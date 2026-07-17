పాఠశాల వ్యాన్ను ఢీకొట్టిన రైలు- ఇద్దరు చిన్నారులతో సహా ముగ్గురు మృతి
లెవల్ క్రాసింగ్ గేట్ వద్ద జరిగిన ఘటన- సాంకేతిక కారణాలతో మూసుకోని క్రాసింగ్ గేటు- గమనించని గేట్మెన్
Published : July 17, 2026 at 10:55 AM IST
Train School Van Accident People Died : లెవల్ క్రాసింగ్ వద్ద గేట్మెన్ నిర్లక్ష్యం కారణంగా బంగాల్లో ఓ రైలు పాఠశాల వ్యాన్ను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ దుర్ఘటనలో ఇద్దరు చిన్నారులు సహా మొత్తం ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ముర్షిదాబాద్ జిల్లా కర్నాసుబర్నా రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలోని లెవల్ క్రాసింగ్ గేట్ వద్ద ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో పాఠశాల వ్యాన్లో ఉన్న చాలామంది విద్యార్థులకు గాయాలయ్యాయి. వ్యాన్ నుజ్జునుజ్జయింది. ముందుగా ఒక రైలు వెళ్లిన తర్వాత క్రాసింగ్ గేటు తెరుచుకుంది. కొద్ది సేపటికి మరో రైలు వస్తున్నప్పటికీ, సాంకేతిక కారణాలతో గేటు మూసుకోలేదు. అయితే ఈ విషయాన్ని అక్కడి గేట్మెన్ గమనించలేదు. ఇదే సమయంలో స్కూన్ వ్యాన్ పట్టాలు దాటేందుకు ముందుకు వెళ్లగా ఒక లోకల్ రైల్ వేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. గాయపడ్డ విద్యార్థులకు ముర్షిదాబాద్ జిల్లా ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.