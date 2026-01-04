తమిళనాడు, బంగాల్లో NDA విజయం ఖాయం : అమిత్ షా
ఎన్డీఏ విజయాల జాబితాలో తమిళనాడు, బంగాల్ చేరడం ఖాయం- విశ్వాసం వ్యక్తం చేసిన కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా
Published : January 4, 2026 at 8:15 PM IST
NDA Will Win In TN And Bengal : త్వరలో తమిళనాడు, బంగాల్లో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ కూటమి విజయం సాధిస్తుందని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ఆదివారం తమిళనాడులోని పుదుక్కోట్టైలో జరిగిన బీజేపీ ర్యాలీలో అమిత్ షా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. హరియాణాలో వరుసగా మూడోసారి విజయం సాధించామని, ఇప్పుడు తమిళనాడు, బంగాల్ వంతు వచ్చిందని పేర్కొన్నారు.
అధికార డీఎంకే ప్రభుత్వంపై అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయని, 'అవినీతి మంత్రుల సైన్యంతో రాష్ట్రం పురోగమించగలదా?' అని అమిత్ షా ప్రశ్నించారు. డీఎంకే వంశపారంపర్య పాలనను శాశ్వతంగా కొనసాగించాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తోందని, కానీ ఆ కల నెరవేరదని పేర్కొన్నారు. తమిళనాడులో కుటుంబ రాజకీయాలకు ముగింపు పలికే సమయం ఆసన్నమైందని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు బీజేపీతో జతకట్టిన అన్నాడీఎంకే చీఫ్ ఎడప్పాడి కె.పళనిస్వామి కూడా ర్యాలీలో ప్రసంగించారు.