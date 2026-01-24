ETV Bharat / bharat

MK Stalin On Governor Ravi : అసెంబ్లీ సమావేశాల ప్రారంభంలో ప్రసంగాన్ని చదవకుండా గవర్నర్ ఆర్​ఎన్ రవి తన పదవిని అవమానించారని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ ఆరోపించారు. ఆయన చర్యలను విమర్శించక తప్పడం లేదని, గతంలో తమిళనాడుకు వచ్చిన గవర్నర్లు ఎవరూ రవిలా లేరని అన్నారు. దేశభక్తి తమకు గౌరవం ఉందని, ఎవరూ పాఠాలు నేర్పించాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు. శనివారం అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'సమావేశాల ప్రారంభంలో ప్రసంగం చదవకపోవడం ద్వారా గవర్నర్ తన పదవిని అవమానిస్తున్నారు. గవర్నర్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వవ్యహరిస్తున్నారు. ఆ ఒక్క కారణాన్ని చెప్పి పదే పదే అసెంబ్లీ నుంచి వాకౌట్ చేస్తున్నారు. దేశం, జాతీయ గీతం పట్ల మాకు గౌవరం ఉంది. ఈ విషయంలో ఎవరూ పాఠాలు నేర్పించాల్సిన అవసరం లేదు. మాజీ ముఖ్యమంత్రులు సీఎన్ అన్నాదురై, ఎం కురణానిధి, ఎంజీఆర్, జయలలిత హయాంలో చూడని సంక్షోభాన్ని నేను ఎదుర్కొంటున్నా. ఇదేం నాకు కొత్త కాదు. గతంలో నేను అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొని వాటిని అధిగమించా' అని ఎంకే స్టాలిన్ అన్నారు.

