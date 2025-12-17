2025లో గూగుల్లో భారతీయులు ఎక్కువగా సెర్చ్ చేసినవి ఇవే!
భారతీయులు అత్యధికంగా వెతికిన అంశాల జాబితాను విడుదల చేసిన గూగుల్
Published : December 17, 2025 at 8:26 PM IST
2025 Google Top Trends : ఎవరికైనా ఒక సమాచారం కావాలంటే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది గూగుల్. సినిమా, స్పోర్ట్స్, రాజకీయాలు ఇలా ప్రపంచంలో ఏ అంశమైన కూడా తెలుసుకోవడానికి ఎక్కువగా ఆధారపడేది గూగుల్ పైనే. మరి అలాంటి గూగుల్లో ఈ ఏడాది జరిగిన పరిణామాల్లో ప్రజలు ఏ విషయాలను ఎక్కువ శోధించారు? ముఖ్యంగా భారతీయులు ఎలాంటి అంశాలను గూగుల్ చేశారు? 2025 ముగింపు దశకు చేరుకోవడంతో ఈ ఏడాది భారతీయులు అత్యధికంగా వెతికిన అంశాల జాబితాను గూగుల్ వెల్లడించింది. వాటిలో ఏయే అంశాలు టాప్లో ఉన్నాయో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
గూగుల్ సెర్చ్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్
2025 సంవత్సరం ఇంకా పూర్తి కాకముందే భారతీయులు అత్యధికంగా వెతికిన అంశాల జాబితాను గూగుల్ తాజాగా విడుదల చేసింది. క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఇష్టపడే ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఈ ఏడాది గూగుల్ సెర్చ్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. 18 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తొలిసారిగా ఈ ఏడాది ఐపీఎల్ కప్పును గెలవడంతో, ఈ సలా కప్ నమ్దే' అనే హ్యష్ట్యాగ్ ఇంటర్నెట్లో బాగా ట్రెండ్ అయ్యింది.
సోషల్ మీడియాలో ఓ సరికొత్త ట్రెండ్
ఫలితంగా భారతీయులు ఐపీఎల్ను ఎక్కువ శోధించినట్లు గూగుల్ పేర్కొంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్ని రంగాల్లో కృత్రిమ మేధ వినియోగం పెరిగిన వేళ జెమినై, గ్రోక్, చాట్జీపీటీల పేర్లను భారతీయులు తరుచుగా వెతికారని గూగుల్ తెలిపింది. జీబ్లీ ఫోటోలు, నానో బనానాతో రూపొందిన ఏఐ చిత్రాలు సోషల్ మీడియాలో ఓ సరికొత్త ట్రెండ్ సృష్టించాయని గూగుల్ తెలిపింది. ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈ ఏడాది కూడా సినిమా విషయాలను తెలుసుకునేందుకు భారతీయులు ఉత్సుకతను ప్రదర్శించారు.
సైయారా గురించి ఎక్కువ ఆరా!
బాలీవుడ్లో చిన్న సినిమాగా విడుదలై, భారీ విజయం సాధించిన 'సైయారా' గురించి ప్రజలు ఎక్కువ ఆరా తీసినట్లు గూగుల్ తెలిపింది. అటు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై కూడా భారతీయులు గూగుల్లో సెర్చ్ చేశారు. ఈ ఏడాది ప్రయాగ్రాజ్లో జరిగిన మహాకుంభ్మేళాను ప్రజలు ఎక్కువగా వెతికారు. దర్శన తేదీలతో పాటు కుంభ్మేళాకు చేరుకునేందుకు ఉన్న మార్గాలు, బస చేయాల్సిన ప్రాంతాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని శోధించినట్లు గూగుల్ తన నివేదికలో స్పష్టం చేసింది.
గాలి నాణ్యతను చూసుకొని బయటకు వచ్చిన ప్రజలు!
దేశంలో గాలి నాణ్యతపై భారతీయులు ఎక్కువగా గూగుల్లో సెర్చ్ చేశారు. దేశ రాజధాని దిల్లీతో పాటు కొన్ని ప్రాంతాల్లో గాలి నాణ్యత సూచీ ఎక్కువగా ఉండటంతో కాలుష్యం మరింత పెరిగిపోయింది. దీంతో సమీప ప్రాంతాల్లో గాలి నాణ్యత ఎంత ఉంది అన్న సరికొత్త ట్రెండ్ సామాజిక మాధ్యమాల్లో తెగ వైరల్ అయింది. ఫలితంగా ప్రజలు గాలి నాణ్యతను చూసుకొని బయటకు వస్తున్నట్లు గూగుల్ పేర్కొంది. అటు దేశ రాజకీయాల్లో జరిగిన కీలక పరిణామాలను తెలుసుకునేందుకు ప్రజలు ఆసక్తిని కనబర్చినట్లు గూగుల్ వెల్లడించింది.
ధర్మేంద్ర మృతి చెందిన అనంతరం!
సుంకాలు, కాల్పుల విరమణ, వక్ఫ్ చట్టం అంశాలను భారతీయులు శోధించినట్లు తెలిపింది. లబుబు అనే బొమ్మ రాత్రికి రాత్రే సెలబ్రెటీగా మారి ఇంటర్నెట్లో సంచలనమైంది. దీని గురించి ప్రజలు ఆరా తీశారని గూగుల్ తెలిపింది. అంతర్జాలం ఎంత అనూహ్యమైనదో ఈ సంఘటన రూజువు చేసిందని పేర్కొంది. అయితే కొన్ని అంశాలు ప్రజలకు ఎంతో బాధను కలిగించాయని గూగుల్ స్పష్టం చేసింది. బాలీవుడ్ దిగ్గజ నటుడు ధర్మేంద్ర మృతి చెందిన అనంతరం ఆయన సినిమాలు తిరిగి చూడటానికి ఎక్కువ మంది భారతీయులు మొగ్గు చూపారని గూగుల్ వెల్లడించింది.