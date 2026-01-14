ఆ గ్రామంలో పెళ్లి రోజు 'మందు' బ్యాన్- దుబారా ఖర్చులను అరికట్టేందుకు వినూత్న నిర్ణయం
Published : January 14, 2026 at 9:13 PM IST
Alcohol Ban Marraiges Himachal Pradesh : ఆ గ్రామంలో పెళ్లంటే రూ.లక్షల్లో డబ్బులు ఉండాల్సిందే. ఏకంగా మద్యానికే లక్షలకు లక్షలు ఖర్చు చేస్తారు. మేక మాంసంతో భోజనాలు తప్పనిసరి. అలాగే వివాహ సమయంలో మహిళలకు నెయ్యి, చక్కెర, నాణేలు, బట్టలు, పాత్రలు వంటి బహుమతులను ఇవ్వాల్సిందే. దీంతో పెళ్లి చేసేసరికి పేదవారి ఇల్లు గుల్లయ్యేది. ఈ క్రమంలో ఈ ఊరి ప్రజలు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దుబారా ఖర్చులను తగ్గించాలని సంకల్పించుకున్నారు. అప్పుడు ఏం చేశారంటే?
హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని సిర్మౌర్ జిల్లాలోని హతి కమ్యూనిటీ ప్రజలు వివాహాల కోసం భారీగా ఖర్చు చేస్తారు. లక్షలాది రూపాయలు మద్యానికే కేటాయిస్తారు. మేకలను కోసి అతిథులకు విందు ఇస్తారు. నాలుగైదు రోజులపాటు వివాహాన్ని అట్టహాసంగా నిర్వహిస్తారు. ఇలాంటి ఖర్చులను ఆర్థికంగా బలహీనంగా కుటుంబం భరించడం చాలా కష్టం. అందుకే సిర్మౌర్ జిల్లాలోని అంజ్ భోజ్ ప్రాంతంలోని టోన్రు గ్రామం ఒక అద్భుతమైన చొరవ తీసుకుంది. అనేక సామాజిక దురాచారాలను, వృథా ఖర్చులను అరికట్టడానికి బలమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
మద్యంపై ఆంక్షలు
టోన్రు గ్రామంలో వివాహ సమయంలో మద్యం సేవించడాన్ని పూర్తిగా నిషేధించారు. గతంలో పెళ్లి సమయంలో మద్యం కోసం దాదాపు రూ.2 లక్షలు- రూ.10 లక్షల వరకు ఖర్చయ్యేది. ఇప్పుడు వివాహంలో మందును బ్యాన్ చేయడం వల్ల ఖర్చు బాగా అదుపులోకి వస్తుంది. పెళ్లే కాకుండా అన్ని సామాజిక కార్యక్రమాల్లో మద్యంపై పూర్తి నిషేధం విధించారు. అలాగే గ్రామంలో ఫంక్షన్లు జరిగే రోజున మద్యం అమ్మకాన్ని కూడా పూర్తిగా నిషేధించారు.
విందులోనూ మార్పులు
అలాగే సంస్కరణల్లో భాగంగా భారీ విందులపై కూడా ఆంక్షలు విధించారు. పెళ్లి విందులో గ్రామం మొత్తం పాల్గొనదు. దగ్గరి కుటుంబ సభ్యులు హాజరవుతారు. ఊరిలోని ఇంటికొక మనిషిని మాత్రమే భోజనానికి ఆహ్వానించాలి. పాల్టోజ్ (వివాహం తర్వాత) అయ్యే విందులో 4-5 మంది దగ్గరి బంధువుల కుటుంబాలను మాత్రమే ఆహ్వానించాలనే షరతు పెట్టారు.
డీజే ఒక్కరోజే!
గతంలో వివాహ సమయంలో మూడు రోజులు పాటు డీజే ఉండేది. ఇప్పుడు దాన్ని పరిమితం చేశారు. ప్రధాన వివాహ వేడుక రోజున మాత్రమే డీజే పెట్టాలి. అదే విధంగా వివాహ సమయంలో మహిళలకు నెయ్యి, చక్కెర, నాణేలు, బట్టలు, పాత్రలు వంటి బహుమతులను ఇవ్వడాన్ని కూడా నిషేధించారు. పెళ్లిలో సాయం చేయడానికి వచ్చిన తోలువాకు (సహాయకులు) మేకను ఇచ్చే సంప్రదాయాన్ని రద్దు చేశారు. మరణానంతరం జరుపుకునే కర్మలు, వర్ధంతి వేడుకలు పరిమిత కుటుంబాలనే ఆహ్వానించాలని ఆంక్షలు విధించారు. పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత చేసే కార్యక్రమాలపైనా షరతులు విధించారు. గ్రామంలోని యువతి వివాహ విందులో ఖర్చును తగ్గించడం కోసం పూరీలను వడ్డిస్తారు. రోటీలను తయారుచేయరు.
గ్రామస్థులందరి సమష్ఠి నిర్ణయం
గ్రామంలోని పెద్దలు, మేధావులు, యువకులు, మహిళలు అందరూ కలిసి తమ ఊరి ప్రయోజనం కోసం అనేక ముఖ్యమైన, దార్శనిక నిర్ణయాలను ఏకగ్రీవంగా తీసుకున్నారు. ఈ నిర్ణయాన్ని టోన్రు ఊరు సమీపంలో మరో 11 గ్రామాలు అభినందిస్తున్నాయి. పెళ్లి సమయంలో దుబారా ఖర్చులను తగ్గించేందుకు టోన్రు గ్రామం తీసుకున్న చొరవను స్వాగతించాయి.
"మా నిర్ణయం సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తే, భవిష్యత్తులో వివాహ ఖర్చులను మరింత పరిమితం చేస్తాం. గ్రామంలో జరిగిన సమావేశంలో పెద్దలు, యువకులు, మహిళలు ఈ నిర్ణయాలను ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించారు. భవిష్యత్తులో వివాహ సమయంలో చేసే వృథా ఖర్చులను పూర్తిగా నిలిపివేస్తాం. తద్వారా ప్రతి పేదవాడు ఈ ఆచారాలు, దుబారా ఖర్చుల భారం నుంచి విముక్తి పొందుతాడు." అని టోన్రు గ్రామస్థుడు లలిత్ తోమర్ తెలిపాడు.
'ఈ నిర్ణయాలు పేదలను రుణ భారం నుంచి విముక్తి చేస్తాయి'
ఊరు ప్రజలందరూ సమష్ఠిగా తీసుకున్న నిర్ణయాలు పేద కుటుంబాలను రుణ భారం నుంచి విముక్తి చేస్తాయని గ్రామ అధిపతి కమలా దేవీ పేర్కొన్నారు. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఆడంబర వివాహాల కోసం పేదలు రుణాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుందని తెలిపారు. భవిష్యత్తులో వివాహ వేడుకలు, ఇతర కార్యక్రమాల ఖర్చులను మరింత పరిమితం చేస్తామని వెల్లడించారు.
"ఈ నిర్ణయాల్లో యువత కీలక పాత్ర పోషించారు. యువతకు ఇంత సుదీర్ఘమైన వివాహానికి హాజరు కావడానికి ఇప్పుడు తగినంత సమయం లేదు. రెండోది నేటి కాలంలో వివాహం సమయంలో అనవసరమైన ఖర్చులు పెరిగిపోయాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో చాలా మంది పెద్దలు యువత తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో ఏకీభవించారు." అని టోన్రు గ్రామానికి చెందిన యువ ప్రొఫెసర్ సుశీల్ తోమర్ తెలిపారు.
