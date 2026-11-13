దిల్లీలో ప్రమాదకర స్థాయికి వాయు కాలుష్యం- 494కు చేరిన ఏక్యూఐ
Delhi Air Quality Today : దిల్లీలో శుక్రవారం ఉదయం 7:31 గంటలకు గాలి నాణ్యత సూచిక 494గా నమోదైంది.
Published : November 13, 2026 at 9:16 AM IST
దేశ రాజధాని దిల్లీలో వాయు కాలుష్యం రోజురోజుకీ ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుతోంది. శుక్రవారం ఉదయం 7:31 గంటలకు నగరం మొత్తం గాలి నాణ్యత సూచిక (ఏక్యూఐ) 494గా నమోదైంది. దట్టమైన పొగమంచు, కాలుష్యం కారణంగా నగరాన్ని పొగ కమ్మేయడంతో పలు ప్రాంతాల్లో దృశ్యమానత తగ్గింది. అనేక ప్రాంతాల్లో గాలి నాణ్యత తీవ్ర కేటగిరీలో నమోదైంది. సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ (సీపీసీబీ) గణాంకాల ప్రకారం, అత్యధిక కాలుష్యం నమోదైన ప్రాంతాల్లో ఐఐటీ దిల్లీ మొదటి స్థానంలో ఉంది. అక్కడ ఏక్యూఐ 488గా నమోదైంది. ఐటీఓలో 455, ఆనంద్ విహార్లో 419, రోహిణిలో 413, రాజోక్రి సరిహద్దు ప్రాంతంలో 402గా నమోదైంది. ఈ ప్రాంతాలన్నింటిలో గాలి నాణ్యత తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ కాలుష్య తీవ్రత ఎక్కువగానే ఉంది. ఆర్కే పురంలో ఏక్యూఐ 391, మందిర్ మార్గ్లో 378, ద్వారకా ఎక్స్ప్రెస్వేలో 369, ఉత్తమ్ నగర్లో 363, లోధి రోడ్లో 341గా నమోదైంది. అయితే ధౌలా కువాన్ పరిసర ప్రాంతంలో ఏక్యూఐ 161గా నమోదై మోస్తరు కేటగిరీలో ఉంది.