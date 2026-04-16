మహిళలకు నెలకు రూ. 2,500, నిరుద్యోగులకు రూ. 4,000- TVK మేనిఫెస్టో విడుదల
60 ఏళ్లలోపు మహిళలకు ప్రతి నెల 2500 రూపాయలు- ఉద్యోగుల కోసం, పాత పెన్షన్ పథకాన్ని పరిశీలిస్తాం- తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ మేనిఫెస్టోను విడుదల చేసిన తమిళగ వెట్రి కళగం అధినేత విజయ్
Published : April 16, 2026 at 8:04 PM IST
TVK Election Manifesto Released : అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ తమిళనాడు ప్రజలకు టీవీకే పార్టీ భారీ హామీలు ప్రకటించింది. తాము అధికారంలోకి వస్తే 60 ఏళ్ల లోపు వయస్సు ఉన్న మహిళలందరికీ నెలకు 2 వేల 500 రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తామని తెలిపింది. ఈ మేరకు పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను టీవీకే చీఫ్ విజయ్ విడుదల చేశారు. రాష్ట్రంలోని వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు ప్రతి నెలా 3 వేల రూపాయల పింఛను అందిస్తామని విజయ్ హామీ ఇచ్చారు. ప్రతి కుటుంబానికి ఏడాదికి 6 ఉచిత సిలిండర్లు ఇస్తామన్నారు.
గృహ వినియోగదారుల కోసం 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ సరఫరా చేస్తామని వెల్లడించారు. పేదింటి ఆడబిడ్డల వివాహాల కోసం 8 గ్రాముల బంగారంతో పాటు నాణ్యమైన పట్టుచీరను కానుకగా ఇస్తామని ప్రకటించారు. ప్రతి ఇంటికి పైపుల ద్వారా 100 శాతం సురక్షితమైన తాగునీరును అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
నిరుద్యోగ యువత కోసం కొత్త పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టి దాని ద్వారా 5 లక్షల మంది నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. దివంగత మాజీ ముఖ్యమంత్రి కామరాజ్ స్ఫూర్తితో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 100 రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలను ఏర్పాటు చేస్తామని విజయ్ ప్రకటించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే పిల్లల కోసం వారి తల్లుల ఖాతాల్లో ఏడాదికి 15వేల రూపాయలు జమ చేస్తామని తెలిపారు. ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనుకునే విద్యార్థులకు 20 లక్షల రూపాయల వరకు విద్యా రుణాలు కల్పిస్తామని తెలిపారు.
మాదకద్రవ్య రహిత తమిళనాడు
పాఠశాలలు, కళాశాల్లో మాదకద్రవ్య వ్యతిరేక అవగాహన వేదికలు ఏర్పాటు చేస్తామని విజయ్ ప్రకటించారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సహాయంతో పోటీ పరీక్షలకు ఉచిత కోచింగ్ ఇస్తామన్నారు. ఏటా చేపల వేట నిషేధ కాలంలో మత్స్యకార కుటుంబానికి ఇచ్చే భారీగా పెంచుతామన్నారు. మత్స్యకారులకు రూ.25 లక్షల వరకు ప్రమాద బీమా రక్షణ కల్పిస్తామన్నారు. భారతదేశ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా, చేపలకు చట్టబద్ధమైన కనీస మద్దతు ధర కల్పిస్తామన్నారు.
మేనిఫెస్టోలని ఇతర హామీలు
- ప్రతి జిల్లాలో ఆధునిక వసతులతో కూడిన ఉచిత రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల ఏర్పాటు.
- విద్యార్థుల ఉన్నత చదువుల కోసం ఎటువంటి ఆస్తుల పూచీకత్తు లేకుండా రూ. 20 లక్షల వరకు ఎడ్యుకేషన్ లోన్ గ్యారంటీ
- కృత్రిమ మేధ ఆధారిత ఉచిత పోటీ పరీక్షల కోచింగ్ సెంటర్ల ఏర్పాటు
- నిరుద్యోగ భృతి: గ్రాడ్యుయేట్లకు నెలకు రూ. 4,000 , డిప్లొమా/ఐటీఐ అభ్యర్థులకు రూ. 2,500 స్టైఫండ్
- రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5 లక్షల మంది యువతకు తమ సొంత గ్రామాల్లోనే ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజలకు చేరవేసే ఉద్యోగాల కల్పన. వీరికి నెలకు రూ. 18,000 జీతం
- ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి పక్కాగా వార్షిక క్యాలెండర్ విడుదల చేసి, బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు లేకుండా నియామకాలు
- ప్రతి కుటుంబానికి రూ. 25 లక్షల బీమా కవరేజ్
- వృద్ధులు, వితంతువుల పెన్షన్ రూ. 3,000కు పెంపు.
- ప్రతినెలా 200 యూనిట్ల వరకు విద్యుత్ ఉచితం
- ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను పాత పెన్షన్ పథకం పునరుద్ధరణను పరిశీలిస్తామని, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులను క్రమబద్ధీకరిస్తామని విజయ్ హామీ ఇచ్చారు. అంగన్వాడీ కార్యకర్తల జీతాలను రూ. 18,000కు పెంచుతామని మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించారు.
వ్యవసాయంపై ఫోకస్
- విజయ్ తన పార్టీ మేనిఫెస్టోలో వ్యవసాయం, రైతుల సంక్షేమంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.
- 5 ఎకరాల లోపు రైతుల సహకార రుణాల 100% మాఫీ. అంతకంటే ఎక్కువ భూమి ఉన్న వారికి 50% రుణమాఫీ.
- వరి క్వింటాల్కు రూ. 3,500, చెరకు టన్నుకు రూ. 4,500* కనీస మద్దతు ధర.
- కౌలు రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలకు ఏటా రూ. 10,000 నేరుగా ఆర్థిక సాయం.
- వేట నిషేధ కాలంలో ఇచ్చే సాయం రూ. 27,000కు పెంపు.