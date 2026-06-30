పోలీసు వాహనంపై రూ.36 వేలకుపైగా ఫైన్- 71 ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఉల్లంఘన కేసులు నమోదు- జరిమానా కట్టేదెవరు?
'112' అత్యవసర సేవల పెట్రోలింగ్ వాహనంపై ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘన కేసులు- సీట్ బెల్ట్ ధరించకపోవడంతో ఐటీఎంఎస్ కెమెరాలకు చిక్కిన పోలీసు వాహనం- విచారణ చేసి చర్యలు తీసుకుంటామని మైసూరు డీసీపీ వెల్లడి
Published : June 30, 2026 at 10:33 AM IST
Traffic Violation Of Police Vehicle : సాధారణంగా ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారికి పోలీసులు జరిమానాలు విధిస్తుంటారు. రెడ్ సిగ్నల్ దాటినా, హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణించినా, అతివేగంగా వాహనం నడిపినా, సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోయినా చలానా తప్పదు. కానీ అదే చట్టాన్ని అమలు చేయాల్సిన పోలీసు వాహనమే వరుసగా ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే? అలాంటి ఆసక్తికర ఘటన కర్ణాటకలో వెలుగుచూసింది. అత్యవసర సేవల కోసం వినియోగించే '112' పెట్రోలింగ్ వాహనంపై ఏకంగా 71 ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘన కేసులు నమోదయ్యాయి.
కర్ణాటకలోని మైసూర్కు చెందిన న్యాయవాది పునీత్ న్యూ కోర్ట్ సమీపంలో నిలిపి ఉంచిన పోలీసు పెట్రోలింగ్ వాహనం నంబర్ను ట్రాఫిక్ పోర్టల్లో పరిశీలించారు. దానిపై ఏకంగా 71 ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘన కేసులు ఉన్నట్లు ఆయన గుర్తించారు. అనంతరం ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తూ, మైసూర్ సిటీ పోలీస్ అధికారిక ఖాతాతో పాటు రాష్ట్ర హోం మంత్రిని ట్యాగ్ చేసి, "ఈ జరిమానా ఎవరు చెల్లిస్తారు?" అని ప్రశ్నించారు. దీంతో ఈ వ్యవహారం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
రూ.18,250 జరిమానా బకాయి
కర్ణాటక పోలీసు శాఖకు చెందిన '112' అత్యవసర సేవా పెట్రోలింగ్ వాహనం (KA-55-G-0433)పై 2024 జూలై 5 నుంచి 2026 జూన్ 10 మధ్య కాలంలో మొత్తం 71 ట్రాఫిక్ కేసులు నమోదయ్యాయి. వీటిలో ఎక్కువశాతం సీట్ బెల్ట్ ధరించకపోవడానికి సంబంధించినవే ఉన్నాయి. నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన 'ఇంటెలిజెంట్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్' (ఐటీఎంఎస్) కెమెరాలు ఈ ఉల్లంఘనలను గుర్తించి ఆటోమేటిక్గా చలాన్లు నమోదు చేశాయి. ఫలితంగా ఈ వాహనంపై సుమారు రూ. 36,500 జరిమానా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ట్రాఫిక్ చలానాలపై 50 శాతం రాయితీ ప్రకటించినప్పటికీ, ఈ వాహనంపై ఇంకా రూ.18,250 జరిమానా బకాయి ఉన్నట్లు సమాచారం. దొడ్డ గడియార, న్యూ కోర్ట్ కాంప్లెక్స్, కువెంపు నగర్, సయాజీరావు రోడ్, జెకె మైదాన్, ఉదయగిరి సర్కిల్ తదితర ప్రాంతాల్లో ఈ ఉల్లంఘనలు నమోదైనట్లు వెల్లడైంది.
'చట్టం అందరికీ సమానమే'
ట్రాఫిక్ నియమాలను ఉల్లంఘించిన ప్రభుత్వ, పోలీసు శాఖ వాహనాలపై మైసూరు నగర క్రైమ్, ట్రాఫిక్ విభాగం డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీసీపీ) సుందర్ రాజ్ స్పందించారు. "ట్రాఫిక్ చట్టాలు అందరికీ సమానంగా వర్తిస్తాయి. నియమాలను ఎవరు ఉల్లంఘించినా అది తప్పే అవుతుంది. ప్రభుత్వ వాహనంలో వెనుక సీటులో కూర్చున్న అధికారులు లేదా వీఐపీలు కాకుండా, వాహన డ్రైవర్లే ట్రాఫిక్ నియమ ఉల్లంఘనకు జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది" అని అన్నారు. '112' పెట్రోలింగ్ వాహనంపై నమోదైన కేసులను పరిశీలించి, తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన తెలిపారు.
"పోలీస్ శాఖకు చెందిన పెట్రోలింగ్ వాహనం ద్వారా ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన ఘటనకు సంబంధించిన పోస్ట్ను మేము సోషల్ మీడియాలో చూశాం. దీనికి సంబంధించి ఆ పెట్రోలింగ్ వాహనాన్ని పరిశీలిస్తాం. ఆ వాహనం ద్వారా జరిగిన ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘనపై సరైన విచారణ కూడా చేపడతాం. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వాహన డ్రైవరే ఈ జరిమానాను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ విషయంలో తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేస్తాం."
- సుందర్ రాజ్, మైసూర్ డీసీపీ
పోలీసు శాఖకు చెందిన వాహనంపైనే ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ట్రాఫిక్ కేసులు నమోదవడం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విస్తృత చర్చకు దారితీసింది. చట్టాన్ని అమలు చేసే వ్యవస్థే నిబంధనలు పాటించకపోతే ప్రజలకు ఎలాంటి సందేశం వెళ్తుందనే ప్రశ్నలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మరోవైపు, "చట్టం ముందు అందరూ సమానమే" అని అధికారులు స్పష్టం చేయడం, ఈ ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
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