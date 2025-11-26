ETV Bharat / bharat

రైతులకు గుడ్​న్యూస్- మార్కెట్లోకి కొత్త డివైజ్​-ఇకపై 2 నెలల వరకు ఫ్రెష్​గా టమాటా!

టామాటా రైతులకు ఊరట- ధర లేకపోయినా నో ప్రాబ్లమ్- 'స్మార్ట్ ప్రిజర్వేషన్ సిస్టమ్' వచ్చేసింది!

New Device For Tomato Preservation
New Device For Tomato Preservation (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 26, 2025 at 8:37 PM IST

3 Min Read
New Device For Tomato Preservation : టమాటా సాగు చేసే రైతులు ఇకపై ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ధర తగ్గితే టమాటాలను రోడ్డుపై పారబోయాల్సిన పనిలేదు. 'స్మార్ట్ ప్రిజర్వేషన్ సిస్టమ్' వచ్చేసింది. ఇందులో టమాటాలను నిల్వ చేస్తే 60 రోజుల పాటు కుళ్లిపోకుండా, పాడైపోకుండా తాజాగా ఉంటాయి. ధర లేనప్పుడు కర్షకులు ఈ 'స్మార్ట్ ప్రిజర్వేషన్ సిస్టమ్'లో టమాటాలను నిల్వచేసి మంచి ధర వచ్చినప్పుడు అమ్ముకోవచ్చు. దీంతో రైతులు మంచి లాభాలను పొందొచ్చు. మరి ఈ 'స్మార్ట్ ప్రిజర్వేషన్ సిస్టమ్'ను ఎవరు తయారుచేశారు? ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

రైతులకు భారీ ఊరట
కర్ణాటక దావణగెరె జిల్లాలోని బాపూజీ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ (BIET) కళాశాల సిబ్బంది, విద్యార్థుల బృందం టమాటాలను 45- 60 రోజుల వరకు తాజాగా ఉంచగల కొత్త స్మార్ట్ ప్రిజర్వేషన్ సిస్టమ్​ను అభివృద్ధి చేసింది. దీంతో టమాటా సాగు చేస్తున్న రైతులకు ఉపశమనం లభించింది. ఎందుకంటే టమాటాకు రేట్లు లేక కొన్నిసార్లు కర్షకులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడతారు. కొందరు కర్షకులు నిరాశ, అసహనంతో రోడ్డుపై పారబోస్తారు. అయితే కొత్త స్మార్ట్ ప్రిజర్వేషన్ సిస్టమ్‌ ఆ కష్టాలను తీర్చనుంది. ఇందులో ధరలు మెరుగుపడే వరకు రైతులు తాము పండించే టమాటా పంటను నిల్వ చేసుకోవచ్చు. మంచి ధర వచ్చినప్పుడు వాటిని అమ్ముకోవచ్చు.

Smart Preservation System
స్మార్ట్ ప్రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ (ETV Bharat)

రెండు నెలలపాటు ఫ్రెష్​గా టమాటాలు
సాధారణ రిఫ్రిజిరేటర్​లో నిల్వ చేసిన టమాటాలు రెండు వారాల వరకు తాజాగా ఉంటాయి. ఆ తర్వాత అవి రంగు మారిపోవడం, కుళ్లిపోవడం జరుగుతుంటుంది. అయితే 'స్మార్ట్ ప్రిజర్వేషన్ సిస్టమ్'లో టమాటాలను నిల్వ చేస్తే అవి దాదాపు రెండు నెలల వరకు తాజాగా ఉంటాయి. దీంతో రైతులకు నష్టాలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

'స్మార్ట్ ప్రిజర్వేషన్ సిస్టమ్' ఆవిష్కరణను తమ క్యాంపస్‌లో విజయవంతంగా పరీక్షించామని BIET ప్రిన్సిపల్ హెచ్​బీ అరవింద్, బయోటెక్నాలజీ విభాగం ప్రొఫెసర్ శ్రుతి తెలిపారు. స్మార్ట్ ప్రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ లోపల ఉంచిన టమాటాలు 60 రోజుల తర్వాత కూడా కుళ్లిపోకుండా, రంగు కోల్పోకుండా మంచి క్వాలిటీతో ఉన్నాయని వెల్లడించారు. మార్కెట్ ధరలు అకస్మాత్తుగా పడిపోయినప్పుడు తరచుగా నష్టాలను చవిచూసే చిన్న, సన్నకారు రైతులకు ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం చేకూర్చడమే ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.

Tomato in Smart Preservation System
స్మార్ట్ ప్రిజర్వేషన్ సిస్టమ్‌లో టమోటా (ETV Bharat)

ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
ఈ పరికరం యూవీసీ కాంతి, ఎరుపు కాంతి, నీలిరంగు కాంతి, ఆకుపచ్చ కాంతి, ధ్వని తరంగాలు ద్వారా పనిచేస్తుంది. టమాటాలకు రోజుకు ఆరు గంటలు ధ్వని తరంగాలను వర్తింపజేస్తారు. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల పండ్లు, కూరగాయలు తాజాగా ఉంటాయి. కాంతి తరంగాలు, ధ్వని తరంగాలు, ఇథిలీన్ సెన్సార్ టమాటాలను తాజాగా ఉంచడంతో సాయపడతాయి. అలాగే టమాటాలలోని ఇథిలీన్ హార్మోన్​ను నివారిస్తాయి. దీంతో టమాటాలు రంగు కోల్పోవు. 45-60 రోజులు నిల్వ ఉంటాయి.

Sound Waves for Smart Preservation System
స్మార్ట్ ప్రిజర్వేషన్ సిస్టమ్- ధ్వని తరంగాలు (ETV Bharat)

నాలుగో ప్లేస్​లో నిలిచిన ఆవిష్కరణ
కేంద్ర ప్రభుత్వ వినియోగదారుల ఫోరం ఇటీవల దిల్లీలో స్మార్ట్ ఇండియా గ్రాండ్ ఛాలెంజ్​ను నిర్వహించింది. అందులో 'స్మార్ట్ ప్రిజర్వేషన్ సిస్టమ్'ను ప్రదర్శించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఆ ఛాలెంజ్​లో 20 ఆవిష్కరణలు పోటీ పడగా, 'స్మార్ట్ ప్రిజర్వేషన్ సిస్టమ్' నాలుగో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టును అభినందించింది. దీన్ని మరింత అభివృద్ధి చేయాలని ఆవిష్కర్తలను ప్రోత్సహించింది. దీనితో ఉష్ణోగ్రత, స్థానిక పరిస్థితుల ఆధారంగా వ్యవస్థను మెరుగుపరచడానికి BIET బృందం ప్రయత్నిస్తోంది.

Smart Preservation System Room
స్మార్ట్ ప్రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ రూమ్ (ETV Bharat)

"కర్ణాటకలో ముఖ్యంగా కోలార్ వంటి ప్రాంతాలలో టమాటా ధరలు పడిపోయినప్పుడు రైతులు తరచుగా తమ ఉత్పత్తులను రోడ్డు పక్కన పడేస్తున్నారు. అందుకే మా బృందం రైతుల కోసం ఏదైనా చేయాలనుకుంది. టమాటాలను నిల్వ చేసి మంచి ధర వచ్చేటప్పుడు అమ్ముకునేలా చేసేందుకు స్మార్ట్ ప్రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చింది. ఎటువంటి వాణిజ్య ఉపయోగం కోసం ఈ ఆవిష్కరణ చేయలేదు. కానీ వ్యవసాయ రంగంలో ఆచరణాత్మక ఉపయోగం కోసం ఈ సాంకేతికత త్వరలో అందుబాటులోకి వస్తుందని ఆశిస్తున్నాం. టమాటాలను ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచినా అవి 15 రోజులే తాజాగా ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ముడతలు పడి పాడైపోతాయి. సెంటర్ కన్స్యూమర్ ఫోరం టమాటా గ్రాండ్ ఛాలెంజ్ పోటీలో మా ప్రాజెక్ట్ నాలుగో ప్లేస్ లో నిలిచింది. ఇది ధ్వని తరంగాలు, కాంతి తరంగాలను ఉపయోగించి టమాటాలను 60 రోజుల పాటు తాజాగా ఉంచే పరికరం. దీనికి మంచి స్పందన వచ్చింది" అని BIET ప్రిన్సిపల్ అరవింద్ తెలిపారు.

Smart Preservation System
స్మార్ట్ ప్రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ (ETV Bharat)

15 మందికి పైగా విద్యార్థులు ఈ ప్రాజెక్టు కోసం మూడు నెలల కష్టపడ్డారని BIET బయోటెక్నాలజీ ప్రొఫెసర్ శ్రుతి తెలిపారు. ఈ పరికరం శాస్త్రీయ ఆవిష్కరణలను వాస్తవ వ్యవసాయ అవసరాలతో మిళితం చేస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. స్మార్ట్ ప్రిజర్వేషన్ సిస్టమ్​కు జాతీయ స్థాయిలో సానుకూల స్పందన రావడంతో ఈ ఆవిష్కరణను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి తమ బృందానికి సరికొత్త ప్రోత్సహం లభించిందన్నారు.

