్రికుల సేవ కోసం ముందుకు రావడం అభినందనీయమని పేర్కొంటున్నారు. భోజ్పురి గాయకుడు అరవింద్ అకేలా కల్లు కూడా ఈ సేవా కార్యక్రమాన్ని ప్రశంసించారు. 'అర్ధనారీశ్వర ఆశ్రమం'ను సందర్శించడం తనకు ప్రత్యేక అనుభూతిని కలిగించిందని తెలిపారు. అక్కడ సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్న వారు యాత్రికుల సేవకు పూర్తిగా అంకితమయ్యారని కొనియాడారు.
సుల్తాన్గంజ్ నుంచి దేవఘర్ వరకు సేవా శిబిరాలు
శ్రావణ మాసంలో సుల్తాన్గంజ్ నుంచి దేవఘర్ వరకు కన్వారియా మార్గంలో భారీ సంఖ్యలో భక్తులు ప్రయాణిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో మార్గం పొడవునా అనేక సేవా శిబిరాలను ఏర్పాటు చేశారు. భక్తుల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆయా శిబిరాల్లో నీరు, ఆహారం, మందులు, విశ్రాంతి వంటి సౌకర్యాలు అందిస్తున్నారు. ప్రతి ఏటా శ్రావణ మాసంలో ఈ మార్గం భక్తులతో కిక్కిరిసిపోతుంది. వేలాది మంది కాన్వారియాలు పవిత్ర జలాన్ని మోసుకెళ్లి దేవఘర్లోని ఆలయంలో సమర్పిస్తారు. సుదీర్ఘ ప్రయాణం కావడంతో మార్గమధ్యలో సేవా శిబిరాలు యాత్రికులకు ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయి.
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