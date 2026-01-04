ETV Bharat / bharat

తమిళనాడు, బంగాల్​లో NDA విజయం ఖాయం : అమిత్​ షా

ఎన్​డీఏ విజయాల జాబితాలో తమిళనాడు, బంగాల్ చేరడం ఖాయం- విశ్వాసం వ్యక్తం చేసిన కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా

NDA Will Win In TN And Bengal : త్వరలో తమిళనాడు, బంగాల్​లో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్​డీఏ కూటమి విజయం సాధిస్తుందని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్​ షా విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ఆదివారం తమిళనాడులోని పుదుక్కోట్టైలో జరిగిన బీజేపీ ర్యాలీలో అమిత్ షా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. హరియాణాలో వరుసగా మూడోసారి విజయం సాధించామని, ఇప్పుడు తమిళనాడు, బంగాల్​ వంతు వచ్చిందని పేర్కొన్నారు.

అధికార డీఎంకే ప్రభుత్వంపై అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయని, 'అవినీతి మంత్రుల సైన్యంతో రాష్ట్రం పురోగమించగలదా?' అని అమిత్ షా ప్రశ్నించారు. డీఎంకే వంశపారంపర్య పాలనను శాశ్వతంగా కొనసాగించాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తోందని, కానీ ఆ కల నెరవేరదని పేర్కొన్నారు. తమిళనాడులో కుటుంబ రాజకీయాలకు ముగింపు పలికే సమయం ఆసన్నమైందని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు బీజేపీతో జతకట్టిన అన్నాడీఎంకే చీఫ్​ ఎడప్పాడి కె.పళనిస్వామి కూడా ర్యాలీలో ప్రసంగించారు.

