వందలాది చిన్న సిటీలను అభివృద్ధి కేంద్రాలుగా మార్చాలి: ప్రధాని మోదీ పిలుపు
Modi On Urban Development : దేశంలోని వందలాది చిన్న పట్టణాలను ఆర్థిక వృద్ధి కేంద్రాలుగా మార్చాలని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. పుణె మెట్రో ప్రాజెక్టు ప్రారంభించిన సందర్భంగా ఆయన ఈకీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ (DD)
Published : November 3, 2026 at 2:32 PM IST
మన దేశంలోని వందలాది చిన్న పట్టణాలను ఆర్థిక వృద్ధి కేంద్రాలుగా మార్చాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మంగళవారం పిలుపునిచ్చారు. పట్టణ ప్రాంతాలు కేవలం నివసించే ప్రదేశాలు మాత్రమే కాదని, దేశ ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు అవి ప్రధాన కేంద్రాలని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. రూ.21,800 కోట్లతో నిర్మించిన పుణె మెట్రో ప్రాజెక్టును వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రారంభించి, శంకుస్థాపన చేశారు. పింక్ లైన్ అని పిలిచే పూణె మెట్రో లైన్3ను జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగానే ఆయన పట్టణాభివృద్ధి గురించి ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాగా ఈ కార్యక్రమంలో మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్ కూడా పాల్గొన్నారు.