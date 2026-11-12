'ఆ సర్టిఫికెట్ చూపించకపోతే శబరిమలలో ట్రాన్స్జెండర్లకు నో ఎంట్రీ'
Transgender To Visit Sabarimala : శబరిమల ఆలయాన్ని దర్శించేందుకు ఓ ట్రాన్స్జెండర్ అనుమతి కోరింది. దాంతో లింగాన్ని నిర్ధరించే అధికారిక ధ్రువీకరణ పత్రం తప్పనిసరని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
Published : November 12, 2026 at 7:27 AM IST
శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలో ప్రవేశానికి అనుమతి కోరిన ట్రాన్స్జెండర్ పిటిషన్ను కేరళం ప్రభుత్వం వ్యతిరేకించింది. పిటిషనర్ లింగాన్ని స్పష్టంగా నిర్ధరించే వైద్య లేదా అధికారిక ధ్రువీకరణ పత్రం సమర్పించకపోతే ఆలయ ప్రవేశానికి అనుమతించలేమని స్పష్టం చేసింది. ఈ విషయంలో ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు (టీడీబీ) తీసుకున్న వైఖరికి మద్దతు తెలిపింది. ఆలయ ప్రవేశానికి సంబంధించిన అంశాలపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ కొనసాగుతున్నందున, ప్రస్తుతం తాము ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేమని హైకోర్టుకు వెల్లడించింది.
తమిళనాడుకు చెందిన సత్యశ్రీ షర్మిళ రహమతాలి దాఖలు చేసిన పిటిషన్కు సమాధానంగా కేరళం ప్రభుత్వం అఫిడవిట్ సమర్పించింది. నిర్ణీత ఆచారాలు, క్రతువులు పూర్తిచేసిన ట్రాన్స్జెండర్ వర్గానికి చెందిన వ్యక్తులకు శబరిమల ఆలయంలోకి ప్రవేశం కల్పించాలని పిటిషనర్ కోరారు. తనను తాను ట్రాన్స్జెండర్ మహిళగా గుర్తించుకునే ఆమె, అయ్యప్ప స్వామికి భక్తురాలినని పేర్కొన్నారు. గతంలో జనవరి 3, ఏప్రిల్ 15 తేదీల్లో శబరిమల ఆలయాన్ని సందర్శించి దర్శనం చేసుకున్నట్లు పిటిషన్లో తెలిపారు.
లింగ నిర్ధారణ పత్రం తప్పనిసరి
ఈ పిటిషన్పై స్పందించిన ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు, పిటిషనర్ లింగాన్ని నిర్ధరించే అధికారం తమకు లేదని కోర్టుకు తెలిపింది. ఒక వ్యక్తి ట్రాన్స్జెండరా? మహిళా? అనే విషయాన్ని తాము నిర్ణయించలేమని స్పష్టం చేసింది. ఇందుకోసం వారి శారీరక లేదా జీవసంబంధిత లక్షణాలను పరిశీలించే అధికారం కూడా తమకు లేదని పేర్కొంది. చట్టబద్ధమైన వైద్య సంస్థ జారీ చేసిన నిర్ణయాత్మక వైద్య పరీక్ష నివేదిక లేదా అధికారిక ధ్రువీకరణ పత్రం సమర్పించాల్సి ఉంటుందని బోర్డు వెల్లడించింది. అలాంటి పత్రాలు లేకుండా పిటిషనర్కు దర్శనానికి అనుమతి ఇచ్చే పరిస్థితి లేదని స్పష్టం చేసింది. అధికారిక ధ్రువీకరణ లేకుండా ఆలయంలోకి అనుమతిస్తే, అది అక్కడి సంప్రదాయాలు, ఆచారాలకు విరుద్ధంగా మారే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడింది. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం కూడా బోర్డు వైఖరినే సమర్థించింది. హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన అఫిడవిట్లో, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో బోర్డు నిర్ణయానికి భిన్నంగా తాము ఎలాంటి వైఖరిని తీసుకోవడం లేదని పేర్కొంది. శబరిమల ఆలయ ప్రవేశానికి సంబంధించిన చట్టపరమైన అంశాలు సుప్రీంకోర్టు పరిశీలనలో ఉన్నాయని తెలిపింది.
ఆగస్టు 20న పోలీసుల అడ్డగింత
పిటిషనర్ గతంలో రెండుసార్లు శబరిమల ఆలయాన్ని సందర్శించినప్పటికీ, ఆగస్టు 20న మరోసారి యాత్రకు వెళ్లిన సమయంలో పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. పంబా గణపతి ఆలయం సమీపంలో సాధారణ తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్న పోలీసులు ఆమెను నిలిపివేశారు. శబరిమల ఆలయ ప్రవేశానికి సంబంధించి పాటించాల్సిన నిబంధనలు, ఆచారాల గురించి వివరించారు. ఆ తర్వాత ఆగస్టు 26న తిరువోణం పర్వదినం సందర్భంగా అయ్యప్ప దర్శనానికి అనుమతి ఇవ్వాలని కోరుతూ పిటిషనర్ సంబంధిత అధికారులకు వినతిపత్రాలు సమర్పించారు. కేరళం ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, సీనియర్ పోలీసు అధికారులు, ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు పరిపాలనా అధికారికి ఈ వినతులు అందజేశారు. పిటిషనర్ స్వరాష్ట్రమైన తమిళనాడులోని సమర్థ అధికారుల నుంచి జారీ చేసిన వైద్య స్థితి, లింగ మార్పిడికి సంబంధించిన తగిన ధ్రువీకరణ పత్రాలను సమర్పించాలని పోలీసులు సూచించినట్లు టీడీబీ కోర్టుకు తెలిపింది. ఆలయ ప్రవేశానికి సంబంధించి అమల్లో ఉన్న వయస్సు, లింగ ఆధారిత ఆచారాలకు అనుగుణంగా అవసరమైన చట్టపరమైన, శారీరక స్థితిని నిర్ధారించేందుకు ఈ పత్రాలు అవసరమని పేర్కొంది.
సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయం తర్వాతే
శబరిమల ఆలయ ప్రవేశ నిబంధనలు, సంప్రదాయ పద్ధతులు, ముఖ్యమైన మతపరమైన విషయాలకు సంబంధించిన చట్టపరమైన అంశాలు ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టు పరిధిలో ఉన్నాయని కేరళ ప్రభుత్వం హైకోర్టుకు వివరించింది. ఈ వ్యవహారంపై సర్వోన్నత న్యాయస్థానం విచారణ జరుపుతున్న నేపథ్యంలో, తాము ముందుగానే ఒక నిర్ణయానికి రాలేమని స్పష్టం చేసింది. సుప్రీంకోర్టు నుంచి అధికారిక న్యాయ నిర్ణయం వెలువడే వరకు ఆలయ పరిపాలన, ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు సంప్రదాయ ఆచారాలు, సుదీర్ఘకాలంగా వస్తున్న పద్ధతులను పరిరక్షించడానికి కట్టుబడి ఉంటాయని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో పిటిషనర్ కోరిన విధంగా ఆలయ ప్రవేశానికి అనుమతి ఇవ్వలేమని తెలిపింది. పిటిషన్లో పేర్కొన్న అంశాలు, ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే పిటిషనర్ కోరిన ఉపశమనాలు మంజూరు చేయడానికి అర్హత లేదని ప్రభుత్వం అభిప్రాయపడింది. అందువల్ల ఆమె దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను కొట్టివేయాలని హైకోర్టును కోరింది. సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయం వెలువడే వరకు ఈ అంశంపై ప్రస్తుత విధానాన్నే కొనసాగించాలన్నది ప్రభుత్వ వైఖరిగా అఫిడవిట్లో స్పష్టమైంది.
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