తిరుప్పరంకుండ్రంపై వెలిగిన 'కార్తీక దీపం'- మురుగున్ నినాదాలతో దద్ధరిల్లిన కొండ
Thiruparankundram Deepam lit : కార్తీక దీపం వెలిగించేందుకు 30 కిలోల నెయ్యి, 50 మీటర్ల పత్తి వస్త్రం, 5 కిలోల కర్పూరం ఏర్పాటు చేశారు.
Published : November 28, 2026 at 5:09 PM IST
తమిళనాడు మధురై జిల్లాలోని తిరుప్పరంకుండ్రం కొండపై ఉన్న దీపస్తంభంపై ఎట్టకేలకు దీపం వెలిగింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో తిరుప్పరంకుండ్రం కొండపై ఉన్న దీపస్తంభంపై సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆలయ అర్చకులు దీపం వెలిగించారు. ఇందుకోసం 30 కిలోల నెయ్యి, 50 మీటర్ల పొడవైన వత్తి, 5 కిలోల కర్పూరాన్ని వినియోగించారు. ఆలయ నిర్వహణ బాధ్యతలను విశ్రాంత న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ ఎస్. వైద్యనాథన్, జస్టిస్ పార్తిబన్లకు సుప్రీంకోర్టు అప్పగించిన నేపథ్యంలో వారి సమక్షంలోనే అర్చకులు ఈ క్రతువును చేపట్టారు.
కట్టుదిట్టమైన భద్రత - భారీగా చేరుకున్న భక్తులు
ఈ సందర్భంగా ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా కొంత ప్రాంతాన్ని మెుత్తం సీఆర్పీఎఫ్ బలగాలు తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాయి. కట్టుదిట్టమైన భద్రత నడుమ, విశ్రాంత సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల సమక్షంలో సరిగ్గా 5 గంటలకు ఆలయ అర్చకులు దీపం వెలిగించారు. దీంతో ఆ ప్రాంతమంతా మురుగున్ నినాదాలతో దద్ధరిల్లింది. ఈ అపురూప దృశ్యాన్ని చూసేందుకు భక్తులు భారీగా తరలిరాగా వారిని అదుపు చేసేందుకు బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. కొండపైకి భక్తులు వెళ్లకుండా సీఆర్పీఎఫ్ బలగాలను భారీగా మోహరించారు. రాతిస్తంభంపై దీపం వెలగగానే భక్తులు భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.
సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో, పదవీ విరమణ చేసిన హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ ఎస్. వైద్యనాథన్, జస్టిస్ వి. పార్థిబన్ పర్యవేక్షణలో, తిరుపరన్కుండ్రం కొండపై ఉన్న 'దీపత్తూన్' వద్ద కార్తీక దీపోత్సవం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులు బాణసంచా కాల్చి సంబరాలు జరుపుకున్నారు. ఈ అపురూప ఘట్టాన్ని వీక్షించేందుకు స్థానికులు, భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తిరుప్పరంకుండ్రం కొండ వద్దకు చేరుకున్నారు. అయితే, కొండపైకి 50 మంది భక్తులను మాత్రమే అనుమతించారు. కొండపైనున్న దర్గా చుట్టూ 50 మీటర్ల బఫర్ జోన్ను ఏర్పాటు చేశారు.
#WATCH | Madurai, Tamil Nadu: Celebrations erupt with devotees bursting firecrackers at Thiruparankundram hill as the ceremonial Deepam is lit following the Supreme Court's verdict https://t.co/C2UMgE9Ty2— ANI (@ANI) November 28, 2026
ఇదీ వివాదం
సుబ్రహ్మణ్యస్వామి మూలవిరాట్టు శిరస్సుకు సరిగ్గా పైన ఉన్న ఉచ్చిపిళ్లైయార్ ఆలయం వద్ద ఉన్న దీప మండపంపై ఏళ్లుగా కార్తిక మహాదీపాన్ని వెలిగిస్తున్నారు. అయితే, అక్కడే కొండపై ఉన్న సిక్కందర్ దర్గా వద్ద ఉన్న పురాతన రాతి స్తంభంపై దీపం వెలిగించాలన్న విషయంలో కొన్నేళ్లుగా వివాదం నడుస్తోంది. రాతిస్తంభంపై దీపం వెలిగించాలని గత ఏడాది మద్రాస్ హైకోర్టు మదురై ధర్మాసనం ఉత్తర్వులు ఇవ్వగా అవి అమలు కాలేదు. అనంతరం ఈ వ్యవహారం సుప్రీంకోర్టుకు చేరగా.. ఈ ఏడాది మాత్రమే రాతి స్తంభంపై దీపం వెలిగించేందుకు అనుమతినిస్తూ అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఈనెల 20న మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
అయితే సుప్రీం ఉత్తర్వులను ఉల్లంఘించి కార్తిక పౌర్ణమి నాడు ఉచ్చిపిళ్లైయార్ ఆలయ దీప మండపంపైనే దీపం వెలిగించారు. దీంతో తమిళనాడు ప్రభుత్వం కోర్టు ధిక్కరణకు పాల్పడిందంటూ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. వీటిపై శుక్రవారం విచారణ జరిపిన సుప్రీంకోర్టు.. తమిళనాడు ప్రభుత్వ తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. తమిళనాడు ప్రభుత్వం కావాలనే తమ ఆదేశాలను ఉల్లంఘించిందని మండిపడింది. ఇవాళ రాతిస్తంభంపై దీపం వెలిగించాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో నేడు రాతిస్తంభంపై దీపాన్ని వెలిగించారు.
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