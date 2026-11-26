ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 15రోజుల పాటు పితృత్వ సెలవులు- ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన
Paternity Leave For Male Govt employees : పురుష ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తమిళనాడు ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. వారికి 15 రోజుల పాటు పితృత్వ సెలవులు ఇస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ (ETV Bharat)
Published : November 26, 2026 at 3:04 PM IST
పురుష ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తమిళనాడు ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. వారికి 15 రోజుల పాటు పితృత్వ సెలవులు ఇస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ సెలవులను శిశువు జన్మించడానికి 15 రోజుల ముందుగానీ, లేదా బిడ్డ జన్మించిన ఆరు నెలల లోపుగానీ వినియోగించుకోవచ్చని పేర్కొంది. తమిళనాడులో పురుష ఉద్యోగులకు ఇలాంటి వెసులుబాటు కల్పించడం ఇదే తొలిసారి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల నుంచి వినతుల రావడంతో విజయ్ సర్కార్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. తమిళనాడులో మహిళా ఉద్యోగులకు ఇప్పటికే 365 రోజుల పాటు మాతృత్వ సెలవులను ఇస్తున్నారు.
News Alert! TN CM Vijay announces paternity leave for male govt employees. https://t.co/aZU9AAy1Ff— Press Trust of India (@PTI_News) November 26, 2026