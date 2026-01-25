తమిళనాడు గడ్డపై హిందీ ఆధిపత్యాన్ని సహించేదే లేదు : సీఎం స్టాలిన్
చెన్నైలో ఘనంగా భాషా అమరవీరుల దినోత్సవం- ప్రాణత్యాగం చేసిన వారి సేవలను కొనియాడిన ముఖ్యమంత్రి- త్రిభాషా సూత్రాన్ని సహించేది లేదు, నిధులు ఆపినా తగ్గేది లేదు
Published : January 25, 2026 at 2:31 PM IST
MK Stalin on Hindi Language : తమిళనాడు గడ్డపై హిందీ ఆధిపత్యాన్ని సహించే ప్రసక్తే లేదని ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, డీఎంకే అధినేత ఎం.కె. స్టాలిన్ మరోసారి తెగేసి చెప్పారు. అది గతంలోలైనా, ఇప్పుడైనా, మరెప్పటికీ అయినా సరే హిందీ భాషకు చోటు లేదన్నారు. ఆదివారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన 'భాషా అమరవీరుల దినోత్సవం' సందర్భంగా ఆయన కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. తమిళ భాష పరిరక్షణ కోసం ప్రాణాలర్పించిన అమరవీరులకు ఆయన ఘన నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, కేంద్రం నిధులు ఆపినా, ఒత్తిడి తెచ్చినా సరే, తమిళనాడులో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ద్విభాషా విధానాన్నే అమలు చేస్తామని, హిందీని రుద్దే ప్రయత్నాలను అడ్డుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.
సీఎం స్టాలిన్ సోషల్ మీడియా వేదికగా, బహిరంగ సభలోనూ తన వాదనను బలంగా వినిపించారు. "మాది తమిళాన్ని ప్రాణంగా ప్రేమించే రాష్ట్రం. హిందీని మాపై బలవంతంగా రుద్దాలని చూసిన ప్రతిసారీ మేము ఐక్యంగా పోరాడాం. ఇకపైనా అదే తీవ్రతతో మా నిరసనను వ్యక్తం చేస్తాం. తమిళనాడులో హిందీకి అప్పుడు స్థానం లేదు, ఇప్పుడు లేదు, భవిష్యత్తులోనూ ఎప్పటికీ ఉండదు" అని స్టాలిన్ కుండబద్దలు కొట్టారు. భాషా యుద్ధంలో ఇకపై ఒక్క ప్రాణం కూడా పోకూడదని, కానీ తమ తమిళ భాషాభిమానం మాత్రం ఎప్పటికీ చావదని ఆయన ఉద్ఘాటించారు.
மொழிப்போர்த் தியாகிகள் வீரவணக்க நாள்: அன்றும் இன்றும் என்றும் இந்திக்கு இங்கே இடமில்லை!— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) January 25, 2026
மொழியை உயிராய் நேசிக்கும் ஒரு மாநிலம், இந்தித் திணிப்புக்கு எதிராக ஒன்றுதிரண்டு போராடியது. திணித்த ஒவ்வொரு முறையும் அதே வீரியத்தோடு போராடியது.
இந்தியத் துணைக் கண்டத்திலுள்ள பல்வேறு மொழிவழித்… pic.twitter.com/EmVm1TqTXy
అమరవీరులకు ఘన నివాళి
భాషా పోరాటంలో అసువులు బాసిన వారిని స్టాలిన్ స్మరించుకున్నారు. చెన్నైలోని భాషా అమరవీరులు తాళముత్తు, నటరాసన్ స్మారక స్థూపం వద్ద సీఎం నివాళులర్పించారు. చెన్నై మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ భవన సముదాయంలో వారి విగ్రహాలను ఆవిష్కరించారు. 1965లో జరిగిన హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం తాలూకు చారిత్రక వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. అందులో దివంగత డీఎంకే దిగ్గజాలు సి.ఎన్. అన్నాదురై, ఎం. కరుణానిధి చేసిన పోరాటాలను గుర్తు చేశారు. నాటి ఉద్యమంలో ఎందరో తమిళులు ఆత్మబలిదానాలు చేసుకున్నారని, వారి త్యాగాల వల్లే నేడు తమిళ భాష సగర్వంగా నిలిచిందని కొనియాడారు.
జాతీయ విద్యా విధానంపై స్టాలిన్ స్పందించారు. "కేంద్ర ప్రభుత్వం నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ పేరుతో పరోక్షంగా హిందీని, సంస్కృతాన్ని రుద్దాలని చూస్తోంది. మేము ఆ విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాం. కేవలం ఈ ఒక్క కారణంతోనే కేంద్రం తమిళనాడుకు రావాల్సిన విద్యా నిధులను నిలిపివేసింది. నిధులు ఆపితే మేము భయపడతామని అనుకుంటున్నారు. కానీ మాకు డబ్బు కంటే మా భాష, మా ఆత్మగౌరవమే ముఖ్యం. ఈ విషయంలో ఒక్క అడుగు కూడా వెనక్కి వేసేది లేదు" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
అసలేంటీ ఈ భాషా అమరవీరుల దినోత్సవం?
తమిళనాడు చరిత్రలో ఈ రోజుకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. 1930ల నుంచే అక్కడ హిందీ వ్యతిరేక పోరాటాలు మొదలయ్యాయి. అయితే 1965లో కేంద్రం హిందీని ఏకైక అధికార భాషగా చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు తమిళనాడు భగ్గుమంది. ఆ సమయంలో జరిగిన ఉద్యమంలో హింస చెలరేగింది. చాలా మంది విద్యార్థులు, ఆందోళనకారులు తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేశారు. వారి త్యాగాలకు గుర్తుగా తమిళనాడు ప్రభుత్వం జనవరి 25ను అధికారికంగా 'భాషా అమరవీరుల దినోత్సవం'గా నిర్వహిస్తోంది.
విపక్షాల మద్దతు
ఈ విషయంలో తమిళనాడులోని అన్ని పార్టీలు ఏకతాటిపై ఉన్నాయి. ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన అన్నాడీఎంకే అధినేత ఎడప్పాడి పళనిస్వామి కూడా అమరవీరులకు నివాళులర్పించారు. "తమిళ తల్లి మా ప్రాణంతో సమానం" అని ఆయన ట్వీట్ చేశారు. అలాగే ఇటీవల రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ప్రముఖ నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని 'తమిళగ వెట్రి కజగం' పార్టీ కూడా ఈ దినోత్సవాన్ని పాటించింది. విజయ్ కూడా అమరవీరుల త్యాగాలను స్మరించుకున్నారు.
తమిళనాడు చేసిన పోరాటం కేవలం ఆ రాష్ట్రానికే పరిమితం కాదని స్టాలిన్ అన్నారు. "నాడు తమిళనాడు చేసిన హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం, భారత ఉపఖండంలోని అనేక భాషా జాతుల హక్కులను, అస్తిత్వాన్ని కాపాడింది. లేదంటే ఈపాటికి చాలా ప్రాంతీయ భాషలు కనుమరుగైపోయేవి" అని ఆయన విశ్లేషించారు.