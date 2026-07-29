మావోయిస్టు అగ్రనేత మిసిర్ బెస్రా అరెస్ట్- 141 కేసుల్లో నిందితుడు- రూ.2కోట్ల రివార్డ్
పోలీసుల అదుపులోకి 141 కేసుల్లో నిందితుడైన సీపీఐ (మావోయిస్టు) పొలిట్బ్యూరో సభ్యుడు మావోయిస్టు
Published : July 29, 2026 at 11:19 AM IST
Top Maoist Leader Misir Besra Arrest : ఝార్ఖండ్లో మావోయిస్టు అగ్రనేత మిసిర్ బెస్రాను పోలీసులు అరెస్టుచేశారు. గిరిడీ జిల్లా హర్లాది గ్రామానికి చెందిన 65 ఏళ్ల మిసిర్ బెస్రా తలపై ఏకంగా రూ.2కోట్ల రూపాయిలకు పైగా రివార్డ్ ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. మావోయిస్టు సెంట్రల్ కమిటీ సభ్యుడిగా ఉన్న బెస్రాపై ఝార్ఖండ్, ఒడిశా సహా పలు రాష్ట్రాల్లో 80కిపైగా కేసులు ఉన్నాయి. ఆయన కోసం ఝార్ఖండ్, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ బలగాలు తీవ్రంగా గాలించాయి. మార్చి 31 నుంచి బెస్రాను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక ఆపరేషన్ చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ధన్బాద్ జిల్లా బార్వాడా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మణియాది ప్రాంతంలో బెస్రా చిక్కారు. మరో ఇద్దరు మావోయిస్ట్లనూ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.దేశంలో అత్యధిక రివార్డు కలిగిన అగ్రనేతల్లో మిసిర్ బెస్రా ఒకరు. కొల్హాన్, సారండా, జరైకేలా వంటి అడవుల్లో దళాలను నడిపిస్తూ, మిలిటరీ, రాజకీయ వ్యూహాల్ని అమలు చేయడంలో సిద్ధహస్తుడు. కాంట్రాక్టర్ల నుంచి భారీగా వసూళ్లు రాబట్టి మావోయిస్ట్ నెట్వర్క్కు ప్రధాన ఆర్థిక మూలస్తంభంగా నిలిచాడు. బెస్రా అరెస్ట్తో మావోయిస్ట్ నెట్వర్క్, ప్రత్యేకించి ఈస్టర్న్ రీజినల్ బ్యూరో తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నట్లయింది