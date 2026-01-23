డీఎంకేకు కౌంట్డౌన్ ప్రారంభం- తమిళనాడులో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు పక్కా : మోదీ
తమిళ ప్రజలు డీఎంకే, సీఎంసీలను కూల్చేందుకు నిర్ణయించుకున్నారు- తమిళనాట బీజేపీ డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం ఏర్పడడం ఖాయం- మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : January 23, 2026 at 5:12 PM IST
Modi Tamil Nadu Visit : తమిళనాడు ప్రజలు డీఎంకే, సీఎంసీలను కూల్చివేసేందుకు నిర్ణయించుకున్నారని, అక్కడ బీజేపీ-ఎన్డీఏ డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కావడం ఖాయమని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. తమిళనాడులోని మధురాంతకంలో జరిగిన ర్యాలీలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ, డీఎంకే ప్రభుత్వానికి కౌంట్డౌన్ ప్రారంభమైందని పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Chengalpattu, Tamil Nadu: Prime Minister Narendra Modi says, " tamil nadu now seeks liberation from the dmk's misgovernance. tamil nadu now wants a bjp-nda government... we must free tamil nadu from the dmk government. we must make tamil nadu a developed, secure, and… pic.twitter.com/76mjmCoQSC— ANI (@ANI) January 23, 2026
"తమిళనాడు డీఎంకే దుష్పరిపాలన నుంచి విముక్తి పొందాలని కోరుకుంటోంది. నిజానికి డీఎంకే అంటే అవినీతి, మాఫియా, నేరాలను ప్రోత్సహించే ప్రభుత్వం. దానికి ప్రజాస్వామ్యం, జవాబుదారీతనంతో పనిలేదు. అది కేవలం ఒక కుటుంబం కోసం పనిచేస్తోంది. ఈ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎంత అవినీతి జరుగుతుందో, అది ఎవరి జేబుల్లోకి చేరుతోందో, చిన్న పిల్లాడికి కూడా తెలుసు. డీఎంకే బారి నుంచి తమిళనాడును విడిపించాలి. అందుకే తమిళ ప్రజలు డీఎంకే ప్రభుత్వాన్ని కూల్చివేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇక్కడ బీజేపీ-ఎన్డీఏల డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు ఖాయం."
- ప్రధాని మోదీ