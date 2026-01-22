తొలిసారిగా PhD కోర్సులోకి ట్రాన్స్జెండర్- దీప్తి సరికొత్త రికార్డు- ఎన్నో సవాళ్లను దాటి!
Published : January 22, 2026 at 2:34 PM IST
First Transgender PhD Scholar : దీప్తి రంజన్ మహాపాత్ర గురించి ఇప్పుడు యావత్ ఒడిశాలోని విద్యార్థి లోకం మాట్లాడుకుంటోంది. ఎందుకో తెలుసా ? రాష్ట్రంలో పీహెచ్డీ కోర్సులో అడ్మిషన్ పొందిన తొలి ట్రాన్స్జెండర్గా ఆమె రికార్డును సృష్టించారు. ట్రాన్స్జెండర్లు భిక్షాటన, సె*క్స్ వర్క్ వంటి పనులే చేస్తారనే అపోహ చాలామందికి ఉంది. వాస్తవానికి వీరిలో ఎంతోమంది ఉద్యోగాలు చేసుకొని గౌరవప్రదంగా జీవిస్తున్నారు.
ఈ తరహాలో ట్రాన్స్జెండర్ల వర్గానికి వన్నె తెస్తున్న వారి కోవలో 25 ఏళ్ల దీప్తి కూడా చేరారు. అబ్బాయిగా జన్మించినప్పటి నుంచి సర్జరీ చేసుకొని ట్రాన్స్జెండర్గా మారే దాకా జీవితంలో ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నానని దీప్తి చెప్పుకొచ్చారు. అబ్బాయిలు, అమ్మాయిల్లాగే ట్రాన్స్జెండర్లు కూడా చదువులో రాణించగలరని నిరూపించినందుకు సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఆమెతో ‘ఈటీవీ భారత్’ ఇంటర్వ్యూ వివరాలివీ.
అబ్బాయి టు ట్రాన్స్జెండర్ వరకు ప్రస్థానం
ఒడిశాలోని ధేన్కనల్ అనే చిన్నపట్టణంలో దీప్తి రంజన్ మహాపాత్ర ఒక అబ్బాయిగా జన్మించాడు. అమ్మాయిలా ఉండాలని బాల్యం నుంచే దీప్తికి అనిపిస్తుండేది. టీనేజీకి చేరగానే, ఈ ఆలోచన మరింత ముదిరిపోయింది. ఇంట్లో ఎవ్వరూ లేనప్పుడు బాలికల డ్రెస్సులు వేసుకొని, చేతులకు గాజులు తొడుగుకొని, పెదవులకు లిప్స్టిక్ పెట్టుకొని దీప్తి రంజన్ తనలో తానే మురిసిపోయే వాడు. ఇంకాస్త వయసు పెరిగాక, ఇకపై తాను అమ్మాయిలాగే జీవించాలని అతడు డిసైడయ్యాడు. ఈవిషయాన్ని తన తల్లిదండ్రులకు చెప్పాడు. కానీ తొలుత వాళ్లు ఒప్పుకోలేదు. అయితే ఆ తర్వాత అందుకు ఓకే చెప్పారు. దీంతో ట్రాన్స్జెండర్గా మారిపోయే సర్జరీని దీప్తి రంజన్ మహాపాత్ర చేయించుకున్నారు. ట్రాన్స్జెండర్గా మారినా చదువుపై తన ఆసక్తిని ఆమె వదులుకోలేదు.
పీహెచ్డీలో చేరిన తొలి ట్రాన్స్జెండర్గా రికార్డు
దీప్తి రంజన్ మహాపాత్ర డిగ్రీ వరకు ధేన్కనల్ పట్టణంలోనే చదువుకుంది. ఒడియా సాహిత్యంలో ఎంఏ కోర్సు (పీజీ) చేసేందుకు నాలుగేళ్ల క్రితమే రాజధాని భువనేశ్వర్కు చేరుకుంది. నగరంలోని ఉత్కళ్ యూనివర్సిటీలో పీజీలో ఆమె చేరింది. పీజీ పూర్తి కాగానే బీఈడీ కోర్సు చేసింది. అనంతరం ఒడియా సాహిత్య విభాగంలో నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ - జూనియర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ (నెట్ - జేఆర్ఎఫ్) ప్రవేశపరీక్షను దీప్తి రాసింది. అందులో ఎంపిక కావడంతో ఉత్కళ్ యూనివర్సిటీలో ఒడియా సాహిత్య విభాగంలో పీహెచ్డీ చేసే అరుదైన అవకాశం లభించింది. తద్వారా రాష్ట్రంలో పీహెచ్డీకి ఎంపికైన తొలి ట్రాన్స్జెండర్గా సరికొత్త రికార్డును ఆమె నెలకొల్పింది.
దీప్తి చేయబోతున్న రీసెర్చ్ ఏమిటి?
"నేను పీహెచ్డీ రీసెర్చ్లో ట్రాన్స్జెండర్లు ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న సామాజిక సమస్యలపై ఫోకస్ చేస్తాను. సమాజంలో స్త్రీ, పురుషుల లాగే ట్రాన్స్జెండర్లను కూడా చూడాలి. విద్య, ఉద్యోగ రంగాల్లో ట్రాన్స్జెండర్లను కలుపుకొని పోవాలి. ఇతరుల్లాగే మా వర్గానికి కూడా సమాన హక్కులు కావాలి. ఇవే అంశాలపై ఫోకస్ చేస్తూ నా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. నేను జీవితంలో ఎదుర్కొన్న సవాళ్ల నుంచే ఈ ఆలోచనలు వచ్చాయి. ఒక ట్రాన్స్జెండర్గా నేను కాలేజీకి వస్తుంటే చిన్నచూపు చూసేవారు. కొందరు ఆటపట్టించే వారు. అయినా నేను పట్టుదలతో చదువులు పూర్తి చేశాను. ట్రాన్స్జెండర్లు అందరినీ ఒకేగాటన కట్ట కూడదు. మాలో చాలామంది గౌరవంగా జీవించాలని కోరుకుంటున్నారు" అని దీప్తి తెలిపారు.
మా అమ్మే స్ఫూర్తి - టీచర్ అవుతా : దీప్తి
"సమాజంలోని అందరికీ రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి. కానీ ట్రాన్స్జెండర్లకు లేవు. దీనివల్ల మా వర్గంలోని చాలామందికి చదువుకోవాలి అని ఉన్నా చదువుకోలేక పోతున్నారు. ప్రత్యేకించి కాలేజీలు, యూనివర్సిటీల లాంటి ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో మాకు కొన్ని సీట్లను రిజర్వ్ చేయాలి. తద్వారా మేం కూడా ఉన్నత విద్యావంతులుగా మారుతాం. అప్పుడే సమాజం మమ్మల్ని మంచిగా, గౌరవంగా చూస్తుంది. నేటికీ ట్రాన్స్జెండర్లపై ప్రజలకు చాలా అపోహలు ఉన్నాయి. ప్రజలు మా నుంచి ఆశీర్వాదాలు తీసుకుంటున్నారు, కానీ మమ్మల్ని గౌరవించడం లేదు. అపోహలన్నీ తొలగించేలా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాల్సి ఉంటుంది. వారికి మాపై పూర్తి అవగాహన వస్తేనే, వాళ్లు మమ్మల్ని చూసే విధానం మారుతుంది. నాకు మా అమ్మే స్ఫూర్తి ప్రదాత. అమ్మే సర్వస్వం. ట్రాన్స్జెండర్గా మారిన తర్వాత కూడా నన్ను చదువులో అమ్మ ప్రోత్సహించింది. భవిష్యత్తులో టీచర్ కావాలి అనేది నా లక్ష్యం" అని దీప్తి చెప్పారు.
ట్రాన్స్జెండర్కు అడ్మిషన్ ఇచ్చినందుకు సంతోషంగా ఉంది!
"మా యూనివర్సిటీ పీహెచ్డీ కోర్సులో ఒక ట్రాన్స్జెండర్కు కూడా అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు సంతోషంగా ఉంది. ట్రాన్స్జెండర్లపైనా రీసెర్చ్ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. తద్వారా ఆ వర్గం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, సవాళ్లు వెలుగులోకి వస్తాయి. వారికి దక్కాల్సిన హక్కులు, అవకాశాలపైనా ప్రచారం జరగాలి. సమాజంలో ట్రాన్స్జెండర్లు కూడా ఒక భాగం. వారినీ జనజీవన స్రవంతిలో కలుపుకొని ముందుకు సాగాలి" అని ఉత్కళ్ యూనివర్సిటీ ఒడియా విభాగం ప్రొఫెసర్ రమేశ్ చంద్ర మాలిక్ పేర్కొన్నారు.
డిగ్రీ, పీజీ కోర్సుల్లోకి ట్రాన్స్జెండర్లు
గత కొన్నేళ్లుగా మనదేశంలోని ట్రాన్స్జెండర్లకూ ఉన్నత విద్యపై ఆసక్తి పెరుగుతోంది. కాలేజీలు, యూనివర్సిటీలలో వారి అడ్మిషన్లు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. పలుచోట్ల ఉద్యోగాలనూ వారు సాధిస్తున్నారు. 2021 నుంచి 2025 మధ్య మొత్తం నాలుగు విద్యా సంవత్సరాలలో దేశంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల్లో ట్రాన్స్జెండర్ల అడ్మీషన్లు పెరిగాయి. 2020-2021లో దేశంలోని ఉన్నత విద్యాసంస్థల్లో నలుగురు ట్రాన్స్జెండర్లు అడ్మిషన్లు పొందారు. ఈ సంఖ్య 2021-22లో 24కు, 2022-23లో 55కు పెరిగింది. కానీ 2023-24లో 20కి, 2024-25లో 21కి తగ్గింది. వీరంతా డిగ్రీ, పీజీ కోర్సుల్లో చేరారు.
