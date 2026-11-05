'దిల్లీ వ్యాపారాన్ని దెబ్బతీస్తున్నారు'- రాహుల్కు వ్యాపారుల సమాఖ్య లేఖ
Traders Letter To Rahul : రాహుల్ గాంధీకి వ్యాపారుల సమాఖ్య లేఖ రాసింది. రాజకీయ ర్యాలీలు, నిరసనలతో వ్యాపారాలు దెబ్బతింటున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
Published : November 5, 2026 at 9:48 AM IST
దేశ రాజధాని దిల్లీలో రాజకీయ ర్యాలీలు, నిరసనలు ఆందోళనల కారణమంగా వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు ఆటంకం కలుగుతోందని కాన్ఫడరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా ట్రేడర్స్ (సీఏఐటీ) తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. గత నెల రోజులుగా కొనసాగుతున్న రాజకీయ కార్యక్రమాల ప్రభావంతో వ్యాపారాలు దెబ్బతింటున్నాయని పేర్కొంది. ఈ మేరకు లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీకి ఘాటైన లేఖ రాసింది. నవంబర్ 1న కాంగ్రెస్ నిర్వహించిన ర్యాలీతో పాటు, ఈ కాలంలో వివిధ సంఘాలు చేపట్టిన నిరసనలకు కాంగ్రెస్, ఇతర రాజకీయ పార్టీలు మద్దతు ఇవ్వడంపై అభ్యంతరం తెలిపింది. వ్యాపారుల జీవనోపాధికి విఘాతం కలిగించే పరిస్థితులపై రాజకీయ పార్టీలు బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్ చేసింది.