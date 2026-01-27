మన బంధం ఈనాటి కాదు- కొత్త శిఖరాలకు ఐరోపా, భారత్ సహకారం: ట్రేడ్ డీల్పై ఈయూ కౌన్సిల్ చీఫ్
భారత్, ఈయూ ఒప్పందంపై యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు కోస్టా కీలక వ్యాఖ్యలు
EU On India FTA (ANI)
Published : January 27, 2026 at 2:11 PM IST
EU On India FTA : భారత్- ఈయూ మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం కుదరడం చరిత్రాత్మక ముందడుగు అని యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టా తెలిపారు. ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశాల మధ్య కీలక ఒప్పందం కుదిరిందని పేర్కొన్నారు. ఈ ఒప్పందం కుదిరేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎంతో చొరవ చూపారని అన్నారు. ఐరోపా, భారత సహకారం కొత్త శిఖరాలకు చేరుతోందని పేర్కొన్నారు. భారత్ ప్రపంచంలోనే వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని అన్నారు. ఈ ఒప్పందం భారత్- ఐరోపా దేశాల ప్రజలకు ఎంతో ప్రయోజనకరమని చెప్పారు. ఐరోపా, భారత బంధం ఈనాటిది కాదని, తమ పూర్వీకులు కూడా గోవాకు చెందిన వారు ఉన్నారని అన్నారు.