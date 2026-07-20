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త్రిపుర డీజీపీ అనురాగ్​ ధన్​ఖడ్​ అనుమానాస్పద మృతి

త్రిపుర డీజీపీ అనురాగ్​ ధన్​ఖడ్​ బలవన్మరణం- కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్న అధికారులు

Tripura DGP Anurag Dhantkar
Tripura DGP Anurag Dhantkar (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 20, 2026 at 2:02 PM IST

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Tripura DGP Suicide : త్రిపుర డీజీపీ అనురాగ్‌ ధన్‌ఖడ్‌ అనుమానాస్పద స్థితిలో సోమవారం మృతి చెందారు. అగర్తలాలోని పోలీస్‌ హెడ్‌క్వార్టర్స్‌లో సోమవారం ఆయన తన సర్వీస్ పిస్టల్​తో కాల్చుకొని బలవన్మరణానికి పాల్పడినట్లు సమాచారం. ఆయనను గమనించిన సిబ్బంది వెంటనే అగర్తలాలోని గోవింద్ బల్లభ్ పంత్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

"డీజీపీ అనురాగ్​ ధన్​ఖడ్​ను మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చారు. ఆయన నాడి కొట్టుకోవడం ఆగిపోయింది, రక్తపోటు లేదు. మేము 40 నిమిషాలకు పైగా సీపీఆర్​ ఇచ్చి ప్రయత్నించినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయింది. చివరకు 12.48 గంటలకు ఆయన మరణించినట్లు ధ్రువీకరించాం. పోస్టుమార్టం తర్వాతే మరణానికి గల కచ్చితమైన కారణం తెలుస్తుంది" అని వైద్యులు తెలిపారు. పోలీసు ఉన్నతాధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని ఆయన మరణానికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. ఈ వార్త గురించి తెలియగానే ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మాణిక్ సాహా, ప్రధాన కార్యదర్శి జేకే సిన్హా సహా ఇతర సీనియర్​ ప్రభుత్వాధికారులు డీజీపీ కార్యాలయానికి వెళ్లారు.

సర్వీస్​ రికార్డ్​
అనురాగ్​ ధన్​ఖడ్​ 1994 బ్యాచ్​కు చెందిన త్రిపుర క్యాడర్​ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్​. ఆయన​ 2025 మే నెలలో అనురాగ్​ ధన్​ఖడ్ త్రిపుర డీజీపీగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. రాష్ట్ర పోలీస్​ చీఫ్​గా బాధ్యతలు చేపట్టడానికి ముందు ఆయన త్రిపురలో డైరెక్టర్ జనరల్​ (ఇంటెలిజెన్స్​)గా పనిచేశారు. రాష్ట్రంలోని అత్యంత సీనియర్​ ఐపీఎస్​ అధికారులలో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందారు. మూడు దశాబ్దాలకు పైగా ఆయన పోలీస్​ శాఖలో విశిష్ట సేవలు అందించారు. మెరిటోరియస్​ సర్వీస్​కు గాను పోలీస్​ మెడల్, విశిష్ట సేవలకు గాను ప్రెసిడెంట్స్​ పోలీస్​ మెడల్​ను అందుకున్నారు. 2003-04 కాలంలో కొసావోలోని ఐక్యరాజ్యసమితి మిషన్​లో కూడా ఆయన పనిచేశారు. తద్వారా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోలీసింగ్ అనుభవాన్ని పొందారు. ఆయన చాలా సంవత్సరాలు సెంట్రల్​ డెప్యుటేషన్​ పైన పనిచేశారు. అలాగే 2005-2013 మధ్య సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్​ (సీబీఐ)లో సేవలు అందించారు. అక్కడ తన పదవీ కాలంలో అనేక కీలక కేసులపై దర్యాప్తు చేశారు. త్రిపురకు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, 2013 నుంచి 2016 వరకు ఐజీపీ (లా అండ్ ఆర్డర్​)గా నియమితులయ్యారు. 2016-2023 వరకు మళ్లీ సెంట్రల్ డిప్యుటేషన్​పై వెళ్లి, బ్యూరో ఆఫ్ పోలీస్ రీసెర్చ్​ అండ్ డెవలప్​మెంట్​ (BPR&D)లో ఐజీ (రీసెర్చ్​ అండ్ కరెక్టోరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్​)గా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత సెంట్రల్​ ఇండస్ట్రియల్​ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్​ (CISF)లో ఐజీగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. ఆ తర్వాత సీబీఐలో జాయింట్​ డైరెక్టర్​, అడిషనల్​ డైరెక్టర్​గా పనిచేశారు. 1984 నాటి సిక్కు వ్యతిరేక అల్లర్లపై దర్యాప్తు చేయడానికి కేంద్ర హోంవ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందానికి (సిట్​) ధన్​కడ్​ నేతృత్వం వహించారు.

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