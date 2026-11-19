'ఇండియా ఫస్ట్' ప్రాతిపదికగా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు: మోదీ
PM Modi On India First : వ్యవసాయ రంగంలో పెట్టుబడులను మరింత పెంచాలని పారిశ్రామిక రంగానికి మోదీ పిలుపునిచ్చారు. అభివృద్ధి పథంలో సాగాలంటే ఎప్పటికప్పుడు ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవడం ఆయన అవసరమన్నారు.
Published : November 19, 2026 at 12:12 PM IST
భారత్ స్వయం సమృద్ధి సాధించేందుకు వచ్చే 20ఏళ్లపాటు ప్రతి దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి నిర్ణయంలోనూ 'ఇండియా ఫస్ట్' అనేది ప్రాతిపదిక కావాలని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ సూచించారు. వ్యవసాయ రంగంలో పెట్టుబడులను మరింత పెంచాలని పారిశ్రామిక రంగానికి పిలుపునిచ్చారు. అభివృద్ధి పథంలో సాగాలంటే ఎప్పటికప్పుడు ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవడం ఆయన అవసరమన్నారు. ఇది వ్యక్తులకు, పరిశ్రమలకు, దేశానికి అందరికీ వర్తిస్తుందని అన్నారు. ఫిక్కీ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ, రైతులు, పరిశ్రమలు, సంపద సృష్టికర్తలు, పన్ను చెల్లింపుదారులను గౌరవించినప్పుడే దేశం అభివృద్ధి సాధిస్తుందన్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రధాన ఆర్థికవ్యవస్థ భారత్ అని, దాదాపు 7శాతం వృద్ధిని కొనసాగిస్తుందని అంతర్జాతీయ సంస్థలు అంచనా వేస్తున్నాయని తెలిపారు.
#WATCH | Delhi: At FICCI's centenary convention, PM Narendra Modi says, "This is not like previous governments, this is a friendly government, one that knows how to honour friendship. And if you are my true friends, then you must do one thing. Write to me without hesitation about what reforms are still needed. Our domestic market must not become our comfort zone; it should give us the confidence to compete in the global market...Invest in understanding global customer needs, matching international standards, and building distribution networks. FICCI was born in 1927 and India gained independence 20 years later—similarly, as you mark 100 years in 2027, resolve to build a 'Viksit Bharat' in the next 20 years. 'Viksit Bharat' is not just a slogan, it is a commitment."— ANI (@ANI) November 19, 2026
"గత వందేళ్లలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేక దశలను చూసింది. మనం లైసెన్స్ కోటారాజ్ను చూశాం. జాతీయీకరణ విఫలప్రయోగాన్ని కూడా చూశాం. ఆ తర్వాత 21వ శతాబ్దంలో దేశ ఆర్థికవ్యవస్థను 'ఫ్రెజైల్ ఫైవ్'లో లెక్కించే సమయం కూడా వచ్చింది. కానీ గత 12ఏళ్లలో దేశప్రజలు, మీరందరూ ఎంతో కష్టపడ్డారు. యువత, రైతులు, శ్రామిక సోదరసోదరీమణులు, పారిశ్రామిక రంగానికి చెందిన మీ సహచరులందరూ గత పరిస్థితులను మార్చారు. నేడు దేశంలో ప్రగతి అత్యంత వేగంగా ఉంది. అదే సమయంలో పేదరికం నుంచి బయటపడే వేగం కూడా అద్భుతంగా ఉంది."
- నరేంద్రమోదీ, ప్రధానమంత్రి