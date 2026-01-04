సంక్రాంతి బంఫర్ ఆఫర్- ప్రజల ఖాతాల్లో రూ.3000 జమ చేయనున్న ప్రభుత్వం
పొంగల్ పండుగ సందర్భంగా ప్రజలకు కానుకగా ప్రకటించిన ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్- జనవరి 8 నుంచి టోకెన్ల పంపిణీ!
Published : January 4, 2026 at 4:28 PM IST
Tamilnadu Pongal Prize : పొంగల్ కానుకగా తమిళనాడు ప్రభుత్వం బంఫర్ ఆఫర్ను ప్రకటించింది. రేషన్కార్డు కలిగిన ప్రతి ఒక్కరి ఖాతాలో రూ.3000 నగదు జమచేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఈ కానుకతో దాదాపు 2.22 కోట్ల మంది రేషన్కార్డు లబ్ధిదారులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది. సాధారణంగా తమిళనాడులో ప్రతి సంవత్సరం పొంగల్ పండగ సందర్భంగా ఆడవాళ్లకు చీరలు, మగవారికి దోవతులు, రూ.2000 నుంచి రూ.2500 వరకు నగదు అందిస్తుంది. అయితే ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి అందించడం లేదు.
ప్రజలు సంక్రాంతి సంబరాలను ఘనంగా జరుపుకోవాలి: సీఎం
తమిళనాడులో త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో, అక్కడి ప్రభుత్వం ప్రజలకు పొంగల్ కానుకతో పాటు నగదు కూడా అందించనుందని ఇదివరకు ఊహాగానాలు వెలువడ్డాయి. ఈ క్రమంలో తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఈ ప్రకటన చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. మరోవైపు ప్రజలు సంక్రాంతి సంబరాలను ఘనంగా జరుపుకోవాలని తమిళనాడు ప్రభత్వం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొంది. అయితే శ్రీలంక తమిళ పునరావాస శిబిరాల్లో నివసిస్తున్న కుటుంబాలకు కూడా ఈ ప్యాకేజీ వర్తించనుంది. దీని ద్వారా కిలో బియ్యం, కిలో చక్కెర, చెరకు గడలను ప్రభుత్వం అందించనుంది.
జనవరి 8 నుంచి టోకెన్ల పంపిణీ
కాగా, పొంగల్ కానుకగా ప్రజలకు అందించే చీరలు, దోవతీలు అన్ని జిల్లాలకు ఇప్పటికే చేరుకున్నాయి. పొంగల్కు ముందే రేషన్ షాపుల ద్వారా ప్రజలకు వీటిని అందజేయాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. ఇందుకు సంబంధించిన టోకెన్లు జనవరి 8వ తేదీ నుంచి అందించనున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ పథకం కోసం తమిళనాడు ప్రభుత్వం రూ.6936కోట్ల నిధులను కేటాయించింది.
ప్రజలకు ఈ కానుకలు సరిపోవు!
మరోవైపు తమిళనాడు ప్రభుత్వం సంక్రాంతి కానుకను ప్రకటించడంపై బీజేపీ నాయకురాలు తమిళిసై సౌందరరాజన్ స్పందించారు. 'డీఎంకే రూ.3000 ప్రకటించింది. త్వరలో ఎన్నికలు జరగనుండగా ఇంకా ఎక్కువ ప్రకటనలు వెలువడే అవకాశం ఉంది. అయితే ప్రజల చాలా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. వారి ఇవి సరిపోవు' అని పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Tiruchirappalli, Tamil Nadu: On DMK's Pongal gift announcement, BJP leader Tamilisai Soundararajan says, " ... dmk has announced rs 3000 incentive for the pongal gift... as the election is coming closer, more announcements are expected, but people won't be satisfied with… pic.twitter.com/yvh1sU4rhZ— ANI (@ANI) January 4, 2026
కాంగ్రెస్లో అంతర్యుద్ధం
మరోవైపు తమిళనాడులో త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో అధికార ద్రవిడ మున్నేట్ర కజగం (డీఎంకే), టీవీకే పాార్టీల మధ్య గట్టిపోటీ ఉండనుంది. డీఎంకే కూటమిని వీడి టీవీకే కూటమిలో భాగస్వామ్యం వహించడానికి కాంగ్రెస్ ప్రయత్నిస్తున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం అది కాంగ్రెస్లో అంతర్యుద్ధానికి దారి తీసింది. టీవీకేతో కూటమి ఏర్పాటుకు కాంగ్రెస్ ప్రయత్నిస్తుందంటూ జరుగుతున్న ప్రచారానికి ఆల్ ఇండియా ప్రొఫెషనల్స్ కాంగ్రెస్, డేటా అనలిటిక్స్ ఛైర్మన్ ప్రవీణ్ చక్రవర్తి ఆజ్యం పోశారు. ఈ వ్యవహారం రాష్ట్ర కాంగ్రెస్లో అంతర్యుద్ధ్యానికి దారి తీసింది. టీవీకే కూటమిలో భాగస్వామ్యం వహించడానికే కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు రాహుల్గాంధీ, ప్రియాంకగాంధీ, కేసీ వేణుగోపాల్ తదితరులు మొగ్గు చూపుతున్నారని, ఇందుకోసం రాష్ట్ర నిర్వాహకులు, జిల్లా అద్యక్షుల మద్దతు కూడగట్టడం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారని సమాచారం. వారి సూచనల మేరకే విజయ్ను ప్రవీణ్ చక్రవర్తి రహస్యంగా కలిసినట్లు సమాచారం.
మరోవైపు, కొత్త పార్టీని నమ్ముకుని రాష్ట్రంలో సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం, ఘనచరిత్ర కలిగిన డీఎంకే మైత్రిని వదులుకోవడం సరికాదని కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, కేంద్ర మాజీ మంత్రి పి.చిదంబరం, టీఎన్సీసీ అధ్యక్షుడు సెల్వ పెరుంతగై గట్టిగా తమ అభిప్రాయాన్ని వినిపిస్తున్నారని తెలిసింది. విజయ్ ప్రభంజనం ఉండటంతో జరగనున్న శాసనసభ ఎన్నికల్లో డీఎంకే కూటమి గెలుపు అనుమానమేనని, అలాంటప్పుడు అదే కూటమిలో కొనసాగితే నష్టం తప్పదని, విజయ్తో పొత్తు పెట్టుకుంటే అత్యధిక సీట్లు పొందవచ్చని, అధికారంలో భాగస్వామ్యం కూడా దక్కుతుందని రాహుల్ వర్గం అభిప్రాయపడుతోందని సమాచారం.
అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యం!- కాంగ్రెస్ స్క్రీనింగ్ కమిటీకి ప్రియాంక గాంధీ సారథ్యం
ఒకే అసెంబ్లీ సీటుకు వెయ్యి మందికిపైగా పోటీ- 1032 మంది అభ్యర్థులను ఓడించిన DMK నాయకురాలు!