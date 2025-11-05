ETV Bharat / bharat

రైల్వే లైన్ దాటుతుండగా ఢీకొట్టిన ట్రైన్- నలుగురు ప్రయాణికులు దుర్మరణం

ఉత్తరప్రదేశ్‌లో రైలు ప్రమాదం- కార్తీక పౌర్ణమి నేపథ్యంలో గంగా స్నానాలు ఆచరించడానికి వెళ్తుండగా ఘటన

Published : November 5, 2025 at 11:03 AM IST

Up Train Incident: ఉత్తర్​ప్రదేశ్ మీర్జాపూర్ జిల్లాలోని ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగింది. చునార్ రైల్వే స్టేషన్‌లో చోపాన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ నుంచి దిగుతున్న ప్రయాణికులను నేతాజీ ఎక్స్‌ప్రెస్ ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో దాదాపు నలుగురు చనిపోయిటనట్లు తెలుస్తోంది. కార్తీక పౌర్ణమి నేపథ్యంలో గంగా స్నానాలు ఆచరించడానికి వెళ్తున్నారు.

ప్రయాణికులు రాంగ్ రూట్​లో రైల్వే లైన్ దాటుతుండగా, ప్లాట్‌ఫామ్ నంబర్ మూడో మీదుగా వెళుతున్న రైలు వారిని ఢీకొట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదం చాలా తీవ్రంగా ఉండటంతో మృతదేహాలు ముక్కలుముక్కలైనట్లు సమాచారం. రైల్వే పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేసారు.

