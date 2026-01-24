ETV Bharat / bharat

విదేశాలతో కుదుర్చుకునే ఒప్పందాలు- దేశ యువతకు కొత్త అవకాశాలు: మోదీ

రోజ్‌గార్‌ మేళాలో 61వేల మందికి నియామక పత్రాలు ఇచ్చిన ప్రధాని మోదీ

PM Rozgar Mela
PM Modi (PTI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 24, 2026 at 12:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Rozgar Mela : ప్రపంచ దేశాలతో భారత్ కుదుర్చుకుంటున్న వాణిజ్య, వలస విధానాల ఒప్పందాలు కూడా దేశ యువతకు కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తున్నాయని ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ తెలిపారు. నూతన అవకాశాలు భారత గడ్డపైన, విదేశాల్లోనూ ఏర్పడుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సంఖ్యలో యువత భారత్‌లో ఉన్నారని, వారికి ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించే అంశానికి తమ ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోందని వెల్లడించారు. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో నిర్వహించిన 18వ రోజ్‌గార్ మేళాలో ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన 61వేల మందికిపైగా యువతకు అపాయింట్‌మెంట్ లెటర్లను అందజేసే కార్యక్రమాన్ని శనివారం ఉదయం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు. ఈసందర్భంగా యువతను ఉద్దేశించి ఆయన ప్రసంగించారు.

TAGGED:

PM ROZGAR MELA
PM ROZGAR MELA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.