'రాహుల్ గాంధీకి TVK మద్దతు ఇవ్వకపోతే కాంగ్రెస్ మంత్రులు రాజీనామా చేస్తారు'- తమిళనాడు మంత్రి వార్నింగ్
2029లో రాహుల్ గాంధీ భారతదేశ ప్రధానమంత్రి అవుతారని పర్యాటక శాఖ మంత్రి ఎస్. రాజేశ్ కుమార్ జోస్యం
Published : August 31, 2026 at 9:40 AM IST
Congress Stand on TVK : తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ జాతీయ స్థాయి రాజకీయాల్లోకి వెళ్తారన్న ప్రచారం నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ నేత, పర్యాటక శాఖ మంత్రి ఎస్. రాజేశ్ కుమార్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2029 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా రాహుల్ గాంధీకి TVK మద్దతు ఇవ్వకపోతే, రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ మంత్రులు రాజీనామా చేస్తారని హెచ్చరించారు. 2029లో రాహుల్ గాంధీ భారతదేశ ప్రధానమంత్రి అవుతారని జోస్యం చెప్పారు. కన్యాకుమారి పశ్చిమ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు జార్జ్ రాబిన్సన్ పదవీ స్వీకరణ కార్యక్రమంలో శనివారం పాల్గొన్న ఆయన ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. 2029 లోక్సభ ఎన్నికల్లో తమిళనాడు నుంచి ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ను ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా నిలపాలనే TVK నేతల ప్రయత్నాల నేపథ్యంలో ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.