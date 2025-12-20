ప్రాచీన కళను కాపాడేందుకు ఇద్దరు సోదరుల తాపత్రయం- 24 ఏళ్లుగా 'పటచిత్ర' కళలో ఉచిత శిక్షణ- దీని హిస్టరీ చాలా పెద్దది!
పూరీ నగరంలో బెహెరా బ్రదర్స్ 'పటచిత్ర' మ్యూజియం- విభిన్న కళారూపాలతో 24 ఏళ్లుగా అలరిస్తున్న కళా కేంద్రం- యువతకు ఉచితంగా కళను నేర్పుతున్న పంకజ్, సరోజ్ సోదరులు
Published : December 20, 2025 at 10:21 PM IST
Traditional Odisha Art Pattachitra : సినిమాలు ఈ ప్రపంచానికి పరిచయం కాక ముందు జానపద కళలే ప్రజలను అలరించేవి. ఈ కళలకు దృశ్యరూపం ఇచ్చినవారే నకాశీ (నగిషీ) కళాకారులు. పురాణాలు, జానపద కథలు, కుల పురాణాలలోని ఘట్టాలను వారు బట్టపై చిత్రం రూపంలో గీసేవారు. ప్రస్తుతం వారు పెయింటింగ్స్ వేయడానికి క్యాన్వాస్ పేపర్లను వినియోగిస్తున్నారు. ఈ ప్రాచీన జానపద చిత్ర కళారూపాన్ని భావితరాలకు చేరవేసేందుకు ఇద్దరు సోదరులు నిస్వార్ధంగా కృషి చేస్తున్నారు.
గత 24 ఏళ్లుగా ఏటా ఎంతోమంది యువతకు ఉచితంగా 'పటచిత్రాల కళ'ను నేర్పిస్తున్నారు. ఒడిశా సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను అద్దంపట్టేలా తాము గీసిన పటచిత్రాలతో మ్యూజియంను కూడా నడుపుతున్నారు. పంకజ్ కుమార్ బెహెరా, సరోజ్ కుమార్ బెహెరా సోదరుల దగ్గర ట్రైనింగ్ కోసం వివిధ రాష్ట్రాలతో పాటు విదేశాల నుంచీ ఔత్సాహికులు వస్తున్నారు. ఇంతకీ 'పటచిత్రాల కళ'లో దాగిన విశిష్టత ఏమిటి ? ఈ హైటెక్, సూపర్ ఫాస్ట్ యుగంలో అది ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సవాల్ ఏమిటి ? ఈ ప్రాచీన కళను నేర్చుకుంటున్న యువత ఏమంటున్నారు ? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
పటచిత్ర కళ అంటే ఏమిటి ?
ఒడిశా రాష్ట్రానికి చెందిన అత్యంత ప్రాచీన కళారూపం 'పటచిత్ర కళ'. ఈ పటచిత్రాలను వేసే వారినే నకాశీ కళాకారులు అంటారు. ఒడియా భాషలో 'పట్ట' లేదా 'పట' అంటే బట్ట (వస్త్రం) లేదా క్యాన్వాస్ అని అర్థం. బట్ట లేదా క్యాన్వాస్పైనే పటచిత్రాలను వేస్తారు. ఒడిశాలోని పూరీ నగరానికి చెందిన పంకజ్ కుమార్ బెహెరా, సరోజ్ కుమార్ బెహెరా సోదరులు 'మందాళ' అనే రకం కార్నర్ డిజైన్తో పటచిత్రాలను గీయడంలో దిట్టలు.
బట్ట లేదా క్యాన్వాస్పై ఏదో ఒక మూల నుంచి పెయింటింగ్ వేయడాన్ని మొదలుపెట్టి, అన్ని మూలలను సరిసమానంగా కవర్ చేస్తూ, చివరకు ఏదో ఒక మూలలో పెయింటింగ్ను సమగ్రంగా ముగించడం దీని ప్రత్యేకత. ఈ తరహా పెయింటింగ్లలోని మూలలు చూడటానికి చాలా కళాత్మకంగా, అందంగా ఉంటాయి. గత 30 ఏళ్లలో ఈ తరహాలో వందలాది పటచిత్రాలను బెహెరా బ్రదర్స్ గీశారు. వాటితో పూరీ నగరంలో ఒక మ్యూజియంను ఏర్పాటు చేశారు. దీన్ని రోజూ ఎంతోమంది సందర్శిస్తుంటారు.
బెహెరా బ్రదర్స్ మ్యూజియంలో ఏమేం ఉన్నాయి ?
పంకజ్ కుమార్ బెహెరా, సరోజ్ కుమార్ బెహెరా సోదరులు పూరీ నగరంలోని నబకలేబర రోడ్లో 2001లో పటచిత్రాల కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. కాలక్రమంలో ఇదే చిన్నపాటి ఆర్ట్ మ్యూజియంగా మారిపోయింది. దీనిలో సందర్శకులు చూడటానికి విభిన్న కళారూపాల పెయింటింగ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. పటచిత్రాలతో పాటు సాధారణ పెయింటింగ్స్, రాతి శిల్పాలు, కలప శిల్పాలు, హావభావాలను వ్యక్తీకరించే కళాత్మక మాస్క్లు, ఢోక్రా కళకు చెందిన కాంస్య ప్రతిమలు, నూనె, నీటితో తయారయ్యే లిథోగ్రాఫ్లను ఈ మ్యూజియంలో ప్రదర్శనకు ఉంచారు.
ఇందులోని అన్ని రకాల పెయింటింగ్స్ను తీరికగా చూడటానికి దాదాపు 2 గంటల టైం పడుతుంది. పూరీ జగన్నాథుడు, రాధా కృష్ణుడి ప్రేమకథ వంటి అంశాలపై ఇక్కడ ప్రదర్శిస్తున్న పటచిత్రాలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సహజ రంగులు, జీవకళ ఉట్టిపడే హావభావాలతో ఆ పెయింటింగ్స్ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పంచుతున్నాయి.
యువతకు ఉచితంగా శిక్షణ
బెహెరా సోదరులు తమ ఆర్ట్ మ్యూజియంలోనే గత 24 ఏళ్లుగా ఔత్సాహిక యువతకు ఉచితంగా పటచిత్ర కళలో ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. వివిధ ఆర్ట్ కాలేజీలలో ప్రత్యేక కోర్సులు పూర్తిచేసిన విద్యార్థులు ఇక్కడికి వచ్చి శిక్షణ పొందుతున్నారు. వారిని బెహెరా బ్రదర్స్ ప్రోత్సహిస్తున్నారు. తద్వారా ఒడిశాకు చెందిన ప్రాచీన కళా రూపాన్ని సజీవంగా ఉంచేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
పటచిత్ర కళపై విదేశాలలోనూ ప్రచారం చేయాలని, తద్వారా భారతీయులు గీసే పటచిత్రాలకు గిరాకీ పెరుగుతుందని బెహెరా బ్రదర్స్ అంటున్నారు. అన్ని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలలో పటచిత్రాలను ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని వారు సూచించారు. తమ దగ్గర ఈ కళను నేర్చుకున్న ఎంతోమందికి ఆర్ట్ కంపెనీల్లో, విద్యా సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు వచ్చాయన్నారు. ఇంకొందరు తమ స్టూడెంట్స్ సొంతంగా పటచిత్రాల వ్యాపారం చేస్తున్నారని బెహెరా సోదరులు తెలిపారు.
పెయింటింగ్ల కంప్యూటర్ ప్రింటింగ్ - పెను సవాల్
'ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగింది. పెయింటింగ్లను అవలీలగా కంప్యూటర్ ప్రింట్ తీస్తున్నారు. దీనివల్ల మాలాంటి పటచిత్ర కళాకారుల శ్రమ వృథా అవుతోంది. మేం ఒక పటచిత్రాన్ని గీయడానికి గంటల కొద్దీ టైం తీసుకుంటాం. ఎంతో క్రియేటివ్గా ఆలోచిస్తాం. చాలా ధ్యాస పెట్టి ఒక పటచిత్రాన్ని పూర్తిచేస్తాం. పటంలో ఎలాంటి లోపం జరగకుండా చాలా జాగ్రత్తపడతాం. కంప్యూటర్ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ మా కళకు పెనుసవాలుగా మారింది. ఇప్పుడు మార్కెట్లో చౌక ధరకు సేల్ అవుతున్న పటచిత్రాలన్నీ కంప్యూటర్ ప్రింటింగ్ చేసినవే. పటచిత్ర కళాకారులకు మంచి వ్యాపారం జరగాలంటే ప్రభుత్వ సాయం అవసరం. ప్రభుత్వ ఆఫీసులు, పాఠశాలల కోసం పటచిత్రాలను కొనాలి. మాకు ప్రభుత్వం రాయితీలు, రుణాలను ఇవ్వాలి' అని పంకజ్ కుమార్ బెహెరా తెలిపారు.
ఉచితంగా కళను నేర్పుతున్నందుకు గర్విస్తున్నాను
'మా మ్యూజియంలో పటచిత్రాలతో పాటు పల్లకీ కళాకృతులు, సంప్రదాయ మాస్క్లు, ఇత్తడి డోగ్రా శిల్పాలు, చెక్క శిల్పాలు, రాతి కళాకృతులను చూడొచ్చు. ఇక్కడికి దేశ విదేశాల నుంచి పర్యాటకులు వస్తుంటారు. గత 24 ఏళ్లుగా యువతకు ఉచితంగా పటచిత్ర కళను నేర్పుతున్నందుకు గర్వంగా ఉంది. ఎందుకంటే అది మా ఒడిశా రాష్ట్ర ప్రాచీన కళారూపం. మా దగ్గర పటచిత్ర కళను నేర్చుకొని చాలామంది జీవితాల్లో స్థిరపడ్డారు' అని పూరీ నగరంలోని పటచిత్ర కేంద్రం వ్యవస్థాపకుడు సరోజ్ కుమార్ బెహెరా తెలిపారు.
ఉచితంగానే పటచిత్ర కళను నేర్పుతున్నారు : విద్యార్థిని పుష్పితారాణి
'నేను బ్యాచిలర్ ఆఫ్ విజువల్ ఆర్ట్స్ (బీవీఏ) కోర్సు చేసి నాలుగు సంవత్సరాల పాటు పెయింటింగ్ నేర్చుకున్నాను. అనంతరం పూరీ నగరానికి వచ్చి సరోజ్ కుమార్ బెహెరాకు చెందిన పటచిత్ర కేంద్రంలో చేరాను. వాళ్లు మాకు ఉచితంగానే ఈ కళను నేర్పిస్తున్నారు. వివిధ పౌరాణిక కథల ఆధారంగా పటచిత్రాలను ఎలా గీయాలో వాళ్లు మాకు నేర్పుతారు'
'ఈ కళను నేర్చుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. దీనికి ఓర్పు, బలమైన సంకల్పం, చెక్కుచెదరని ఏకాగ్రత అవసరం. నేను ఈ కళలోనే కెరీర్ను పెంచుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను. పాఠశాల, కళాశాల స్థాయిలోనే చిత్రలేఖన విద్యకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తే మనదేశంలో చాలా మంది కళాకారులు తయారవుతారు' అని ఒడిశాలోని సోనేపూర్ నుంచి ట్రైనింగ్ కోసం పూరీకి వచ్చిన విద్యార్థిని పుష్పితారాణి త్రియాకత్ తెలిపారు.
ఈ కళను నేర్చుకుంటే మంచి డబ్బు సంపాదించొచ్చు : విద్యార్థిని అంకితా దత్
'నేను ఆర్ట్ విభాగంలో డిగ్రీ కోర్సు చేశాను. నాకు సంప్రదాయ పెయింటింగ్ అంటే చాలా ఆసక్తి. అందుకే పూరీ నగరానికి వచ్చి బెహెరా బ్రదర్స్ పటచిత్ర కేంద్రంలో చేరాను. పంకజ్ కుమార్ బెహెరా మాకు చాలా చక్కగా, చాలా ఈజీ పద్ధతిలో పటచిత్ర కళను నేర్పుతున్నారు. ఈ కళకు ఎల్లప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది. దీన్ని నేర్చుకుంటే మంచి డబ్బు సంపాదించొచ్చు. చాలామంది పటచిత్రాలను ఇష్టపడుతారు. మార్కెట్లో వీటి సేల్స్ బాగానే జరుగుతాయి' అని ఒడిశాలోని నౌపాడా నుంచి ట్రైనింగ్ కోసం పూరీకి వచ్చిన విద్యార్థిని అంకితా దత్ తెలిపారు.