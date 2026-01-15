ETV Bharat / bharat

గణతంత్ర వేడుకలకు అతిథులుగా ఐరోపా నేతలు- ఈ పర్యటనలోనే FTA కుదిరే ఛాన్స్!

భారత గణతంత్ర వేడుకలకు ముఖ్య అతిథులుగా యూరోపియన్ యూనియన్ నేతలు- యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియా కోస్టా, కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాండెర్ లియన్‌కు ఆహ్వానం

Republic Day 2026 Chief Guest
President of the European Commission, Ursula von der Leyen and President of the European Council, Antonio Costa (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 15, 2026 at 6:02 PM IST

3 Min Read
Republic Day 2026 Chief Guest : భారత గణతంత్ర వేడుకలకు ఈసారి యూరోపియన్ యూనియన్ నేతలను ముఖ్య అతిథులుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆహ్వానించింది. యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియా కోస్టా, యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాండెర్ లియన్‌ చీఫ్ గెస్ట్‌లుగా పాల్గొంటారని భారత విదేశాంగ శాఖ ప్రకటించింది. వీరి పర్యటనలో చాలాకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న భారత-ఈయూ వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసే అవకాశం ఉంది. అమెరికా సుంకాలు, వాణిజ్య విధానాలపై పెరుగుతున్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో ఈ పర్యటన ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆహ్వానం మేరకు కోస్టా, ఉర్సులా జనవరి 25 నుంచి మూడు రోజుల పర్యటనను భారత్​కు రానున్నారు. 26న దిల్లీలో జరగనున్న 77వ గణతంత్ర వేడుకలకు చీఫ్‌ గెస్ట్‌లుగా హాజరువుతారని విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది. ఈ పర్యటనలో భాగంగా జనవరి 27న జరగనున్న 16వ భారత్‌-ఈయూ సమిట్‌కు కోఛైర్‌గా కోస్టా, ఉర్సులా వ్యవహరించనున్నట్లు తెలిపింది. ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో ప్రతి పాదిత స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసే అవకాశం ఉంది. యూరోపియన్ యూనియన్ ప్రస్తుతం భారత్‌కు అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామిగా ఉంది. 2023–24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇరు పక్షాల మధ్య 135 బిలియన్ డాలర్ల వాణిజ్యం జరిగింది. ఈ క్రమంలో స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం అమల్లోకి వస్తే ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు మరింత బలోపేతం కానున్నాయి.

2004 నుంచే భారత్​కు భాగస్వామి
భారత్, యూరోపియన్ యూనియన్ 2004 నుంచి వ్యూహాత్మక భాగస్వాములుగా కొనసాగుతున్నాయి. చివరిగా15వ భారత్–ఈయూ శిఖరాగ్ర సమావేశం 2020 జూలైలో వర్చువల్‌గా జరిగింది. 2025 ఫిబ్రవరిలో ఈయూ కమిషనర్ల కళాశాల భారత్‌కు చేసిన చారిత్రక పర్యటన అనంతరం, ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు అనేక రంగాల్లో మరింత బలోపేతమయ్యాయని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.77వ గణతంత్ర దినోత్సవానికి ఈయూ నేతలు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరవడం,అలాగే 16వ భారత్–ఈయూ శిఖరాగ్ర సమావేశం నిర్వహణతో పరస్పర ప్రాధాన్య రంగాల్లో సహకారం మరింత విస్తరిస్తుందని స్పష్టం చేసింది.

ఎఫ్‌టీఏతో పాటు, శిఖరాగ్ర సమావేశంలో రక్షణ వ్యవస్థపై ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఒప్పందం, అలాగే కొత్త వ్యూహాత్మక అజెండాను కూడా ప్రకటించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఐదు కీలక రంగాల్లో కొత్త వ్యూహాత్మక అజెండా ఆమోదం పొందనుంది. అందులో భద్రత-రక్షణ, కనెక్టివిటీ, గ్లోబల్ అంశాలు, సస్టెయినబిలిటీ, సాంకేతికత అండ్ ఆవిష్కరణ అనే ఐదు ప్రధాన రంగాల్లో భాగస్వామ్యం కానునంది. ఈ కొత్త అజెండా ప్రపంచ సమస్యలపై మూడో దేశాలతో భారత్-ఈయూ భాగస్వామ్యాన్ని హైలైట్ చేస్తోంది. ఇది ప్రపంచ వేదికపై భారత్ పెరుగుతున్న ప్రభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. రక్షణ విభాగంలో భాగంగా సముద్ర భద్రత, సైబర్ రక్షణ, ఉగ్రవాద నిరోధం వంటి రంగాల్లో సహకారాన్ని విస్తరించాలని కొత్త అజెండా సూచించింది. ఇండియా–మిడిల్ ఈస్ట్–యూరప్ ఎకనామిక్ కారిడార్ (IMEC),గ్లోబల్ గేట్‌వే ప్రోగ్రామ్, అలాగే ఈయూ-భారత్ త్రైపాక్షిక సహకారం వంటి ప్రాంతీయ కనెక్టివిటీ కార్యక్రమాల బలోపేతానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు.

17 ఏళ్ల కిందట మొదలై
భారత్, యూరోపియన్ యూనియన్​ మధ్య మెగా ఎఫ్‌టీఏ కుదిరితే అది ప్రపంచంలోకెల్లా అతిపెద్ద స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాల్లో ఒకటిగా నిలవనుంది. దాదాపు 17 ఏళ్ల క్రితమే ఈ ఒప్పందం కోసం ఇరు పక్షాలూ చర్చలు మొదలుపెట్టాయి. ఇందులో పలు అంశాల్లో భిన్నాభిప్రాయాల కారణంగా 2013లో సంప్రదింపులు నిలిచిపోయాయి. 2022 జూన్‌లో వాటిని తిరిగి ప్రారంభించారు. కార్లు, వైన్, వ్యవసాయోత్పత్తులపై సుంకాలు తగ్గించాలంటూ దిల్లీని ఈయూ తీవ్రంగా డిమాండ్‌ చేయడంతో చర్చలు వేగంగా సాగలేదు. ఇక ఈ పర్యటనలో ఒప్పందం కుదురుతుందని భావిస్తున్నారు.

