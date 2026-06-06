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అన్నామలై తర్వాత బీజేపీకి రాష్ట్ర అగ్రనేతలు గుడ్​బై- 10 గంటల్లో ఉద్యమంలోకి 10 లక్షల మంది

తమిళనాడు బీజేపీకి మరికొందరు కీలక నేతలు రాజీనామాలు- అన్నామలై ప్రారంభించిన వి ద లీడర్స్‌ పోర్టల్‌లో 10 గంటల్లోనే 10 లక్షలమంది వాలంటీర్లుగా రిజిస్టర్‌

Annamalai
Annamalai (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 6, 2026 at 7:06 AM IST

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Annamalai Movement : కె.అన్నామలై రాజీనామాతో తమిళనాడు బీజేపీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అన్నామలై బాటలోనే నడుస్తామంటూ రాష్ట్ర స్థాయి అగ్రనేతలు కమలం పార్టీకి టాటా చెబుతున్నారు. తమిళనాడు బీజేపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు నాగరాజన్ తన పదవికి, పార్టీ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారు. అన్నామలైని ఒక సాహసోపేతమైన, డైనమిక్ లీడర్‌గా అభివర్ణించిన నాగరాజన్ ఆయన ఉద్యమానికి మద్దతుగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రకటించారు. రాష్ట్ర బీజేపీ కార్యదర్శి సుమతి వెంకటేష్, బీజేపీ యువ మోర్చా రాష్ట్ర లీగల్ కన్వీనర్ అభిలాష్ గోపీనాథ్‌, మరికొందరు కీలక నేతలు రాజీనామాలు సమర్పించారు.

మరోవైపు అన్నామలై రాజకీయ మోడల్‌కు ప్రజల నుంచి అనూహ్య స్పందన లభిస్తోంది. ఆయన ప్రారంభించిన వి ద లీడర్స్‌ పోర్టల్‌లో 10 గంటల్లోనే 10 లక్షలమంది వాలంటీర్లుగా రిజిస్టర్‌ చేసుకున్నారు. తమిళనాడులో సంప్రదాయ రాజకీయ నాయకులకు భిన్నంగా తన ఉద్యమానికి స్ఫూర్తిదాత మాజీరాష్ట్రపతి డాక్టర్‌ ఏపీజే అబ్దుల్‌ కలాం అని అన్నామలై ప్రకటించారు. రాజకీయాలు, మతాలు, సామాజికవర్గాలకు అతీతంగా దేశవ్యాప్తంగా అందరి ఆదరణ పొందిన కలాంను ఎంచుకోవడం వెనక అన్నామలైకి ఒక స్పష్టమైన వ్యూహం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. తమిళుల ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుతూనే జాతీయవాదాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం ఆయన ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోంది.

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