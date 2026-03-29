తమిళనాడు ఎన్నికలు: రెండు చోట్ల దళపతి విజయ్ పోటీ- TVK అభ్యర్థుల జాబితా విడుదల

పెరంబూర్‌, తిరుచ్చి ఈస్ట్ నుంచి బరిలోకి దిగనున్న విజయ్‌- 234 స్థానాలకు ఏప్రిల్‌ 23న పోలింగ్‌, మే 4న ఫలితాలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 29, 2026 at 12:18 PM IST

Updated : March 29, 2026 at 12:58 PM IST

Tamilnadu Polls TVK : టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్ రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం పార్టీ అభ్యర్థుల జాబితాను విడుదల చేస్తూ, తాను రెండు నియోజకవర్గాల నుంచి పోటీ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. చెన్నైలోని పెరంబూర్‌, తిరుచ్చి ఈస్ట్ స్థానాల నుంచి విజయ్‌ బరిలోకి దిగనున్నారు. చెన్నైలో జరిగిన పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశంలో అభ్యర్థుల పేర్లను ప్రకటించిన విజయ్‌, ఈ ఎన్నికలు తమ పార్టీకి ఎంతో కీలకమని చెప్పారు.

ప్రజల కోసం నిజాయితీగా పని చేసే నాయకులనే అభ్యర్థులుగా ఎంపిక చేసినట్లు వెల్లడించారు. తమ పార్టీ గుర్తు విజిల్​కు ఓటు వేయాలని ప్రజలను కోరుతూ, ఇది ఒక కొత్త మార్పు కోసం జరిగే ఎన్నిక అని పేర్కొన్నారు. పార్టీ కీలక నేతలకు కూడా ప్రధాన స్థానాలు కేటాయించారు. టీవీకే ప్రధాన కార్యదర్శి ఎన్‌. ఆనంద్‌ టి.నగర్ నుంచి పోటీ చేయనుండగా, ఆధవ్‌ అర్జున విల్లివాక్కం నుంచి బరిలోకి దిగనున్నారు. మాజీ మంత్రి కే.ఏ. సెంగొట్టియాన్ గోబిచెట్టిపాళ్యం నుంచి పోటీ చేయనున్నారు. పార్టీ అంతర్గత బృందానికి చెందిన మరికొందరు నేతలకు కూడా ముఖ్య నియోజకవర్గాలు అప్పగించారు.

ఈ సందర్భంగా అధికార డీఎంకే కూటమిపై విజయ్‌ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఆ కూటమి సహజమైనది కాదని, కేవలం ప్రయోజనాల కోసం ఏర్పడిన ప్యాచ్‌ అప్‌ అలయన్స్‌ అని వ్యాఖ్యానించారు. ఈసారి ఎన్నికల పోరు తమ ప్రజల కూటమి టీవీకే, స్టాలిన్ నేతృత్వంలోని కూటమి మధ్యనే జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు. ప్రజలకు ఇచ్చే హామీల విషయానికి వస్తే, యువతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ పలు కీలక నిర్ణయాలు ప్రకటించారు. ఇంటర్మీడియట్‌ నుంచి పీహెచ్‌డీ వరకు చదువుకునే విద్యార్థులకు ఎటువంటి పూచీకత్తు లేకుండా రూ.20 లక్షల వరకు రుణ సౌకర్యం కల్పిస్తామని తెలిపారు.

అలాగే డిప్లొమా పూర్తి చేసిన వారికి నెలకు రూ.2,000, గ్రాడ్యుయేట్లకు రూ.4,000 ఆర్థిక సహాయం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. మహిళల భద్రతపై కూడా ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తామని విజయ్‌ పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో కఠిన చట్టాలు అమలు చేసి, శాంతి భద్రతలను బలోపేతం చేస్తామని తెలిపారు. ముఖ్యంగా, తమిళనాడును మాదకద్రవ్యాల రహిత రాష్ట్రంగా మార్చేందుకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. ప్రభుత్వ పరీక్షలను సమయానికి నిర్వహించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా చెప్పారు.

తమ పార్టీ అభ్యర్థులపై ప్రత్యేకంగా మాట్లాడిన విజయ్‌, వారు సంపన్నులు కాదని, సాధారణ ప్రజల కష్టాలను అర్థం చేసుకునే వ్యక్తులని అన్నారు. "ఎమ్మెల్యే అనేది కేవలం పదవి కాదు. అది ప్రజల గొంతుక. అసెంబ్లీని కాపాడే బాధ్యత వారి మీద ఉంటుంది" అని పేర్కొన్నారు. అనుభవం కంటే నిజాయితీ, బాధ్యత, ప్రజల పట్ల నిబద్ధత ముఖ్యమని చెప్పారు. పెరంబూర్‌లో డీఎంకే అభ్యర్థి ఆర్‌.డి. శేఖర్‌తో, తిరుచ్చి ఈస్ట్‌లో ఇనిగో ఇరుడయరాజ్‌తో విజయ్‌ పోటీ చేయనున్నారు.

దీంతో ఈ రెండు నియోజకవర్గాల్లో పోటీ ఆసక్తికరంగా మారింది. అలాగే కొలత్తూర్‌లో టీవీకే అభ్యర్థి వీఎస్‌ బాబు నేరుగా ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్‌కు ఎదురు నిలవనున్నారు. చెపాక్‌లో ఉదయనిధి స్టాలిన్‌కు వ్యతిరేకంగా కూడా టీవీకే అభ్యర్థి పోటీ చేయనున్నారు. ఈ ఎన్నికల ద్వారా రాజకీయ రంగంలోకి అడుగుపెడుతున్న విజయ్‌, ప్రజలకు ఒక అవకాశం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రజా ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేయబోమని, అవినీతి చేయబోమని హామీ ఇచ్చారు. "మేము ప్రజల కోసమే ఉన్నాం ఎప్పుడూ ప్రజల కోసమే ఉంటాం" అని స్పష్టం చేశారు. తమిళనాడులో మొత్తం 234 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఏప్రిల్‌ 23న ఒకే విడతలో పోలింగ్‌ జరగనుంది. మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టి ఫలితాలను ప్రకటించనున్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర అసెంబ్లీ పదవీకాలం మే 10తో ముగియనుంది.

