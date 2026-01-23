ETV Bharat / bharat

డీఎంకేకు కౌంట్​డౌన్ ప్రారంభం- తమిళనాడులో ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు పక్కా : మోదీ

తమిళ ప్రజలు డీఎంకే, సీఎంసీలను కూల్చేందుకు నిర్ణయించుకున్నారు- తమిళనాట బీజేపీ డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం ఏర్పడడం ఖాయం- మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు

PM Modi
PM Modi (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 23, 2026 at 5:12 PM IST

Modi Tamil Nadu Visit : తమిళనాడు ప్రజలు డీఎంకే, సీఎంసీలను కూల్చివేసేందుకు నిర్ణయించుకున్నారని, అక్కడ బీజేపీ-ఎన్​డీఏ డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కావడం ఖాయమని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. తమిళనాడులోని మధురాంతకంలో జరిగిన ర్యాలీలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ, డీఎంకే ప్రభుత్వానికి కౌంట్​డౌన్​ ప్రారంభమైందని పేర్కొన్నారు.

"తమిళనాడు డీఎంకే దుష్పరిపాలన నుంచి విముక్తి పొందాలని కోరుకుంటోంది. నిజానికి డీఎంకే అంటే అవినీతి, మాఫియా, నేరాలను ప్రోత్సహించే ప్రభుత్వం. దానికి ప్రజాస్వామ్యం, జవాబుదారీతనంతో పనిలేదు. అది కేవలం ఒక కుటుంబం కోసం పనిచేస్తోంది. ఈ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎంత అవినీతి జరుగుతుందో, అది ఎవరి జేబుల్లోకి చేరుతోందో, చిన్న పిల్లాడికి కూడా తెలుసు. డీఎంకే బారి నుంచి తమిళనాడును విడిపించాలి. అందుకే తమిళ ప్రజలు డీఎంకే ప్రభుత్వాన్ని కూల్చివేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇక్కడ బీజేపీ-ఎన్​డీఏల డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు ఖాయం."
- ప్రధాని మోదీ

