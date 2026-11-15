పసుపు పూల వెనుక గిరిజనుల ఆదాయ నిధి- మళ్లీ మార్కెట్లోకి జగ్ణీ నూనె- రైతులకు మంచి ఆదాయం!
Traditional Jagni Oilseed Farming : మేల్ఘాట్ అటవీ ప్రాంతంలోని గిరిజనుల సంప్రదాయ నూనె గింజల పంట 'జగ్ణీ' సాగుకు మళ్లీ మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ లభిస్తోంది.
Published : November 15, 2026 at 10:48 PM IST
దట్టమైన అడవులు, ప్రకృతి వనరులకు నిలయంగా ఉన్న మహారాష్ట్రలోని మేల్ఘాట్ ప్రాంతం సంప్రదాయ వ్యవసాయ పద్ధతులకు కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడ గిరిజన కుటుంబాలు తరతరాలుగా సాగుచేస్తున్న ఒక ప్రత్యేకమైన నూనె గింజల పంట 'జగ్ణీ'. పొలాల గట్లపైన అందమైన పసుపు రంగు పూలతో వికసించే ఈ మొక్క, పంట చేతికొచ్చిన తర్వాత వారి ఇళ్లలో స్వచ్ఛమైన వంట నూనెగా మారుతుంది. ఒకప్పుడు స్థానిక అవసరాల కోసమే సాగు చేసిన ఈ పంట కాలక్రమేణా కనుమరుగవుతూ వచ్చింది. అయితే ఈ సంప్రదాయ పంటకు మళ్లీ మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరుగుతోంది. దీంతో అక్కడి గిరిజన రైతులకు కొత్త ఆదాయ మార్గం లభించినట్లయింది.
జగ్ణి నూనె ప్రత్యేకతలు, ఉపయోగాలు
ఈ జగ్ణి నూనె వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. జగ్ణి గింజల నుంచి తీసిన నూనెను గిరిజనులు కేవలం వంటలకే కాకుండా, బాడీ మసాజ్ కోసం కూడా విరివిగా ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో ఎన్నో ఆరోగ్య, ఔషధ గుణాలు దాగి ఉన్నాయి. తరతరాలుగా మేల్ఘాట్ గిరిజనులు తమ పొలాల అంచుల వెంబడి ఈ పసుపు పూల మొక్కలను సాగు చేస్తూ, తమ కుటుంబ అవసరాలకు సరిపడా స్వచ్ఛమైన నూనెను తయారు చేసుకునేవారు. ఆధునిక పంటల ప్రభావంతో గత కొంత కాలంగా తగ్గుముఖం పట్టినటువంటి ఈ సంప్రదాయ జగ్ణి సాగుకు ఇప్పుడు మళ్లీ మార్కెట్లో ఆదరణ లభిస్తోంది.
పసుపు పూల నుంచి వంట నూనె వరకు
జగ్ణి మొక్కలు పూతకు వచ్చినప్పుడు పొలాల అంచులన్నీ అందమైన పసుపు రంగు తివాచీ పరిచినట్లు కనిపిస్తాయి. చూడటానికి కాస్త పొద్దుతిరుగుడు పూలలానే కనిపించే ఇవి వాస్తవానికి ఎన్నో చిన్న పూల సమూహం. ఈ పూలు తేనెటీగలు, ఇతర పరాగ సంపర్క కీటకాలను ఆకర్షిస్తాయి. వాటి కదలికల వల్ల పరాగ సంపర్కం జరిగి విత్తనాలు ఏర్పడతాయి. పూలు వాడిపోయిన తర్వాత వచ్చే విత్తనాల్లో నూనె శాతం అధికంగా ఉంటుంది. ఈ విత్తనాలను ఎండబెట్టి సంప్రదాయ పద్ధతిలో గానుగ ద్వారా నూనెను తీస్తారు. ఇలా పసుపు పూలతో మొదలైన ప్రయాణం గిరిజనుల ఇళ్లలో వంట నూనెగా మారుతుందని, జగ్ణి నూనె తీయడంలో శిక్షణ ఇస్తున్న షాహాపుర్లోని శివస్తుతి క్లస్టర్ డైరెక్టర్ సునీల్ భలేరావ్ వివరించారు.
ప్రకృతిలో ఈ పూల నిర్మాణం, పరాగ సంపర్కంలో వాటి పాత్ర ఎంతో ముఖ్యమని వృక్షశాస్త్ర నిపుణురాలు డాక్టర్ అర్చన మహోద్ తెలిపారు. గిరిజన సమాజంలో ఈ మొక్కలోని వివిధ భాగాలను సంప్రదాయబద్ధంగా ఉపయోగిస్తారని, ముఖ్యంగా విత్తనాల నుంచి వచ్చే నూనె శరీర ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని ఆమె చెప్పారు. అయితే ఈ పూలలోని ఔషధ గుణాలపై మరింత శాస్త్రీయ అధ్యయనం జరగాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇంకా జగ్ణీ విత్తనాల వినియోగం కేవలం నూనె తీయడానికే పరిమితం కాలేదని గిరిజన సంస్కృతిపై పరిశోధనలు చేస్తున్న ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఏక్నాథ్ తట్టే తెలిపారు. గిరిజన కుటుంబాలు ఈ విత్తనాలను సంప్రదాయ పద్ధతిలో వేయించి రుచికరమైన చట్నీ తయారు చేసుకుంటాయని, రోజువారీ భోజనంలో రొట్టెలతో కలిపి దీనిని తింటారని చెప్పారు. కూరలు, ఇతర వంటకాల తయారీలోనూ ఈ నూనెను వాడతారన్నారు. మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉండే ఇతర నూనెల కంటే సొంత పొలంలో పండించి ఇంట్లోనే తీసిన జగ్ణి నూనెపైనే స్థానికులకు ఎక్కువ నమ్మకం ఉంటుందని స్థానిక రైతు మమతా రాథోడ్ చెప్పుకొచ్చారు.
మేల్ఘాట్ గిరిజన ఆహార సంస్కృతిలో కొర్రలు, కుట్కీ, రాజ్గిరా, జొన్న వంటి తృణధాన్యాలకు ముఖ్యమైన స్థానం ఉంది. నేటి కాలంలో ఇవే సిరిధాన్యాలుగా (మిల్లెట్స్) కొత్త గుర్తింపు పొంది అమరావతి, నాగ్పుర్ వంటి నగరాలతో పాటు ఆన్లైన్లోనూ అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రజల్లో ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెరగడంతో సిరిధాన్యాల తరహాలోనే జగ్ణి వంటి సంప్రదాయ నూనె గింజలపైనా వినియోగదారుల దృష్టి పడుతోంది. దీంతో గతంలో కేవలం ఇంటి అవసరాల కోసమే సాగు చేసిన జగ్ణి, ఇప్పుడు వాణిజ్య పరంగానూ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంటోందని ప్రొఫెసర్ ఏక్నాథ్ వివరించారు. స్థానిక మార్కెట్లో జగ్ణి నూనెకు మంచి ధర లభిస్తుండగా, మేల్ఘాట్లో దీని సాగు విస్తీర్ణం క్రమక్రమంగా పెరుగుతోంది. కొన్ని చోట్ల స్వచ్ఛమైన జగ్ణి నూనె లీటరుకు రూ.500 నుంచి 700 వరకు పలుకుతోంది.
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