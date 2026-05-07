విజయ్​ ప్రమాణస్వీకారంపై క్లారిటీ ఇచ్చిన లోక్​భవన్​- గవర్నర్ నివాసం ఎదుట 'టీవీకే' ఆందోళన

తమిళనాడులో క్షణక్షణం మారుతున్న రాజకీయ పరిస్థితులు- గవర్నర్‌ ఆర్లేకర్‌తో విజయ్‌ భేటీపై ప్రకటన విడుదల చేసిన లోక్​భవన్

TVK Chief Vijay and Tamil Nadu Governor Rajendra Arlekar (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 7, 2026 at 4:00 PM IST

Lok Bhavan On TVK Govt : తమిళనాడులో రాజీకీయాలు ఉత్కంఠభరితంగా మారాయి. ప్రభుత్వ ఏర్పాటు గవర్నర్​ అంగీకారం తెలుపలేదని అంతకుముందు వార్తా కథనాలు వెలువడ్డాయి. 118 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు ఉందని నిరూపించాలని గవర్నర్ విజయ్‌కు సూచించినట్లు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరిగింది. అయితే, ఆ వార్తలపై లోక్​భవన్ తాజాగా​ ప్రెస్​నోట్​ విడుదల చేసింది. అందులో, ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు మెజారిటీ చూపాల్సిన అవసరాన్ని విజయ్‌కు గవర్నర్‌ వివరించారని పేర్కొంది. "ఇవాళ గవర్నర్ ఆర్లేకర్‌తో విజయ్ భేటీ అయ్యారు. మెజార్టీ కనిపించడం లేదని వివరించారు. మెజార్టీతోనే రావాలని గవర్నర్‌ సూచించారు" అని లోక్‌భవన్‌ అధికారిక ప్రకటనలో వెలువడింది.

అయితే, గవర్నర్ ఆహ్వానం మేరకే విజయ్ ఆయన్ను కలిసినట్లు తెలుస్తోంది. ఎన్నికల ఫలితాలు అనంతరం రెండు రోజుల వ్యవధిలో వీరి భేటీ జరిగడం ఇది రెండో సారి. ఇప్పటికే టీవీకేకు కాంగ్రెస్ మద్దతు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో బుధవారం గవర్నర్‌తో టీవీకే చీఫ్ భేటీ అయ్యారు.

లోక్​భవన్​ వెలుపల టీవీకే నిరసన
మరోవైపు, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి విజయ్​ను అనుమతించాలని డిమాండ్ చేస్తూ, TVK కార్యకర్తలు లోక్ భవన్ వెలుపల ఆందోళన చేపట్టారు. దీంతో కొంతసేపు ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. మెజారిటీని నిరూపించుకోవడానికి లోక్​భవన్​ సరైన వేదిక కాదని, శాసనసభ మాత్రమే సరైన స్థలమని టీవీకే కార్యకర్తలు అభిప్రాయపడ్డారు. ఎన్నికల్లో 108 మంది ఎమ్మెల్యేలను గెలుచుకొని తమ పార్టీ అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిందని వారు గుర్తు చేశారు. టీవీకే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే విషయంలో, గవర్నర్​ బీజేపీకి పక్షపాతంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు. గవర్నర్​కు వ్యతిరేకంగా ప్లకార్డులు ప్రదర్శిస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. గురువారం విజయ్​ ప్రమాణ స్వీకారం చేయలేకపోయినందున తాము నిరాశ చెందామని, అయితే, విజయ్​ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయ్యేవరకు చెన్నైలోనే ఉండిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు టీవీకే కార్యకర్తలు తెలిపారు.

టీవీకేకు మద్దతు అంశంపై వామపక్ష పార్టీల్లో చర్చ
ఇదిలా ఉండగా, టీవీకేకు మద్దతు అంశంపై వామపక్ష పార్టీల్లో చర్చ మొదలైంది. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు మద్దతు ఇవ్వాలని విజయ్ తమ పార్టీకి లేఖ రాశారని సీపీఐ నాయకుడు వీరపాండియన్ తెలిపారు. దీనిపై చర్చించేందుకు శుక్రవారం అత్యవసర రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. సమావేశం అనంతరం తుది నిర్ణయం ప్రకటిస్తామని వెల్లడించారు. అలాగే డీఎంకే నేత ఎంకే స్టాలిన్‌తో జరిగిన సమావేశం కేవలం మర్యాదపూర్వక భేటీ మాత్రమేనని వీరపాండియన్ స్పష్టం చేశారు.

రాష్ట్రంలో బీజేపీ గందరగోళం సృష్టిస్తోంది!
మరోవైపు విడుతలై చిరుతైగల్ కచ్చి (వీకేసీ) అధినేత తోల్ తిరుమావళవన్ కూడా గవర్నర్‌ను కలిసి టీవీకేకు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఇవ్వాలని కోరారు. అదేసమయంలో బీజేపీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో బీజేపీ జోక్యం చేసుకుంటూ గందరగోళం సృష్టిస్తోందని ఆరోపించారు. "టీవీకే రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఇవ్వాలి. అదే రాజ్యాంగం సూచించే విధానం. విజయ్ మద్దతు కోరుతూ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా గవర్నర్ నిర్ణయం తీసుకోకుండా అనిశ్చితికి తావిస్తున్నారు. ఇది ఆమోదయోగ్యం కాదు" అని వీసీకే అధినేత తిరుమావళవన్ వ్యాఖ్యానించారు. టీవీకేకు మద్దతు అంశంపై తమ పార్టీ త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకుంటుందన్నారు. విజయ్ నుంచి మద్దతు కోరుతూ లేఖ అందిందని తెలిపారు.

మరోవైపు, అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే 108 స్థానాలు గెలుచుకుంది. అయితే, విజయ్ రెండు స్థానాల్లో విజయం సాధించిన నేపథ్యంలో ఒక స్థానానికి రాజీనామా చేయాల్సి రావడంతో పార్టీ బలం 107కు తగ్గనుంది. కాంగ్రెస్‌కు ఉన్న ఐదు స్థానాలు కలిపినా కూటమి బలం 112కే పరిమితం అవుతోంది. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి కావాల్సిన మెజారిటీకి ఇంకా ఐదు స్థానాలు తక్కువగా ఉన్నాయి.

