ప్రధాని మోదీతో తమిళనాడు సీఎం విజయ్​ భేటీ- ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక తొలిసారి

మోదీతో విజయ్ భేటీ- తమిళనాడుకు మౌలిక, సంక్షేమ పథకాలకు, ప్రాజెక్టులకు నిధులు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి

TN CM Vijay meets PM Modi (ANI)
Published : May 27, 2026 at 6:58 PM IST

TN CM Vijay Meets PM Modi : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్ సమావేశమయ్యారు. సీఎంగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత టీవీకే అధినేత దిల్లీకి అధికారిక పర్యటనకు వెళ్లడం ఇదే తొలిసారి. సాయంత్రం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో భేటీ అయిన విజయ్‌ తమిళనాడుకు సంబంధించిన సంక్షేమం, మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు నిధులు ఇవ్వాలని కోరారు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు అనుమతులు ఇవ్వాలని ప్రధానికి వినతిపత్రాన్ని విజయ్ సమర్పించారు. మేకెదాటు జల వివాదం పరిష్కారానికి కృషి చేయాలని మోదీకి విజయ్‌ ప్రధానంగా విజ్ఞప్తి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. తాగునీటి అవసరాల పేరుతో కావేరీ నదిపై కర్ణాటక ప్రభుత్వం మేకెదాటు ఆనకట్ట నిర్మించతలపెట్టింది. ఈ ప్రాజెక్టుతో తమకు వచ్చే కావేరీ నది నీరు తగ్గిపోతుందని తమిళనాడు చెబుతోంది. మేకెదాటు కోసం కర్ణాటక పంపే ప్రతిపాదనలు తిరస్కరించాలని మోదీని విజయ్ కోరారు. హస్తిన పర్యటనలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీతోనూ విజయ్ సమావేశమయ్యే అవకాశం ఉంది.

