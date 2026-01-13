జల్లికట్టుకు ట్రాన్స్జెండర్ కీర్తన రెడీ- 8 ఎద్దులకు ట్రైనింగ్- ఒక్క ఛాన్స్ అంటూ వేడుకోలు!
మా ఎద్దులకూ జల్లికట్టులో ఛాన్స్ ఇవ్వాలి- జల్లికట్టు మైదానంలోకి మేమూ ఎద్దులను వదులుతాం- చివరిసారిగా 2021లో ఆ అవకాశమిచ్చారు- నాన్ కడవుల్ మూవీ ఫేమ్ ట్రాన్స్జెండర్ కీర్తన
Published : January 13, 2026 at 3:01 PM IST
Transgender Keerthana Jallikattu Race : జల్లికట్టు పోటీలు అనగానే తమిళనాడులోని మదురై జిల్లా గుర్తుకొస్తుంది. ఇవి తమిళ శౌర్యం, సంప్రదాయం, గుర్తింపునకు ప్రతీక. తమిళ సంస్కృతి, వ్యవసాయాన్ని కలిపే వారధి. పొగరుబోతు ఎద్దులను మచ్చిక చేసుకునే జల్లికట్టు పోటీలు శతాబ్దాల కిందటి సంగం కాలం నుంచే జరుగుతున్నాయి. పొంగల్ వేళ వచ్చే గురువారం (జనవరి 15) నుంచి శనివారం (జనవరి 17) వరకు ఆనందోత్సాహాలతో ఈ పోటీలు జరుగుతాయి.
మదురైలోని అవనియాపురం, పాలమేడు, అలంగనల్లూర్లలో తమిళనాడు ప్రభుత్వమే జల్లికట్టు పోటీలను నిర్వహించనుంది. అయితే ఈ పోటీలలో గౌరవపూర్వకంగా భాగమయ్యే అవకాశాన్ని తమకూ కల్పించాలని ఒక సామాజిక సమూహం కోరుతోంది. జల్లికట్టు పోటీల కోసం వాదీ వసాల్ ప్రవేశద్వారం నుంచి మైదానంలోకి ఎద్దులను వదిలే అవకాశాన్ని తమకూ కల్పించాలని ట్రాన్స్జెండర్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈసందర్భంగా జల్లికట్టు పోటీల్లో పాల్గొనే పులికులం (కెడ్డాయి మాడు), కంగుయం జాతుల ఎద్దులను పెంచుతూ, వాటికి తర్ఫీదు ఇస్తున్న ట్రాన్స్జెండర్ కీర్తనను ఈటీవీ భారత్ పలకరించింది.
మదురై జిల్లాకు చెందిన ట్రాన్స్జెండర్ కీర్తనకు చిన్నప్పటి నుంచే మేకలు, ఆవులంటే చాలా ఇష్టం. తమిళనాడుకు చెందిన పులికులం (కెడ్డాయి మాడు), కంగుయం జాతుల ఎద్దులే జల్లికట్టు పోటీల్లో పాల్గొంటాయి. ప్రస్తుతం ఈ జాతులకు చెందిన 8 జల్లికట్టు ఎద్దులను కీర్తన పెంచుతున్నారు. వాటిని తన సొంత కొడుకుల్లా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటానని ఆమె చెప్పారు. స్థానిక యువత తనను 'అమ్మా అమ్మా' అని పిలుస్తారని తెలిపారు. జల్లికట్టు పోటీల కోసం తన ఎద్దులకు శిక్షణ ఇవ్వడంలో స్థానిక యువత సహాయం చేస్తున్నారని కీర్తన పేర్కొన్నారు.
మాకు ఈసారైనా ఛాన్స్ ఇవ్వాలి
2021లో నాటి మదురై జిల్లా కలెక్టర్ వినయ్, వాదీ వసాల్ ప్రవేశద్వారం నుంచి మైదానంలోకి తమ ఎద్దులను వదిలే అవకాశాన్ని ట్రాన్స్జెండర్లకు కల్పించారని కీర్తన గుర్తు చేశారు. ఆ తర్వాత జిల్లా కలెక్టర్లుగా వచ్చిన వాళ్లు తమకు ఆ అవకాశాన్ని ఇవ్వలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అందుకే తాము ప్రతి ఏడాది ఈ అవకాశం కోసం పోరాడాల్సి వస్తోందని కీర్తన తెలిపారు. ఈసారి ట్రాన్స్జెండర్లకు అవకాశం కల్పిస్తానని రాష్ట్ర మంత్రి మూర్తి హామీ ఇచ్చారన్నారు. గురువారం నుంచి మదురై జిల్లాలో జరిగే జల్లికట్టు పోటీల్లో తన ఎద్దులకు అవకాశం లభిస్తుందనే ఆశాభావంతో, నమ్మకంతో ఉన్నట్లు ఆమె చెప్పారు. ప్రభుత్వ అధికారులు జల్లికట్టు పోటీల లాంటి కార్యక్రమాలలో తమను కూడా భాగంగా చేయాలన్నారు. అలా జరిగితేనే సమాజంతో సామరస్యంగా జీవిస్తున్నామనే భావన తమకు కలుగుతుందని కీర్తన తెలిపారు. తాము మానసికంగా ఎదుర్కొంటున్న క్షోభకు పరిష్కారం దొరకాలంటే, జల్లికట్టు పోటీల మైదానంలోకి ఎద్దులను వదిలే అవకాశాన్ని కల్పించాలన్నారు.
పాడి రైతులకు కీర్తన సలహాలు
జల్లికట్టు పోటీలకు ప్రత్యేకమైన పులికులం (కెడ్డాయి మాడు), కంగుయం జాతి ఎద్దులను మదురై జిల్లాలోని దాదాపు 20 మంది పెంచుతున్నారు. వీరిలో ట్రాన్స్జెండర్ కీర్తన కూడా ఒకరు. తమిళనాడులోని వివిధ జిల్లాల పాడి రైతులు కీర్తన వద్దకు వచ్చి మరీ పులికులం (కెడ్డాయి మాడు), కంగుయం జాతి ఎద్దుల పెంపకంపై టిప్స్ తెలుసుకొని వెళ్తుంటారు. వారికి ఎంతో ఆనందంగా ఎద్దుల పెంపకంపై ఆమె టిప్స్ చెబుతుంటారు. ఈవిధంగా తమిళనాడుకు ప్రత్యేకమైన ఎద్దుల జాతులను పరిరక్షించే అవకాశం తనకు దక్కినందుకు సంతోషంగా ఉందని కీర్తన తెలిపారు. పశుపోషణపై సలహాలు అడగడానికి వచ్చే ఎవరికైనా సహాయం చేయడానికి తాను సిద్ధంగానే ఉన్నానని ఆమె చెప్పారు.
ఆ సినిమాతో వెలుగులోకి కీర్తన
నాన్ కడవుల్ (ఐయామ్ గాడ్) టైటిల్తో 2009లో తమిళ భాషలో ఒక సినిమా విడుదలైంది. బాలా డైరెక్టర్గా, కేఎస్ శ్రీనివాసన్ నిర్మాతగా వ్యవహరించిన ఈ మూవీలో ట్రాన్స్జెండర్ కీర్తన పాత్ర కూడా ఉంది. ఈ సినిమాతో కీర్తన రాత్రికి రాత్రి ఫేమస్ అయ్యారు. నిస్సహాయ ట్రాన్స్జెండర్లను దత్తత తీసుకొని, వారిని తన సొంత పిల్లల్లాగా కీర్తన పెంచుతారనే అంశాన్ని ఈ సినిమాలో చక్కగా చూపించారు.
ట్రాన్స్జెండర్ల భిక్షాటన చూస్తే బాధేస్తుంది
"నేనొక ట్రాన్స్జెండర్ను. అందుకే ఇతర ట్రాన్స్జెండర్లు వీధుల్లో భిక్షాటన చేయడాన్ని చూస్తే చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది. వాళ్ల కోసం ఏదైనా చేయాలని అనిపిస్తుంది. ఇలా చేయడం కేవలం నా డ్యూటీ మాత్రమే కాదు. సమాజం కూడా ట్రాన్స్జెండర్ల పట్ల ఇలాగే వ్యవహరించాలి. అందుకే నేను ఇప్పుడు ఇద్దరు ట్రాన్స్జెండర్లను ఉన్నత చదువులు చదివిస్తున్నాను. వారి చదువుల ఖర్చులన్నీ భరిస్తున్నాను. వారికి కెరీర్ గైడెన్స్ ఇస్తున్నాను. ఇవన్నీ చేస్తున్నందుకు గర్వంగా ఉంది" అని ట్రాన్స్జెండర్ కీర్తన పేర్కొన్నారు.